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Кыргызстан выступил против открытия канадской биолаборатории в Бишкеке, - МК
08:01 19.09.2024

Эксперт пояснил: население опасается, что объект имеет закрытый характер

Участники неправительственных организаций Киргизии обратились к правительству страны с призывом отказаться от подписанного в 2008 году соглашения о создании биологической лаборатории в Бишкеке. "МК" вместе с экспертом разобрался в деталях этого сотрудничества.

Эксперт пояснил: население опасается, что объект имеет закрытый характер

В 2008 году правительство Канады и Киргизии подписали "Соглашение о сотрудничестве в области биологической защиты и биобезопасности". Теперь киргизское общество обеспокоено тем, что канадская сторона представляет биолабораторию как военный объект, а следовательно, доступ для представителей страны может быть ограничен.

Об этом "МК" поговорил с экспертом по международным отношениям "Ой-Ордо" Байкадамом Курамаевым:

- В Кыргызстане впервые за годы независимости в парламенте страны рассматривается законопроект о биологической безопасности. К сожалению, за время независимости такого закона у нас не было, поэтому сейчас законопроект внесен в парламент и принят в первом чтении.

Он нужен прежде всего для того, чтобы Кыргызстан имел на законодательном уровне возможность обеспечить безопасность людей в случае различных эпидемий либо возникновения вирусов.

Всем известно, что COVID-19 в 2019 году внес в повестку дня практически всех стран мира проблему о биологической безопасности. И, в том числе, поэтому принятие такого законопроекта очень актуально и необходимо.

- В чем состоит сотрудничество с Канадой по этому вопросу?

– В 2006 году в Кыргызстан поступило заявление от правительства Канады, что они хотят открыть биолабораторию 3-го уровня БСЛ-3 в Кыргызстане. При этом в условиях было оговорено, что она будет носить военный характер и доступа правительства Кыргызстана к этой лаборатории не будет.

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В связи с этим общественность Кыргызстана, гражданское общество выступили против, и правительство, услышав народ, отказало в открытии лаборатории. А учитывая, что Канада является членом НАТО, данная лаборатория могла бы носить закрытый характер, и Кыргызстан не знал бы о том, какие там проводятся исследования и их результаты.

- Какие есть альтернативы?

- На сегодняшний день с Российской Федерацией достигнуто соглашение о строительстве в Кыргызстане в течение ближайших двух лет биолаборатории третьего уровня. При этом она будет носить гражданский характер, к ней будет открыт доступ для правительства Кыргызстана, как и кыргызских специалистов, которые будут работать совместно с российскими учеными и специалистами.

Затем, надеюсь, лаборатория перейдет полностью на баланс Кыргызской республики и будет способствовать тому, чтобы страна самостоятельно предотвращала вирусные инфекции и эпидемии, которые могут быть либо занесены, либо развиваться на территории государства. Это укладывается в программу по национальной безопасности Кыргызской Республики.

Авторы: ЕЛЕНА СИНЯВСКАЯ

Источник - МК
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