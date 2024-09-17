Ак Орда. Новые назначения в КНБ Казахстана и не только

00:31 19.09.2024

Кадровые перестановки

Новые назначения и отставки в КНБ и АФМ



"Ак Орда", 16 сентября



Распоряжениями Главы государства:

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника Службы антитеррора;

Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.



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Указ Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2024 года №654

Об Элиманове Ж.К.



Назначить Элиманова Жаната Калдыбековича Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, освободив от ранее занимаемой должности.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Астана, Акорда, 16 сентября 2024 года

№654



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Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.



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Распоряжением Главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.



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Представлен новый аким Шиелийского района

Акимат Кызылординской области, 16 сентября



На заседании актива в Шиелийском районе под председательством акима области Нурлыбека Налибаева был представлен вновь избранный аким района.

Аким области отметил важность новых политических реформ, инициированных Главой государства, и поблагодарил жителей, принимавших активное участие в выборах.

"Как известно, за последние годы наша страна вступила на путь радикальной модернизации через уникальные конституционные реформы. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что "Мы будем демократизировать политический процесс и расширять возможности граждан участвовать в управлении государством. Для этого необходимо прозрачно и доступно провести отечественную избирательную систему". Демократизация избирательной системы-одна из основных задач реформ Президента. В прошлом году впервые в стране проведены прямые выборы акима 45 районов и города областного значения.

В нынешнем Послании Глава государства отметил, что "С 2025 года мы навсегда перейдем к новой системе. Отныне акимы районов и городов областного значения приходят на службу только через прямые выборы. По мере истечения срока полномочий акимов, то есть по достижении срока ротации, выборы будут проводиться постепенно". Эти реформы максимизируют эффективность государственного управления. Согласно поручению Президента, в нашем регионе проводятся на пилотной основе выборы акимов районов. В прошлом году акимы Шиелийского и Сырдарьинского районов были назначены путем прямых выборов. В продолжение принятого решения по модернизации политической системы жители Шиелийского района проявили высокую активность в прошедшей вчера политической кампании", - сказал Нурлыбек Машбекович.

Председатель областной избирательной комиссии Адильбек Ерсултанов сообщил об итогах выборов акима Шиелийского района. В районе 72,91% избирателей пришли на участки, из них 81,2% поддержали Айтбая Жандарбекова. Председатель комиссии вручил Айтбаю Насриддиновичу удостоверение акима района.

Аким области поручил вновь избранному главе района провести конкретную работу по привлечению инвестиций в отрасли экономики, в частности, по увеличению налоговой базы, сохранению общественно-политической стабильности, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства. Особенно необходимо использовать особый потенциал района в области сельского хозяйства.

На заседании актива Почетные граждане Кызылординской области Корганбек Кайруллаев, Дайрабай Искаков, Мурат Бахтиярулы пожелали Айтбаю Жандарбекову успехов на новой должности, а председатель районного совета ветеранов Оркен Исмаилов благословил.

Жандарбеков Айтбай Насриддинович родился в 1974 году. Окончил Кызылординский политехнический институт по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим совхоза "30 лет Казахстана", в разные годы работал в разных сферах. С 2001 по 2018 годы был почтмейстером станции "Байгекум", ведущим специалистом Шиелийского районного управления статистики. В 2018-2020 годах в качестве акима сельского округа "Гигант" принимал участие в решении актуальных вопросов населения. В 2020-2023 годы успешно работал на должностях руководителя Шиелийского районного управления статистики, заместителя акима района. С марта 2023 года занимал должность председателя Шиелийского районного маслихата.