Надо бить по домам глобалистской элиты: о сценариях будущей мировой войны

08:48 19.09.2024 18 сентября 2024



Ядерный дрон стратегического назначения "Посейдон". Иллюстрация: Минобороны РФ

Зеленский, раскрывая детали своего "плана победы" в интервью компании CNN заявил об угрозе нанесения удара по российским энергообъектам с целью дестабилизации российского общества. Это заявление и ответные действия России проанализировал для Pravda.Ru доктор военных наук Константин Сивков.



- Зеленский в интервью компании CNN заявил, что нанесение ударов по российским энергообъектам лишит россиян мирной жизни. Это все, что содержит его план?



- Это один из важных, ключевых компонентов плана. Зеленский перед этим уволил восемь министров. Судя по составу уволенных лиц, он заменил тех министров, которые либо были не готовы пойти на ужесточение военных действий Украины против России, либо сами захотели уйти в преддверии таких действий. Это говорит о том, что действия режима Зеленского будут представлять собой настолько страшное преступление против человечества, что даже министр иностранных дел господин Кулеба не решился в нем участвовать.



- Что вы имеете в виду?



- Зеленский заявил, что будет наносить удар по энергообъектам. Удар по гидроэлектростанции или теплоэлектростанции к таким последствиям не приведет. То есть подобный удар может подразумевать только одно: они готовят удар по атомной электростанции. Возможны два варианта: удар по атомной электростанции в самой России, для того чтобы посеять в стране хаос, беспорядок, принудить Россию к очень жестким ответным действиям и тем самым спровоцировать наступление НАТО и войну. И удар по своей атомной станции, превращение ее в Чернобыль номер два с тем, чтобы радиоактивное облако накрыло Европу, которая в этих условиях будет вынуждена вступить в войну против России. А потом на этом фоне уже пытаться разговаривать с новых позиций с нашим президентом.



Вот в чем, на мой взгляд, состоит сейчас план Зеленского. Никаких других вариантов военного характера у Зеленского просто нет.



Попытка осуществить подобное мероприятие в рамках атаки на Курск закончилась полным провалом, сейчас его аккуратно оттуда вытесняют, при этом на юге, там, где они должны были сдерживать наступление, наши войска действуют достаточно успешно, продвигаются приличными темпами, вполне сопоставимыми с теми, которые были в предшествующие годы. То есть, несмотря на ограничения по требованиям ООН минимизировать потери, мы действуем очень успешно, у противника там не хватает сил. Они не решили задачу захвата Курской атомной электростанции, чтобы затем шантажировать Россию, принуждать ее к миру. Поэтому они пойдут на более жесткие действия.



Я не исключаю, что они будут наносить первоначальные удары по ядерным объектам, атомным станциям России, чтобы, с одной стороны, вызвать ограниченное радиоактивное заражение, с другой - предупредить, что повторные удары приведут к превращению этой станции в Чернобыль.



- Зеленский в США хочет встретиться с Байденом, попросить разрешения наносить удары оружием в глубь российской территории, от чего в первую очередь пострадают страны Европы. Почему, на ваш взгляд, Европа в стремлении поддержать Киев забывает о собственной безопасности?



- Давайте разделим Европу, точнее, европейские элиты, и европейские народы. Европейские элиты - это ставленники глобалистов американского, англосаксонского элитарного сообщества, интересы которого находятся в противоречии с интересами самих британцев и американцев. Элиты понимают, что если они не будут контролировать Россию, то проиграют и уйдут с исторической арены. Поэтому они дерутся насмерть. Интересы европейцев, даже американцев и англичан, их не волнуют.



Элиты отчетливо понимают, что на применение ядерного оружия мы сразу не пойдем. В лучшем случае это будет применение общего, обычного неядерного оружия для ударов по демонстративным целям, чтобы заставить эти элиты задуматься. Мы будем действовать очень осторожно, возможно, ограничимся разговорами о дипломатической озабоченности. Может быть, дадим наше оружие нашим прокси: тем же хуситам, "Хезболле" или кому-то другому, скажем, нерегулярным формированиям в той же Сирии, для того чтобы они могли наносить удары по американским боевым кораблям и американским базам.



Поэтому удар обычным оружием по объектам на территории Европы, США, Британии, американских баз или даже по американским боевым кораблям никак не скажется на состоянии европейского общества. Этот шар, брошенный с нашей стороны, продемонстрирует нашу решимость идти по пути эскалации и отвечать. Как отвечать - вот тут вопрос интересный.



- Президент Путин сказал, что предоставление Киеву дальнобойного оружия странами НАТО, США будет означать вступление этих стран в войну против России. На ваш взгляд, прислушается ли руководство США?



- Такие удары дальнобойным оружием могут быть нанесены только американской, французской и британской армиями, больше никто такие удары нанести не может. Украина сама применить это оружие не может: это полетное задание, исходные данные, расчет траектории полета, те вещи, которые они сделать не могут.



Поэтому применение подобного оружия значит вступление этих стран в войну против России, военная агрессия. Какой будет ответ? Первый вариант: жесткий удар по ключевым объектам на территории США, Британии ли Франции. Какие это будут объекты? Объекты военного назначения. Второй вариант - удар нашими силами по заморским базам. Третий вариант - передача такого оружия прокси-силам, которые будут наносить удар сами.



