Война Мюнхгаузена. Как слабые дипломаты лишили Россию выхода к морю (уроки истории), - Д.Губин

08:35 19.09.2024 ДМИТРИЙ ГУБИН

18 сентября 2024



18 сентября исполняется 285 лет со дня подписания Белградского мирного договора. Он завершил пятую по счету Русско-турецкую войну, кампанию 1735–1739 годов. Эта война времен императрицы Анны Иоанновны, которая могла бы стать одним из ярких эпизодов продвижения России на юг - столь же ярких, как и позднейшие походы Румянцева, Потемкина и Суворова, - сейчас выпала из актуальной исторической памяти.



Иллюстрация к книге "Чудесные приключения барона Мюнхгаузена". 1896 год

Да, след той войны остался в книге, правда, не отечественной, хотя и популярной в России. Действия главы "Приключений Мюнхгаузена", в которой барон летает на ядре и ездит на половине лошади, происходят именно во время турецкого похода.



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Такой брауншвейгский офицер - Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен и вправду был на русской службе, и его геройства во время штурма крепости Бендеры документально засвидетельствованы. Но их, конечно, не сравнить с фантазиями автора "Приключений" Рудольфа Эриха Распе.



Но победоносные походы наших предков под командованием обрусевших иноземцев - фельдмаршалов Бурхарда Миниха и Петра Ласси - вспоминают гораздо реже, чем они того заслуживают.



А ведь Очаков, и Бендеры, и Хотин, и столица крымских ханов - Бахчисарай были впервые взяты русскими именно тогда, при Анне Иоанновне.



Наши пращуры входили в столицу Молдавского княжества - Яссы и одержали блестящую победу над турками и татарами в битве под Ставучанами, где русскими войсками командовал Миних, а неприятельскими - Ильяс Колчак-паша, дальний предок известного адмирала.



В чем же неудачной была для России эта "пропавшая" война? В том, что петербургские дипломаты оказались куда слабее военных.



Почему началась война



У племянницы Петра I Анны Иоанновны, точнее у ее двора, была амбициозная задача - продолжить дело великого государя по продвижению русских границ от окраин Дикого поля к побережью Черного моря.



Поводом для войны с османами и их вассалом - Крымским ханством стали участившиеся набеги татар на земли Малороссии и Слобожанщины.



Кроме того, турецкий султан Махмуд, недавно взявший власть, объявил себя покровителем мусульман Северного Кавказа. На практике это означало то, что кабардинские, чеченские и дагестанские земли могли перейти под власть крымского хана.



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Сам хан Каплан-Гирей со своим войском в 1735 году "прошелся" по Кавказу от Кабарды до Дагестана, нагло нарушив договор 1724 года о разграничении сфер влияния в регионе между Российской и Османской империями.



Турецко-татарский набег затронул и владения персидского шаха, который на тот момент был нашим союзником. Война стала неизбежной, тем более что Австрия и Персия обещали поддержку.



По мнению современников и историков, турок против России подстрекал тогдашний гегемон Европы - Франция, где правил Людовик XV Возлюбленный. Только что, в 1735-м закончилась большая европейская война за польское наследство - и в ней коалиция, за которую "играла" Франция, проиграла альянсу, в котором состояла Россия.



По иронии судьбы тот же Версальский двор будет позже мирить Турцию и Россию в Белграде.



Три покорения Крыма



В начале войны, осенью 1735 года российское воинство под командованием родственника царской фамилии, генерал-аншефа Михаила Леонтьева направилось в крымский поход.



Но тогда до цели не добрались - грязь и гололедица помешали. Повторялась печальная судьба похода князя Василия Голицына, фаворита царевны Софьи в 1687–89 годах - как и в тот раз, роковым стало изнурение большой армии еще до боевых действий.



В следующем, 1736 году за дело взялся фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних - гениальный военный инженер и толковый стратег, который провел тщательную подготовку к наступлению.



По словам мемуариста Кристофа Генриха фон Манштейна (из той самой военной династии), "армия Миниха не выступала в поход иначе как в сопровождении обоза из 90 тысяч повозок". И это сработало.



Капитуляция Азова в 1736 году. Азовский паша Мустафа Ага вручает графу Ласси ключи от города. Фрагмент немецкой гравюры 1740 года

В мае 1736 года Днепровская армия Миниха взломала ворота в Крым - укрепления Перекопа. В отличие от полководцев позднейших эпох, генерал-аншефа Василия Долгорукова-Крымского и командарма Михаила Фрунзе, Миниху было достаточно нескольких пушечных выстрелов, чтобы распугать противника.



Затем был взят Гезлев (Евпатория), а в июне сожжена столица вероломного Каплан-Гирея - Бахчисарай.



Тогда же, в июне 1736-го были взяы Азов (который, напомним, брали еще при Петре, но пришлось уступить туркам) и османская крепость в устье Днепра - Кинбурн. Но армия, участвовавшая в крымском походе, была изнурена жарой и болезнями. Фельдмаршал Миних решил продолжить войну в следующем году.



Весной 1737 года Петр Ласси повел свою Донскую армию на Крым, а Миних - под Очаков. В июле последний был захвачен, а Донская армия, форсировав Сиваш, разбила преемника Каплана - хана Фетхи-Гирея на реке Салгир.



На фоне успехов русских в войну вступила Австрия, чьи войска вошли в турецкую Сербию.



Победы во время чумы



Но выявились и сложности. Татары еще во время первого похода Миниха использовали тактику выжженной земли - уничтожали запасы провизии и фуража, отравляли колодцы, угоняли население.



