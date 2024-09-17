 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.09.2024
01:01  Израиль провоцирует войну с Ливаном – под угрозой весь Ближний Восток! - Д.Минин
00:42  Эво Моралес рвется к власти в Боливии, -Данила Моисеев
00:31  Ак Орда. Новые назначения в КНБ Казахстана и не только
00:18  Чего Олаф Шольц добился от стран Центральной Азии Он провел три дня в Узбекистане и Казахстане
00:16  Москва и Джакарта сближаются, несмотря на давление со стороны стран Запада, - К.Панцерев
00:13  Охота на Маска началась? кто хочет его смерти? - В.Овчинский
00:08  Реституция сблизит Узбекистан и Германию, - Андрей Захватов

Среда, 18.09.2024
21:09  В Кыргызстане арестован бывший главный наркоборец Рафик Мамбеталиев
21:03  Новым главкомом Нацгвардии Казахстана назначен Ансаган Балтабеков
20:55  Авторы "Нового Завета", - П.В.Густерин
20:52  ВС РФ прорвались в центр Торецка
20:39  Виктор Пелевин выпустил новый роман "Круть"
19:34  Генерал Ж.Элиманов вновь возглавил Финпол Казахстана
18:59  Восстание машин. Новая серия взрывов беспроводных устройств произошла в Ливане
18:32  Мусульмане любят папу Франциска больше, чем многие христиане, - Милена Фаустова
14:15  Что будет, если на Земле закончатся нефть, газ и уголь
11:48  "План США" может поставить под удар 5 млн россиян из 9 крупных городов России
11:45  Как Игры кочевников стали Вселенной спорта, культуры и дружбы
11:36  О.Хивач: "Старая сгнившая телега". Как Польша в 1939 была разгромлена за две недели (уроки истории)
11:18  Снова о харассменте. Душанбинки жалуются на домогательства на улицах
10:46  SITA анонсирует технологию защиты коммуникационных сетей для авиаиндустрии
06:31  Гибкое королевство. Что получит Саудовская Аравия после ухода Байдена, - Л.Цуканов
06:30  Узбекистан и США подписали меморандум в сфере "критических минералов"
06:21  Омбудсман Узбекистана вместо отчета будет готовить "специальный доклад"
06:18  Дмитрий Орехов: Деколонизация для России означает освобождение от Запада
06:15  Тимофей Бордачев: Миграция из Центральной Азии как повод задуматься
06:11  Истина в вине: почему в Грузии заговорили о примирении с осетинами, - Игорь Кармазин
06:08  Наш ответ "Судного дня". У России есть силы, средства и политическая воля для ударов возмездия по НАТО
06:06  Их невозможно ассимилировать. Проблема засилья детей мигрантов в школах РФ становится все острее
06:04  Южная Корея на рынке вооружений, или Какой "голубь мира" прилетел из Сеула в Варшаву, - И.Ким
06:02  "Юридическая дубина" глобалистов. Почему вице-премьера Италии хотят посадить в тюрьму,- ФСК
05:58  "Тела до сих пор вытаскивают из-под завалов": "грузинский легион" накрыло в Сумской области
02:22  Рабочие-мигранты и русский гуманизм, - Андрей Школьников
02:17  Украина присоединилась к международному терроризму, - Анастасия Куликова
02:08  Китай топит гордость Америки - ВМС США, - Дмитрий Капустин
02:00  Удар ниже пояса. Сотни связанных с "Хезболлой" людей в Ливане и Сирии пострадали от взрывов пейджеров
01:57  Верховный лидер Ирана поссорился с Индией, - В.Скосырев
01:53  Единый латинский алфавит усилит влияние Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова
01:51  Шольц приехал в Центральную Азию просить ресурсы и ссорить страны региона с Россией
01:01  "Это кончится катастрофой" – разговор о причинах и последствиях финансовых пирамид в Узбекистане
00:50  В Узбекистане начинается прием заявок на получение ипотечной субсидии
00:07  Министр экономики Ирана призвал к реализации МТК "Север-Юг"
Вторник, 17.09.2024
23:31  Казахстан. Народный штаб за строительство АЭС готовится к референдуму 6 октября
20:52  Хит политического сезона 2024 – очередь в БРИКС от Азербайджана до Швейцарии
19:10  Самоподрыв пейджеров. Израиль провел беспрецедентную спецоперацию против "Хезболлы" с помощью гаджетов
16:28  Антисоветизм в ЦентрАзии: идеология низости, - Сергей Кожемякин
13:09  Приключенческий туризм в Узбекистане: горы, реки и незабываемые впечатления
13:01  Прогнозы в минусе: каким будет урожай 2024 года, - Д.Мигунов
12:58  Индульгенция для Эрдогана: почему Россия прощает ему непризнание Крыма, - Камран Гасанов
12:55  Независимость без признания. Албанские сепары добивают сербское Косово, - Т.Стоянович
12:43  Американцам придется привыкать к правилам "Концерта держав", - Г.Мирзаян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Ак Орда. Новые назначения в КНБ Казахстана и не только
00:31 19.09.2024

