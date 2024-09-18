Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами

08:05 19.09.2024

Как заявил в интервью "Коммерсанту" первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, в настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. По словам генерал-полковника Горового, "после внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы".



Среди основных задач в рамках реализации этого проекта замминистра назвал "межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги".



Одновременно замглавы МВД надеется на помощь со стороны Минцифры России и "компетенцию технических служб" органов внутренних дел.



Подробнее о планах властей России по решению проблем в области миграции читайте в интервью с Александром Горовым, которое будет опубликовано на сайте в 9:00 мск.