В кампанию 1738 года армии Ласси вновь удалось взять Перекоп и вторгнуться в Крым. Но русским войскам, оторванным от баз снабжения, не удавалось долгосрочно закрепиться на полуострове.



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Солдаты и офицеры не понимали, зачем их третий год подряд гонят в Крым, ведь его так и не завоевали по-настоящему. К тому же в войсках начали свирепствовать эпидемии. И на территории "фронтира", к каковым относились тогда, например, окрестности Харькова, вместе с военными трофеями начала проникать чума.



Например, полковник Изюмского слободского казачьего полка Иван Квитка вспоминал о событиях 1738 года: "В августе явно стала моровая язва… Чрез сентябрь в Харькове и прочих местах продолжалась моровая язва. Чрез октябрь весьма крепко свирепствовала язва в Харькове, и многие домы до единой души вымирали. Воздух был смраден".



Но с военной точки зрения кампания продолжалась довольно успешно.



28 августа 1739 года произошла упомянутая выше битва у молдавского села Ставучаны (в нынешнем Хотинском районе Черновицкой области Украины). В ней армия Миниха разгромила превосходящую по размеру и силам армию Вели-паши и Ильяса Колчак-паши. После этого поражения турки сдали крепость Хотин, около 90 тысяч янычар и солдат попали в плен. Сдался русским и Колчак-паша.



Русско-турецкая война 1735–1739 гг.

Уже тогда Россия могла бы вывести Молдавию из-под турецкого владычества - наши войска заняли Яссы. Это был перелом в войне в нашу пользу - и победа была вполне ожидаема.



Молодой пиит и естествоиспытатель Михайло Ломоносов откликнулся на события " Одой на взятие Хотина": "Крепит отечества любовь, Сынов российских дух и руку; Желает всяк пролить всю кровь, От грозного бодрится звуку".



Постановка Вильнева



Но обнулить победы Миниха и Ласси "помогли" австрийские союзники и, едва ли не в большей степени, отечественные дипломаты.



Из-за неубедительных действий армии кайзера Священной Римской империи Карла VI Габсбурга турки отбили Белград и ряд других придунайских земель. Роковую роль сыграло то, что самый талантливый австрийский полководец, принц Евгений Савойский, умер в 1736 году.



Австрия через посредство Франции запросила турок о переговорах - и 1 сентября 1739-го сепаратно с ними помирилась, вернув Блистательной Порте Сербию и часть Валахии.



Россия осталась наедине с османами - но благодаря военным победам в сильной позиции, с которой мы могли диктовать условия на переговорах. Версальский двор поручил посредничество французскому послу в Константинополе и однофамильцу известного современного режиссера маркизу Луи де Вильневу. Переговоры шли в возвращенном туркам Белграде.



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Проблема состояла в том, что глава внешнеполитического ведомства граф Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) Остерман был не самым сильным шефом дипломатии. На старте Белградских переговоров Россия могла претендовать на Крым, юг Новороссии, Буковину, Молдавию и даже часть нынешней Румынии.



Но, судя по хронике переговоров, российская сторона непрерывно уступала. Возможно, Остерман желал поскорее завершить конфликт, опасаясь осложнений с европейскими державами - в первую очередь со Швецией, с которой вскоре действительно началась очередная война.



Часть приобретений удалось отстоять. В состав России, помимо потерянных при Петре I Азова и Таганрога, вернулось Запорожье, где на территории нынешних Днепропетровской и Запорожской областей возникла Новая Сечь. Остались в составе империи и "Заднепровские места" - территории в пределах нынешней Кировоградской области Украины.



Но главное, увы, по итогам Белградского мира был надолго - до румянцевских походов - потерян выход к Черному морю, оставшемуся за османами. О контроле над Крымом не шло и речи - напротив, татарские набеги продолжались еще без малого полвека. Например, харьковская помещица Анна Данилевская вспоминала в 1769 году: "Татары и нагайцы, скажу вам, шмыгали сюда и при мне".



Столица веселится, победителей судят



Впрочем, в Петербурге о тяготах жителей приграничья вряд ли задумывались - здесь большим "информповодом" были придворные забавы, подробно описанные век спустя Иваном Лажечниковым в романе "Ледяной дом".



Например, состоявшаяся в 1740-м свадьба шута князя Голицына и калмычки Авдотьи Бужениновой. "Теперь-то прямо время вам повеселиться, Теперь-то всячески поезжанам должно беситься", - писал по сему поводу поэт Василий Тредиаковский.



В 1740 году скончалась Анна Иоанновна, а затем, после воцарения ее двоюродной сестры Елизаветы Петровны, Миних на два десятилетия отправился в ссылку в Пелым, а Остерман - в Березов. Судили деятелей аннинского царствования, правда, не за кампанию, а за интриганство при дворе.



Взятие Очакова 13 июля 1737 года русской армией

Вспоминать эту кампанию на долгие годы стало не принято. Ведь как объяснить обывателю, почему воинству Румянцева и князя Долгорукова, а затем - Потемкина и Суворова приходится сражаться там, где до них уже побывали Миних и Ласси?



Но - если отвлечься от дипломатических промахов и принять во внимание только военную составляющую - стало ясно: статус-кво, который сложился в причерноморских степях (в будущей Новороссии) едва ли не со времен Средневековья, вполне можно ломать в нашу пользу.



Выдающемуся русскому полководцу и инженеру Бурхарду Кристофу Миниху в процессе ведения кампании стало ясно, что Дикое поле нужно осваивать и заселять.



И не только в пределах построенных по его проекту оборонительных линий южнее Изюма и Славянска, а до самого морского побережья. В следующие царствования этот вопрос был решен, но уже без участия героев забытой войны. Источник - regnum.ru

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