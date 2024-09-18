Атомный потенциал Казахстана, - Д.Ашимбаев:

08:11 19.09.2024

Атомный потенциал Казахстана



Еще в 1957 г. под Алма-Атой был основан Институт ядерной физики АН КазССР, на котором в 1967 г. запущен реактор ВВР-К, работающий по сей день. Нужно отметить, что после аварии на Чернобыльской АЭС и Спитакского землетрясения реактор был остановлен и вновь запущен в 1997 г. после серьезной модернизации системы безопасности и сейсмоусиления



Данияр Ашимбаев, 18 сентября



Одни противники АЭС упирают на экологические риски, другие - на экономические, третьи - на геополитические. Вторые при этом как-то быстро переходят на необходимость инвестировать в ветряные и солнечные станции, что несколько нивелирует их аргументы. Третьи выступают не против АЭС вообще, а против проекта Росатома, что очень легко объяснить исходя из источников их финансирования. А вот первые, которые за экологию, во многом исходят из атомофобии, подменяя понятия атомной энергии и ядерного оружия. В Казахстане есть печальный опыт Семипалатинского испытательного полигона, но это, нужно понимать, несколько из иной серии. В республике базировались дивизия бомбардировщиков и две дивизии межконтинентальных баллистических ракет, оснащенных ядерных оружием, но проблем с их эксплуатацией не возникало.

Полигон, как известно, провел последнее испытание в 1989 г., в 1991 г. был закрыт указом первого президента, а на его базе был создан Национальный ядерный центр, который ведет активную и многопрофильную научно-исследовательскую деятельность на базе оставшихся в Курчатове исследовательских реакторов (в т.ч. уникального прототипа ядерной энергетической установки для советской космической программы). Исследования проходят на международном уровне и затрагивают не только физические вопросы, но и технологии безопасности.



Еще в 1957 г. под Алма-Атой был основан Институт ядерной физики АН КазССР, на котором в 1967 г. запущен реактор ВВР-К, работающий по сей день. Нужно отметить, что после аварии на Чернобыльской АЭС и Спитакского землетрясения реактор был остановлен и вновь запущен в 1997 г. после серьезной модернизации системы безопасности и сейсмоусиления.



В 1972 г. в Актау (тогда - Шевченко) был запущен уникальный реактор на быстрых нейтронах БН-350, который обеспечивал Мангистау не только электроэнергией, но и теплом и пресной водой. Реактор был законсервирован в 1999 г. под давлением американцев, хотя казахстанские специалисты активно настаивало на его модернизации или строительстве на МАЭКе нового реактора. С тех пор МАЭК работает на газе, а регион постоянно испытывает дефицит воды и электроэнергии.



Казахстан занимает 1-е место в мире по добыче урана. Первое месторождение - Курдайское - было открыто в 1953 г. С тех пор геологии открыли множество крупных месторождений. Южные месторождения обслуживались комбинатами в Кыргызстане и Таджикистане, центральные - Целинным комбинатом (Степногорск), мангышлакские - Прикаспийским комбинатом. После распада Союза была создана корпорация "КАТЭП", а затем - НАК "Казатомпром", которые выступили операторами по добыче урана, привлечению в отрасль иностранных инвестиций и поставкам урана на мировой рынок. Среди крупнейших инвесторов - Россия, Франция, Китай и Япония.



После долгих перипетий в состав "Казатомпрома" вошел Ульбинский металлургический завод - одно из старейших и уникальных в Союзе предприятий атомной промышленности. УМЗ имеет урановое, танталовое и бериллиевое производства. В последние годы в кооперации с Францией и Китаем было налажено производство готовых топливных элементов (ТВС) для китайской атомной энергетики.

О чем это говорит?



Ядерная энергетика и атомная промышленность - это не принципиально новые и неизвестные для Казахстана отрасли, а сферы, где у нас есть мощные научная, технологическая, сырьевая и перерабатывающая база и огромный опыт, причем интегрированный в мировую науку и экономику. Есть своя радиационная медицина и экология, законодательство, уполномоченный орган. Развивается система подготовки кадров.

Многие более традиционные и экспортоориентированные сферы экономики имеют худший бэкграунд, нежели "ядерка".

Поэтому, на мой взгляд, весь необходимый фундамент для нового запуска атомной энергетики в Казахстане имеется, и то же МАГАТЭ это неоднократно подтверждало.