Кадровые перестановки
Новые назначения и отставки в КНБ и АФМ

"Ак Орда", 16 сентября

Распоряжениями Главы государства:
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника Службы антитеррора;
Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.

---

Указ Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2024 года №654
Об Элиманове Ж.К.

Назначить Элиманова Жаната Калдыбековича Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, освободив от ранее занимаемой должности.

Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Астана, Акорда, 16 сентября 2024 года
№654

---

Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

---

Распоряжением Главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

---

Представлен новый аким Шиелийского района
Акимат Кызылординской области, 16 сентября

На заседании актива в Шиелийском районе под председательством акима области Нурлыбека Налибаева был представлен вновь избранный аким района.
Аким области отметил важность новых политических реформ, инициированных Главой государства, и поблагодарил жителей, принимавших активное участие в выборах.
"Как известно, за последние годы наша страна вступила на путь радикальной модернизации через уникальные конституционные реформы. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что "Мы будем демократизировать политический процесс и расширять возможности граждан участвовать в управлении государством. Для этого необходимо прозрачно и доступно провести отечественную избирательную систему". Демократизация избирательной системы-одна из основных задач реформ Президента. В прошлом году впервые в стране проведены прямые выборы акима 45 районов и города областного значения.
В нынешнем Послании Глава государства отметил, что "С 2025 года мы навсегда перейдем к новой системе. Отныне акимы районов и городов областного значения приходят на службу только через прямые выборы. По мере истечения срока полномочий акимов, то есть по достижении срока ротации, выборы будут проводиться постепенно". Эти реформы максимизируют эффективность государственного управления. Согласно поручению Президента, в нашем регионе проводятся на пилотной основе выборы акимов районов. В прошлом году акимы Шиелийского и Сырдарьинского районов были назначены путем прямых выборов. В продолжение принятого решения по модернизации политической системы жители Шиелийского района проявили высокую активность в прошедшей вчера политической кампании", - сказал Нурлыбек Машбекович.
Председатель областной избирательной комиссии Адильбек Ерсултанов сообщил об итогах выборов акима Шиелийского района. В районе 72,91% избирателей пришли на участки, из них 81,2% поддержали Айтбая Жандарбекова. Председатель комиссии вручил Айтбаю Насриддиновичу удостоверение акима района.
Аким области поручил вновь избранному главе района провести конкретную работу по привлечению инвестиций в отрасли экономики, в частности, по увеличению налоговой базы, сохранению общественно-политической стабильности, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства. Особенно необходимо использовать особый потенциал района в области сельского хозяйства.
На заседании актива Почетные граждане Кызылординской области Корганбек Кайруллаев, Дайрабай Искаков, Мурат Бахтиярулы пожелали Айтбаю Жандарбекову успехов на новой должности, а председатель районного совета ветеранов Оркен Исмаилов благословил.
Жандарбеков Айтбай Насриддинович родился в 1974 году. Окончил Кызылординский политехнический институт по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".
Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим совхоза "30 лет Казахстана", в разные годы работал в разных сферах. С 2001 по 2018 годы был почтмейстером станции "Байгекум", ведущим специалистом Шиелийского районного управления статистики. В 2018-2020 годах в качестве акима сельского округа "Гигант" принимал участие в решении актуальных вопросов населения. В 2020-2023 годы успешно работал на должностях руководителя Шиелийского районного управления статистики, заместителя акима района. С марта 2023 года занимал должность председателя Шиелийского районного маслихата.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726695060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил с жителями Алматинской области вопрос строительства АЭС
- Оперативный штаб рассмотрел готовность элеваторов к приему зерна, массовой отгрузке и обеспеченность регионов топливом для сушилок
- Нацфонд Казахстана будет расти или сокращаться?
- Глава МАГАТЭ поддержал ключевую роль Казахстана в глобальной ядерной безопасности
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената обсудил с депутатами подготовку к референдуму по вопросу строительства АЭС
- Олжас Бектенов и заместитель директора–распорядителя МВФ Бо Ли обсудили вопросы финансово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  