Кибератака Израиля в Ливане – терроризм XXI века с использованием технических средств, - В.Прохватилов

12:51 19.09.2024

19.09.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Тесное сотрудничество "Моссада" с американскими спецслужбами не вызывает сомнений



В Ливане второй день подряд массово взрывались средства связи. В среду, 18 сентября, стали взрываться переносные рации и другие устройства. Как сообщает Reuters, взрывы произошли в Бейруте и южной части страны.



Накануне, 17 сентября, в Ливане начали массово взрываться пейджеры. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали четыре тысячи человек, еще 14 погибли. Один из взрывов произошел рядом с траурной процессией на похоронах людей, погибших при взрывах пейджеров накануне.



Среди пострадавших – посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с "несерьезным ранением". Кроме того, были ранены еще два сотрудника иранского посольства. При взрыве пейджеров пострадали и члены движения "Хизбалла", находившиеся в Дамаске.



"Хезболла" возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала "справедливый ответ откуда не ждали". Израильские власти официально не комментировали произошедшее.



Американский портал Axios пишет, что операция по взрыву пейджеров была одобрена в начале недели на встречах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и главами служб безопасности.



По данным израильского источника Axios, во вторник, 17 сентября, Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант несколько часов провели в командном центре ЦАХАЛ в Тель-Авиве. До этого, в понедельник, на заседании кабмина израильский премьер сообщил о решении "обновить цели войны". Речь шла о переключении внимания Израиля с сектора Газа на ливанское направление.



По информации источника Axios, израильская операция была направлена ​​на подрыв доверия внутри "Хезболлы" и создание в рядах движения ощущения, что оно находится под контролем израильских спецслужб.



Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заверил журналистов, что в Вашингтоне ничего не знали о планирующейся атаке.



Axios пишет, что за несколько минут до детонации пейджеров министр обороны Израиля связывался с главой Пентагона Остином Ллойдом и якобы сообщал ему о готовящейся операции, не вдаваясь в детали.



По информации турецкой газеты Yeni Safak, в руках бойцов "Хизбаллы" взорвались пейджеры Gold AP-900 американской компании Motorola, которая является крупным поставщиком технологий связи и наблюдения для израильских военных и силовых ведомств, сообщает Yeni Şafak. Также компания Motorola предоставила израильской армии сотовую сеть 4G и разработала системы зашифрованной связи для военнослужащих.



Ранее в этом году "Хизбалла" заказала тысячи пейджеров для связи после того, как ее лидер Хасан Насралла заявил, что смартфоны будут более уязвимы для кибератак со стороны Израиля, пишет Daily Mail.



Израильским военным и разведчикам удалось получить доступ к 5000 пейджеров "на производственном уровне" и вставить в них небольшое количество взрывчатых веществ за несколько месяцев до их импорта в Ливан.



""Моссад"внедрил внутрь устройства плату со взрывчатым веществом, которая получает код. Его очень трудно обнаружить любыми средствами. Даже с помощью любого устройства или сканера", – сообщил источник в ливанских силах безопасности.



Не вызывает сомнения, что спецслужбы США знали о намеченной Израилем кибератаке на "Хизбаллу", причем они этого и не скрывают.



"Представитель службы безопасности США сегодня заявил, что атака была запланирована на более позднюю дату в рамках полномасштабного наступления на "Хизбаллу", однако Израиль решил взорвать устройства заранее из-за опасений, что ливанская группировка узнала об этом плане", – пишет Daily Mail.



Пейджеры Gold AP-900 американской компании Motorola оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые могут взрываться при так называемом "тепловом разгоне".



"Тепловой разгон" – это цепная реакция внутри аккумуляторной батареи, которая приводит к быстрому повышению температуры и давления. Данная реакция запускается, когда температура внутри батареи достигает точки, которая становится причиной распада внутренних компонентов батареи. Тепловой разгон, если его не остановить, может привести к воспламенению и взрыву.



Бывший офицер-сапер британской армии объяснил Daily Mail, что любое взрывное устройство состоит из пяти основных компонентов: контейнера, батареи, пускового устройства, детонатора и взрывного заряда.



"У пейджера уже три таких, – пояснил офицер. – Вам нужно будет только добавить детонатор и заряд".



Как указал Daily Mail директор по компьютерной безопасности американской IT-компании TrustedSec Карлос Перес, взрывчатка была помещена в аккумуляторы пейджеров. Детонатором стал взрыв аккумулятора, а в качестве взрывчатого вещества была использована самая популярная у террористов всего мира взрывчатка.



Израильская разведка "Моссад" получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской "Хизбалле" и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.



По данным источников Sky News Arabia, израильская разведка перехватила устройства до того, как их доставили "Хизбалле", и начинила взрывчаткой. Оснастив батареи пейджеров ею, "Моссад" увеличил их температуру, что привело к взрывам, пишет телеканал. Представитель самой "Хизбаллы" предполагал, что нагрев устройств вызвало вредоносное программное обеспечение.



PETN и его производные на протяжение десятилетий широко применяются террористами всех мастей для совершения своих диверсий и терактов.



В 1983 году 307 человек погибли после того, как в казармах Бейрута был взорван грузовик, начиненный PETN.



В 1983 году дом "Мезон де Франс" в Берлине был практически полностью разрушен взрывом 24 килограммов этого же вещества.



10 кг PETN было использовано в 1987 году для взрыва Парижской синагоги.



В 1999 году PETN был использован при неудачной попытке террористов взорвать Трансаляскинский трубопровод.



В XXI веке PETN стал излюбленной взрывчаткой запрещенной в России "Аль-Каиды"*.



И вот недавно эта взрывчатка была размещена американской компанией Motorola в аккумуляторы пейджеров, которые Израиль взорвал в Ливане. Что же касается раций, то, по данным Reuters, "Хизбалла" закупила их пять месяцев назад – примерно тогда же, когда и начавшие подрываться накануне пейджеры. Рации ICOM были произведены в Японии, причем указанная компания заявила, что их производство закончено 10 лет назад, а также отметила отсутствие голограмм на приборах, что может говорить о возможности подделок.



"Модель IC-V82 – это портативная рация, которая производилась нашей компанией и отгружалась за рубеж, в том числе и на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. Примерно 10 лет назад ее продажи были завершены, и с тех пор нашей компанией отгрузка не производилась. Производство батарей для обеспечения работы прибора тоже уже завершено, а также на приборах не были приклеены голограммы, которые предназначены для защиты от подделки, поэтому мы не можем проверить, являются ли эти продукты выпушенными нашей компанией или нет", – говорится в релизе на сайте компании.



Имеющиеся факты совершенно недвусмысленно предполагают плотное сотрудничество израильских и американских спецслужб в организации масштабного теракта 17-18 сентября 2024 года в Ливане.



Различного рола отговорки, равно как и лицемерные заявления американцев о том, что они тут ни при чем, вполне понятны. Кто же захочет признаться к масштабной террористической атаке, от которой пострадали сотни мирных граждан небольшой ближневосточной страны?



Со всей очевидностью стало ясно, что угрозу пользователям во всем мире несут без исключения все средства связи, произведенные на коллективном Западе. Теперь уже Большой американский брат не только наблюдает и за всеми и подслушивает всех, но и способен убивать всех неугодных посредством цифровых устройств.