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|КырГКНБ задержал бывшего мэра Кара-Куль Ильяза Еркеева - обвинен в "присвоении и растрате в особо крупном размере"
12:42 19.09.2024
Задержан бывший мэр города Кара-Куль Жалал-Абадской области, сообщили 18 сентября в пресс-службе ГКНБ.
Е.И.М. подозревается по ст.205 ч.4 п.1 ("Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере") УК КР.
По версии следствия, чиновники мэрии заключили заведомо невыгодный договор подряда с ОсОО "К.Б." по строительству водопроводной сети протяженностью более 10 км от села Уч-Терек Токтогульского района до села Кетмен-Тобо Кара-Куля.
"Стальные трубы ранее существовавшей водопроводной сети были демонтированы и распроданы, а работы по строительству новой сети были выполнены некачественно, в связи с чем трубопровод является непригодным для эксплуатации, а жители Кетмен-Тобо на протяжении более 10 лет остаются необеспеченными чистой питьевой водой", - отметили в ГКНБ.
Кроме этого, задержанный подозревается в легализации незаконно добытого имущества в период его работы в должности мэра.
В рамках следствия ГКНБ выявляет других причастных к преступлению и устанавливают сумму причиненного ущерба.
•Под инициалы Е.И.М. подходит Еркеев Ильяз Марсович. 21 июля 2016 года он был назначен на должность мэра Кала-Куля и занимал ее до 19 августа 2020 года.