Какой вариант изберет наше руководство, будет определяться тем, насколько, по данным в первую очередь разведки, будет жестким ответ Запада на подобные наши действия, решится ли Запад на прямое военное вторжение.



На мой взгляд, самый вероятный вариант: если будет жесткий удар, а не просто дипломатическая озабоченность, то, скорее всего, он будет связан с передачей оружия прокси-силам. Но в полной мере исключить и другие варианты, о которых я говорил, не могу.



- Остудит это горячие головы ястребов на Западе, если мы действительно ударим неядерным оружием по военным объектам, базам, аэропортам, откуда взлетают самолеты? Или они готовы идти до конца?



- У них очень простой вопрос: если они прекращают агрессию против России - им конец, причем для многих не просто политический и экономический, но и физический. Это надо хорошо понимать. Поэтому они будут идти до конца.



Но вопрос в другом, где этот конец? Если они поймут, что удары пойдут не по американским, французским и британским солдатам, а по дворцам Ротшильдов, Рокфеллеров, по Вестминстеру, по дворцам теневого правительства, что будут гибнуть их семьи, то они будут вынуждены отойти назад. Если же они поймут, что удары будут наноситься по второстепенным целям, они будут идти дальше. Им совершенно не жалко ни своих, ни чужих.



Они не могут бросить натовскую армию в бой по одной простой причине: развращая европейские страны и США на протяжении нескольких десятилетий, доведя до абсурда, они получили народы, которые не способны воевать. У Запада есть одна способная воевать армия, как это ни парадоксально, - это армия Украины. Все остальные воевать не могут. Это хорошо показали Ирак и Афганистан. А раз так, то им не остается ничего другого, кроме как пытаться разыгрывать карту Украины или шантажировать ядерным оружием и ядерными катастрофами, чем они сейчас и занимаются.



- Очевидно, что мы подошли к порогу кризиса, более серьезного, чем Карибский. И если все же произойдет обмен ядерными ударами, будут ли у человечества шансы выжить, или это апокалипсис, конец человечества, перезагрузка всей истории? Какие цели ставит руководство западных стран, идя на эскалацию с Россией и прекрасно понимая, что у нас есть ядерное оружие?



- Во-первых, надо четко зафиксировать, что глубина и сила глобальных противоречий, которые вызвали две предыдущих мировых войны, в сумме намного менее серьезны, чем те противоречия, которые в мире сложились сейчас. Суть современного противоречия очень проста: будет ли существовать западная цивилизация, или мы подошли к ее концу в том виде, в каком мы ее знаем. Цивилизация, которая на протяжении 500 лет, с момента завершения великих географических открытий, господствовала на всей планете, за исключением Российской империи, потом Советского Союза.



Что ее ждет, хорошо понятно на примере Британии, которая в начале XX века ставила перед собой задачу иметь самый мощный в мире флот, а сегодня не способна обеспечить даже прикрытие одного Фареро-Исландского рубежа.



Это касается и науки, и производства, и всего остального - концентрированное выражение британской экономики. Это ждет и весь западный мир. Безусловно, пройдет серия революций, в результате которых западный мир превратится в зону хаоса. Поэтому им надо идти до конца, и они будут идти до конца. Но у них нет сил и средств. Единственный оставшийся инструмент - ядерный шантаж. Именно за этим они идут в Россию, потому что если они получат контроль над Россией, они развяжут себе руки в ядерном шантаже относительно всех остальных стран, включив в ядерный план и наше ядерное оружие. Вот их идеальный замысел. Им не нужен развал России, им нужно взять Россию под контроль и бросить ее против Китая и Индии.



Трамп, кстати, это хорошо понимает и говорит об этом открыто. Демократы, вынужденные воевать против антиглобалисткого капитала США, олицетворяемого Трампом, это открыто не говорят, но будут преследовать те же самые цели, только в более жесткой форме.



Но не надо думать, что все начнется сразу: ба-бах и ядерный обмен. Я много раз участвовал в учениях "Океан" и очень много наблюдал этап перехода к ядерному оружию.



Это будет выглядеть примерно так. НАТО совместно со Штатами начнут громить Россию с проведением воздушно-наступательной операции для того, чтобы завоевать господство в воздухе и потом создать благоприятные условия для украинской армии. Если натовцы завоюют господство в воздухе, разбив нашу авиацию, и смогут провести успешное наступление, тогда они имеют шансы на успех. Но если у них это не получается, то они могут пойти на применение локального тактического ядерного оружия. Наши ответят локальным применением тактического ядерного оружия демонстративно чисто по военным.



Мы будем бить по военным, они будут бить по мирным гражданам по большей части с целью устрашения, дестабилизации политической ситуации в стране. Мы, скорее всего, эти ядерные удары сможем отразить, может, один-два прорвутся, не больше. Потому что их носители - это в первую очередь самолеты тактической авиации, мы имеем хорошую систему ПВО, мы их срубим.



И вот дальше произойдет то, что вожди-богачи поймут, со слов нашего президента, что следующие удары пойдут не по Пентагону, хотя по Пентагону тоже придется, не по американским, французским, английским солдатам, которые не очень хотят воевать, а по дворцам, Вестминстерскому.



И от этих ядерных никакие подземные сооружения не спасут. Вот тогда они пойдут на попятную. При этом они будут выговаривать все условия, чтобы как-то выжить. Вот примерно так будет развиваться дело. До полного ядерного обмена дело не дойдет. Источник - eadaily.com

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