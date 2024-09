Израиль провоцирует войну с Ливаном – под угрозой весь Ближний Восток! - Д.Минин

01:01 19.09.2024 18.09.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Очередной этап подготовки к полномасштабному вторжению на север?



На Ближнем Востоке новое обострение, вызванное беспрецедентной операцией израильских спецслужб, направленной против членов ливанской "Хизбаллы" посредством дистанционного подрыва распространенного среди них устройства связи – пейджеров. Всего было взорвано 5 тыс. пейджеров, пострадали более 4 тыс. человек, около 500 – критически. Более 10 погибли. И это далеко не только члены "Хизбаллы". Пейджеры были в свободной продаже. Среди пострадавших много женщин и детей. Достаточно сказать, что повреждения от данных взрывов получили посол Ирана в Ливане, потерявший глаз, и даже первый секретарь посольства Украины в Бейруте Н. Хоменко. Сомнительно, чтобы по этому поводу Зеленский, например, сподобился осудить Израиль. Пострадавшие в Ливане пользовались пейджерами Alphanumeric Pager AP-900, которые изготавливает компания Gold Apollo Co., Ltd. из Тайваня. При этом, по заявлению ее руководства, они на деле были произведены по лицензии некой венгерской компанией BAC Consulting KFT. То есть это не просто "перехват поставок", но возможная изначальная фабричная закладка, осуществленная сотрудниками и/или агентами израильских спецслужб.



Бейрут после террористической "атаки на пейджеры"



Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти в телефонных разговорах с руководителями Ливана уже выразил готовность своей страны оказать ему полную поддержку и предупредил, что совершенное "содержит в себе потенциал развязывания крупномасштабной региональной войны". За ним последовали и другие ближневосточные лидеры. Ливанская "Хизбалла" сделала заявление о том, что "израильский враг несет полную ответственность за это преступную акцию, которая затронула гражданское население и привела к гибели ряда человек и большого числа раненых". Израиль, по ее утверждениям, в результате "понесет справедливое возмездие за это греховное преступление, откуда ожидается и откуда не ожидается". "Хизбалла" находится "в высшей степени готовности для защиты Ливана". В ближайшие часы ожидается крайне жесткое обращение ее лидера шейха Хассана Насраллы, оставшегося неповрежденным в ходе этой операции.



Шейх Хассан Насралла



В самом Израиле прошло заседание силовой части правительства под председательством Нетаньяху, на котором выражена готовность "отразить любые последствия" осуществленных действий. Как сообщает израильская пресса, Нетаньяху всеми силами настаивает на незамедлительной войне с "Хизбаллой" и вторжении в южный Ливан с целью создания там буферной зоны. Министр обороны Галлант пока якобы сопротивляется этому, предвидя все возможные трудности, однако глава кабинета "грозится отправить его в отставку" и уже заручился поддержкой своих намерений со стороны парламента, а также командующего войсками "зоны Север" генерала Ори Гордина. Провоцирование "Хизбаллы" на ответные жесткие действия по Израилю вполне укладывается в тактику склонения колеблющихся генералов из Генштаба все же начать большую войну.



Министр обороны Й. Галлант и командующей "зоной Север" генерал Ори Гордин



Нетаньяху, зайдя окончательно в полный тупик в Газе, по-видимому, больше не видит для себя иного выхода, кроме развязывания новой еще более мощной войны на севере, которая "все спишет". Общее число жертв среди жителей Газы далеко превысило 40 тыс., но их воля по-прежнему не сломлена, а новое руководство ХАМАС во главе с Яхья Синуаром вполне боеспособно. Израильских военных во время операции тоже погибли сотни, больше, чем было убито 7 октября 2023 г. Только 17 сентября, в день "атаки на пейджеры", их было убито еще четверо. Расчет Нетаньяху, видимо, строится на том, что в преддверии президентских выборов в США, действующая там демократическая администрация не посмеет "оставить Израиль в одиночестве".



