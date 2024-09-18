"Центр тяжести смещается на север". Израиль заявил о начале "нового этапа войны"

08:33 19.09.2024

Глава Минобороны Израиля Галант заявил о начале "нового этапа войны"



Валерия Городецкая



Военные усилия Израиля сосредоточены на севере, начинается новая фаза войны, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военнослужащими на авиабазе Рамат-Давид в северной части страны.

"Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север", – сказал Галант, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel. "Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться", – добавил он.



Галант подчеркнул, что Израиль "не забыл про заложников и задачи на юге", операция на севере проводится с целью "благополучно вернуть жителей населенных пунктов на севере в свои дома", передает РИА "Новости".



Ранее политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Израиль инициировал операцию с подрывом пейджеров в Ливане с целью ослабить "Хезболлу" на фоне ожидающейся переброски израильской армии из сектора Газа на север.