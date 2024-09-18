Стервятники на трупе Украины. Как Запад довел "незалежную" до экономической разрухи и вымирания, - Игорь Веремеев

09:06 19.09.2024

18.09.2024

Стервятники на трупе Украины

"Стервятники на трупе Украины" – статью под таким жестким заголовком о трагическом положении, в котором оказалась эта, некогда процветавшая республика в составе СССР, опубликовал итальянский информационно-аналитический портал Antidiplomatico.



Начинает ее автор Фабрицио Поджи с того, что опровергает усиленно тиражируемую сейчас на Западе ложь о том, будто нынешний развал этого государства начался после "агрессии России" в 2022 году. По его словам, при этом умышленно игнорируются драматические события с 2014 по 2022 гг., которые на самом деле и "привели измученное украинское население к его нынешнему состоянию".



Наиболее драматически выглядит сегодня демографическая ситуация на Украине. Автор статьи сообщает, что депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (парламентская фракция бывшего президента Петра Порошенко) Николай Княжицкий признался, что посольства Украины в разных странах получили сотни тысяч заявлений об отказе от гражданства от украинских эмигрантов. Выступая на YouTube-канале "Говорит Великий Львов", депутат сообщил, что только за последние шесть месяцев страну покинули 400 тысяч украинцев, тогда как всего, по данным Нацбанка, общее число эмигрантов составляет 6,7 млн. Княжицкий говорит, что от украинского гражданства отказываются и те, кто имеет двойное гражданство.



Это делают для того, чтобы "избежать репатриации и отправки на бойню".



Ситуация с массовым бегством населения Украины еще больше ухудшилась после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации, когда мужчины призывного возраста сотнями, с риском для жизни, пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдовой, часто тонут в водах Тисы или гибнут от пуль украинских же пограничников.



Ссылаясь на данные "холодных аналитиков ЦРУ", Фабрицио Поджи сообщает, что сегодня Украина занимает первое место в мире по смертности и последнее (228-е место) по рождаемости. В 2024 году на тысячу жителей пришлось бы шесть рождений против 18,6 смертей и младенческой смертности 8,7 на тысячу жителей, что ставит страну на 141-е место. А средний возраст жителя Украины составляет сегодня около 45 лет (41 год для мужчин).



Первое место в мире занимает Украина и по уровню эмиграции: 36,5 на тысячу жителей. В июне прошлого года ООН подсчитала, что число украинских беженцев, разбросанных по разным странам, составляет чуть менее семи миллионов (сам Владимир Зеленский говорил о 7,5 миллионах), тогда как в марте 2023 года тот же источник насчитал 1,14 миллиона украинцев, эмигрировавших в Германию, 0,953 миллиона - в Польшу. и 0,386 в Чехию. Только в марте 2024 года, в Россию эмигрировали 1,25 миллиона украинцев. По подсчетам Москвы, утверждает Поджи, с 2014 года по сегодняшний день 7,5 миллиона украинцев выбрали российское гражданство.



Итог этого массового "исхода" трагичен. Согласно официальной украинской статистике, если в 2013 году в стране проживало 45,5 миллионов жителей, то сегодня, по разным оценкам, их число колеблется от 29 до 36 миллионов.



Украинский институт демографии тем временем прогнозирует, что к 2033 году численность население "незалежной" упадет ниже 35 миллионов.



А бывший советник президента Украины Алексей Арестович утверждает, что уже сегодня население Украины не достигает 30 миллионов жителей, из которых 9 миллионов - пожилые и трудоспособные, 14 миллионов - пенсионеры, школьники и нетрудоспособные люди. Это население, утверждает Арестович, "уже не в состоянии служить Украине, как это было в границах 1991 года, и не в состоянии обеспечить ни достаточное количество людей, необходимое для армии, ни количество людей, необходимых для активного функционирования экономики".