В бою на юге Газы погибли еще четверо военнослужащих ЦАХАЛа



Израильская The Jerusalem Post со ссылкой на многочисленные источники признает, что это была совместная операция "Моссада" и военной разведки Аман, которые заложили в районе батарей пейджеров примерно по 1 – 2 унции (до 50 грамм) взрывчатки, а затем дистанционно увеличили их температуру, что и привело к подрыву. Более того, для нанесения максимального ущерба в этот момент на пейджеры были направлены звонки, чтобы абоненты поднесли их к лицу. По словам источников, израильская разведка перехватила устройства до того, как они были доставлены "Хизбалле", и начинила их взрывоопасным веществом "ТЭН". Ранее The Wall Street Journal сообщал, что некоторые члены "Хизболлы" почувствовали, что их пейджеры нагреваются, и избавились от них незадолго до начала взрывов.



Ситуация на ливано-израильской границе



Ответный широкомасштабный удар "Хизбаллы", по общему заключению, практически неизбежен. А за ним со всей своей мощью на сцену вступит ЦАХАЛ. Иран в случае израильского вторжения в Ливан уже в стороне точно не останется. Убийство прежнего лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране он стерпел, "скрепя зубами", но все последнее время проводил мобилизационные мероприятия и усиленно готовился к войне. Его боеспособность, как никогда велика. Там произошедшее называют не просто терактом, а геноцидом, повышая тем самым ставки.



Военный потенциал Израиля на Кипре



Опасения многих вызывает тот факт, что Израиль практически не скрывает своих намерений активно использовать в войне против Ливана потенциал британских баз на Кипре и в целом часть воздушного пространства, контролируемого Никосией. Анкара уже заявила, что в случае, если последняя окажется участником войны против Ливана, то она может столкнуться со всей вооруженной мощью Турции. А это уже чревато крупномасштабным региональным конфликтом с далеко идущими последствиями. Администрация США объявила, что она никак не причастна к этой акции и не была о ней осведомлена заранее. Однако, согласно, информации Axios, министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил своего американского коллегу Ллойда Остина о намечаемой операции "за минуты" до ее начала, не особенно, правда, вдаваясь в ее подробности. Не остается с краю и всюду влезающая в последнее время Украина. При этом уже звучащие из Киева рассуждения о том, что, ему, в частности, подобное развитие событий может принести определенную пользу, поскольку в этом случае прекратятся иранские военные поставки в Россию, лишены всякого смысла. Во-первых, производство "Гераней" и некоторых других видов оружия, первоначально освоенных в Иране, судя по сообщениям, уже полностью перенесено в Россию, а, во-вторых, сама Украина неизбежно пострадает от переадресовки поставок из США своему более важному союзнику – Израилю.



Офис компании Gold Apollo в Нью-Тайбэе (Тайвань)



Судя по всему, Израиль не сильно обеспокоен тем, что своими действиями он причиняет заметный ущерб экономике прозападного Тайваня как производителя, вообще-то отвечающего за безопасность своих поставок. Нанесен удар и по авторитету не слишком угодной Вашингтону Венгрии. В каком-то смысле это урок и для венгерского премьера Виктора Орбана, демонстрировавшего до сих пор абсолютную лояльность Израилю. Там же для раскуривания собственной сигареты и раньше не чурались поджогом соседней деревеньки, что им подстава Орбана, тем более что он и Западу не слишком угоден. Западная пресса пока на перебой восхищается "изощренностью" израильской спецоперации. О том, что, по существу, это мегатеракт планетарных масштабов, она предпочитает помалкивать. Совсем другая волна поднимается на Большом Ближнем Востоке и Глобальном Юге, солидарная с жертвами этого теракта, а также "Хизбаллой" и Ираном в целом. Говорить о том, что данная операция нанесла им серьезный урон, на самом деле едва ли приходится, скорее она побудит их еще раз строго проинспектировать свои системы связи и внести в них коррективы по части безопасности. Но вот эмоционально они перед предстоящей неизбежной схваткой, безусловно, в выигрыше. Пакость, даже если она крупная, таковой и остается, и называть ее "тонким стратегическим ходом" едва ли оправданно. Источник - fondsk.ru

Источник - fondsk.ru





