Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в собственный дом в Рязанской области

08:54 19.09.2024

Кнайсль заявила о переезде в новый дом в Рязанской области с кошками и утками

Карин Кнайсль



Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что переехала в свой новый дом в Рязанской области. Ее слова приводит РИА Новости.



Кнайсль заявила о переезде в новый дом и уточнила, что живет там с кошками и утками. "Я буквально нуждалась в таком доме", - призналась она на полях четвертого Евразийского женского форума.



Экс-министр добавила, что рядом с ее деревней находится продуктовый магазин, а также автобусная остановка. Она подчеркнула, что в ее деревне живут приятные люди. До этого Кнайсль сообщала, что живет в деревне Петрушово, где ей комфортно.



Ранее Кнайсль высказалась о российских женщинах. По ее мнению, они смогли остаться леди. "Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди", - подчеркнула она.