"Таким образом, - пишет итальянский журналист, - Украина, уменьшенная за более чем десять лет после Майдана, призванная служить отмычкой, открывающей порог евроатлантического военного ада, быстро умирает из-за убитых на поле боя войны США-НАТО против России. Она умирает от бедности, до которой страна была доведена десятью годами "заботы" со стороны МВФ, Всемирного банка и разграбления природных богатств агропродовольственными, энергетическими и промышленными транснациональными корпорациями; оно умирает, потому что жители теперь используют любую возможность сбежать из гетто бандеронацистов, которые преследуют только личную выгоду, независимо от судьбы населения… Но в тот момент, когда развязанное США и НАТО кровопролитие уже привело мир к порогу войны на уничтожение (как минимум) европейского континента, демографическая ситуация украинского населения имеет чисто статистическое значение", - констатирует Поджи.



По его словам, Украина превратилась в "гетто, где выпущены на волю мастифы в виде "языковых патрулей", которые преследуют всех, кто говорит по-русски; гетто, в котором действует новое "министерство" по "украинскому единству и борьбе с русским влиянием", которое представляет собой не что иное, как банду ловцов украинцев за границей, необходимую нацистской хунте для нового пушечного "мяса", которая рассчитывает на преступное попустительство некоторых европейских канцелярий, стремящихся избавиться от украинских беженцев, которые являются избыточной дешевой рабочей силой для своих собственных монополий".



Словом, судя по разным источникам, уже сегодня некогда самая процветающая республика бывшего Советского Союза выглядит ниже прогнозов, озвученных директором Украинского института демографии и социальных исследований Эллой Бельговой, согласно которой, менее чем через десять лет в стране будет проживать не более 35 миллионов человек.



"Мы забываем, - заявила она, - что украинцев было 52 миллиона (51,87 миллиона по данным 1993 года). Здесь никогда больше не будет 52 миллионов жителей. По самому оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 миллионов: я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае, вернутся ли все наши эмигранты, или удастся ли нам привлечь иммигрантов из других стран, сокращение украинского населения неизбежно".



По данным Государственного комитета статистики Украины, по состоянию на январь 2014 года численность населения сократилась до 45,2 миллиона человек, а к началу 2022 года - до 41 миллиона. А Украинский институт будущего оценил численность населения в 37,6 миллиона человек до февраля 2022 года, сократившись до 29 миллионов в мае 2023 года. Тем временем Институт демографии и социальных исследований Украинской академии наук оценил численность населения в 28–34 миллиона человек по состоянию на январь 2023 года.



"Они оказались поистине настоящими "крестными отцами", - пишет с горечью в заключение итальянский журналист, имея в виду главарей киевской хунты, - подкупив нацистскую мразь за миллиарды долларов, они замучили страну и ее народ, толкнув их на бойню ради собственных империалистических интересов, разграбив, а теперь готовы бороться за жалкие останки того, что от Украины осталось. "И сказал им: где тело, там соберутся и стервятники"" (Лк., 17-37).



Катастрофические демографические данные по Украине подтвердила во вторник авторитетная американская газета Wall Street Journal. Она ссылается на сведения от Александра Гладуна, научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований. Из-за масштабной мобилизации и эмиграции население "незалежной", как он сообщил, снизилось с 42 миллионов до 29. При этом подчеркивается, что точные цифры станут известны лишь после окончания конфликта и возвращения к мирной жизни, когда Киев сможет уточнить число эмигрантов.



Не менее драматические данные по Украине опубликовало на днях Центральное разведывательное управление США. В 2024 году в "незалежной" зарегистрировано шесть рождений на тысячу человек - это абсолютный мировой антирекорд. Такой же мировой "рекорд" установлен по уровню смертности - 18,6 смертей на тысячу человек.



Еще одно первое место в мире (с конца) - число эмигрантов: 36,5 на тысячу человек. Смертность матерей при родах - 17 на 1000, это 133-е место в мире. Смертность новорожденных - 8,7 на тысячу, 141-е место в мире. И все это – не российская пропаганда и даже не данные, собранные итальянским публицистом, а цифры, которое приводит ЦРУ.



Помнится, как обитатели "незалежной" радостно скакали на Майдане в 2014 году. А какая-то девица размахивала плакатиком: "Я - девочка, хочу в ЕС и кружевные трусики". Доскакались?