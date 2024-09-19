Удар по Тель-Авиву: хуситы послали Нетаньяху "черную метку", - СП

13:00 19.09.2024

19 сентября 2024

Удар по Тель-Авиву: хуситы послали Нетаньяху "черную метку"

Что и как продырявило "самую надежную в мире" систему ПРО

Алексей Михайлов



15 сентября движение "Ансар Аллах" заявило, что нанесло удар по Израилю с помощью новейшего оружия - гиперзвуковой баллистической ракеты. Изделие поразило цель в районе Тель-Авива, успешно преодолев противовоздушную и противоракетную оборону противника.



Как заявил представитель движения Яхья Сариа, ракета пролетела свыше 2000 километров за 11,5 минут. Удар по Тель-Авиву, подчеркнул йеменский военный, стал "кульминацией усилий" хуситов, которые смогли поставить на вооружение боеприпасы, способные обходить современные системы защиты.



Первоначально армия обороны Израиля (АОИ) утверждала, что ракета упала в пустынной местности и в результате хуситского удара никто не пострадал. Правда, позже в социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах появилась информация, что все-таки жертвы были. А целью атаки стал некий военный объект. Правда, на момент написания статьи, никакого подтверждения этой версии не поступило.



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Сразу после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал грозить Йемену ответом. Выступая 15 сентября на заседании кабинета министров, он заявил, что хуситы должны знать: за любую попытку повредить Израилю придется заплатить серьезную цену. В то же время АОИ начала проверку, почему хуситская ракета смогла преодолеть противоракетную оборону государства.



Оно, следует признать, располагает одними из самых современных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. К примеру, Тель-Авив уже принял решение полностью отказаться от американских зенитных систем Patriot. Как заявили в АОИ, эти ЗРС серьезно проигрывают по своим боевым возможностям новейшим изделиям израильской разработки. На международном же рынке вооружения именно зенитные и противоракетные системы, выпущенные в Израиле, являются главными конкурентами российским С-300, С-400, "Букам", "Панцирям" и "Торам".



Но хуситам удалось пробить надежную оборону. Поэтому стоит разобраться, что же за уникальная система вооружения появилась у "Ансар Аллах", смогут ли израильтяне научиться перехватывать новинку и как гиперзвуковые технологии изменят расклад сил в регионе.



Гонка за сверхскоростью



В нынешнем году хуситы уже применяли гиперзвуковые ракеты. 24 июня в Аравийском море таким изделием было атаковано судно MSC Sarah V. Об ударе заявил Яхья Сариа. Правда, позже стало известно, что контейнеровоз избежал поражения и без повреждений покинул опасные воды.



Удар был тогда нанесен ракетой "Хатем-2" (Hatem-2). Об этом заявили сами хуситы, которые к тому же опубликовали видеоролик с пуском новинки. И тут есть очень важный момент. Как и с ударом по Израилю 15-го сентября, "Ансар Аллах" тогда заявило о "гиперзвуковой баллистической ракете".



Боевая часть любой баллистической ракеты развивает гиперзвуковую скорость. Независимо от того, идет ли речь о межконтинентальной ракете, которая летит в околоземном пространстве, или об аэробаллистической, чья траектория не пересекает "линию Кармана" (условная граница между атмосферой Земли и космосом). Отделившись от тела носителя, боевая часть устремляется к цели со скоростью более десяти тысяч километров в час, или восьми МАхов. Это и есть гиперзвук.



Во время полета боеголовки могут отклоняться (на относительно небольшие расстояния) от траектории полета. Т.е. способны совершать несложные противоракетные маневры, а самое главное - корректировать точку попадания.



Но тогда возникает вопрос, в чем же уникальность российского гиперзвукового аппарата (ГЗЛА) "Авангард". Он не просто падает на цель, а выполняет управляемый полет, будучи способен совершать сложнейшие маневры на гиперзвуковых скоростях и с чудовищными перегрузками. Поэтому такие аппараты невозможно перехватить, больше того - их зачастую не видят радары противовоздушных и противоракетных систем.



Сейчас в мире идет гиперзвуковая гонка. Вслед за Россией многие страны мира пытаются не просто создать ГЗЛА, а довести их до серийного производства и поставить на вооружение. Помимо США и Китая, свои гиперзвуковые разработки уже показали Иран и КНДР.



Хуситский гиперзвук



Но войдет ли Йемен в гиперзвуковой "клуб"? Давайте внимательно посмотрим на видео ракеты "Хатем-2", опубликованное движением "Ансар Аллах".



Новинка - явное продолжение семейства иранских ракет "Хейбар Шекан" (Kheibar Shekan). Боевая часть "Хатем-2" выполнена по классической схеме. Что сразу бросается в глаза - небольшие "крылышки", рулевые поверхности. Они сделаны для того, чтобы выполнять маневры на баллистической траектории. В носу боевого блока ракеты хорошо виден "глаз" оптико-электронной системы. С ее помощью боеголовка находит цель. А дальше, используя "крылышки", корректируют траекторию и выполняет противоракетные маневры.



Гиперзвуковые ракеты сконструированы по другому принципу. Они имеют рулевые плоскости гораздо большей площади, а их корпус напоминает полноценные летательные аппараты. Однако боевая часть "Хатема" даже близко не похожа на ГЗЛА. Но, может, у хуситов есть более совершенное изделие?



Первые ракеты серии "Хейбар Шекан" имели дальность полета порядка 1500 километров. В случае с "Хатем-2" мы видим более "зализанные" формы и несколько измененную боевую часть. Благодаря таким решениям иранско-йеменские разработчики явно нарастили дальность полета на несколько сотен километров. Поэтому, с большой долей вероятности можно предположить, 15 сентября использовалась "Хатем-2".



Т.е. новейшая ракета хуситов - это обычная баллистическая ракета, хотя и с продвинутым высокоточным боевым блоком. А лидеров движения "Ансар Аллах" стоит похвалить за хороший пиар-ход. Все мировые СМИ сразу же среагировали на слова "гиперзвуковая ракета". При этом Яхья Сариа не соврал - боевой блок "Хатем-2" действительно развивает гиперзвуковую скорость.



От хусита есть защита?



Новинка уже стала трудной целью для израильской ПРО. Известно, что АОИ смогла обнаружить ракету и даже примерно рассчитать ее траекторию. Поэтому в регионах Израиля, близких к месту падения, была объявлена тревога. В частности, сирены были включены в Тель-Авиве. Но скорость реакции дежурных средств ПРО не позволили перехватить "гостинец" из Йемена.



Сложно сказать, почему так получилось. Причин может быть много. К примеру, хорошо показал себя боевой блок, который за счет скорости и маневров не позволил взять его на сопровождение "стрельбовым" радиолокаторам израильских систем ПРО. Также возможно, что прилет пришелся на тот район Израиля, где не было полноценного "противоракетного зонтика". Не исключено и то, что система наведения ракеты сильно промахнулась. Ведь нельзя забывать, что ранее "Хатем-2", несмотря на победные реляции, дала сильное отклонение при атаке на судно MSC Sarah V.



Вариантов может быть много. Но уже сейчас нужно признать, что опасность для Израиля возросла многократно. Также под удар попадают военные объекты и в других странах Ближнего Востока. Хотя пока хуситская новинка явно требует серьезной доводки.