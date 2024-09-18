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Эво Моралес рвется к власти в Боливии, -Данила Моисеев
00:42 19.09.2024

18.09.2024

Конфликт экс-президента с нынешним лидером может завершиться сменой внешнеполитического курса

Эво Моралес трижды был президентом и теперь хочет вернуться к власти с помощью "Марша за спасение Боливии".

В Боливии разгорается политический кризис. Бывший президент страны Эво Моралес начал недельную акцию протеста против однопартийца и нынешнего лидера республики Луиса Арсе Катакоры, обвинив его в коррупции. Правящая партия "Движение к социализму", по сути, разделена надвое. Одни поддерживают Моралеса, другие - Арсе. Первый рискует опрокинуть свою же партию с политического Олимпа. Этому мешает лишь отсутствие сильных оппозиционеров правого толка. Арсе же выглядит более предпочтительным умеренным и экономически подкованным лидером.

"Марш спасения Боливии" – так нарек акцию протеста Моралес. За неделю протестующие намерены пройти порядка 200 км: от городка Караколло к столице Ла-Пас. Среди них немалое число индейцев – электоральной базы Моралеса. Протестующие перекрывают дороги и совершают обряды благословения Моралеса. Тот обвиняет своего бывшего подчиненного (во времена правления Моралеса Арсе был министром финансов) в коррупции и "предательстве". Арсе, в свою очередь, заявил, что Моралес готовит государственный переворот.

Симпатии к бывшему президенту испытывают отнюдь не все. На улицы вскоре вышли противники Моралеса и начали использовать слезоточивый газ, камни и петарды. Спикер правительства Эдуардо Дель Кастильо назвал марш сторонников Моралеса "убийцей демократии". Моралес же заявил, что Арсе якобы отправил на протесты "полицейских в штатском", чтобы устроить беспорядки и повредить автомобили протестующих.

Моралес был президентом страны три срока, с 2006 по 2019 год. Когда он в обход Конституции захотел избраться в четвертый раз, то вспыхнули протесты, и к власти пришли правые силы. Моралес бежал из страны. Исполняющей обязанности президента стала Жанин Аньес. Ее правление не принесло стране стабильности. Симпатии к левым силам в Боливии были велики, и на выборах 2020 года Арсе выдвинули как компромиссную фигуру, во многом обеспечившую экономический рост страны при Моралесе. Арсе убедительно выиграл выборы. Это открыло путь для возвращения Моралеса в страну. Но отдавать власть бывшему начальнику Арсе не собирался. Он считает, что может сам продолжить строительство социализма с боливийской спецификой. Кстати, им был взят курс на усиление контактов с Москвой, безвизовый режим для граждан США и Израиля, введенный Аньес, отменен.

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец в разговоре с "НГ" отметил, что Арсе столкнулся с разрушительными последствиями пандемии и другими глобальными трудностями, не зависящими от него, но в целом свою репутацию не запятнал, хотя президент он и не такой блестящий, как министр финансов. "Именно деятельность Арсе привела к тому, что Боливия единственная из стран региона, стремящихся к социализму, добилась экономических успехов. Моралес же свято уверен, что экономический рост является его заслугой и главой страны должен быть он. Его амбиции могут погубить партию в целом. Хотя он и обладает большой поддержкой, но после событий 2019 года вызывает отторжение у многих боливийцев", – указывает эксперт. Он высказал мнение, что правые силы в сложившихся условиях могли бы перехватить инициативу, однако пока у них нет сильного лидера. Если он появится и придет к власти, внешнеполитический курс страны изменится и вместо России и Китая Боливия будет ориентироваться на США.

Источник - НГ
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