 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Определился фаворит в борьбе за пост канцлера Германии - Фридрих Мерц от ХДС
13:23 19.09.2024

18.09.2024

Главная оппозиционная сила ФРГ решила сплотить свои ряды, назвав кандидата за год до выборов
Олег Никифоров

Глава христианских демократов Фридрих Мерц (слева) станет кандидатом в канцлеры, и лидер ХСС Маркус Зедер (справа) не будет ему в этом мешать.
Консервативный блок ХДС/ХСС сделал тактический ход. За год до выборов в Бундестаг он назвал своего кандидата на пост канцлера. Им стал председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Это сделано ради достижения двух целей: избежать ненужной конкуренции внутри блока, которая уже стоила ему поражения в борьбе за пост канцлера в 2021 году, и для того, чтобы сориентировать избирателей. ХДС/ХСС по всем опросам сейчас на пике популярности. Поэтому блок хочет приучить немцев к тому, что через год им придется выбирать между Мерцем и действующим канцлером Олафом Шольцем, ныне теряющим рейтинг.

Мерц объявлен кандидатом ровно за год до выборов в Бундестаг. Они состоятся в сентябре 2025 года. Глава правительства в Германии не избирается народом, а, по сути, назначается депутатами. Обычно им становится лидер партии, получившей большинство на федеральных выборах. Сомнений в том, что выборы 2025 года выиграет ХДС/ХСС, сейчас нет. Этот консервативный блок уже который месяц неизменно лидирует во всех опросах с результатом, превышающим 30%.

По первоначальному плану выдвижение кандидата в канцлеры должно было состояться 22 сентября после земельных выборов в Бранденбурге. Но выяснилось, что у Мерца конкурентов нет. Еще в августе их было два – лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер и премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст. Последнего, согласно опросу интернет-издания RND, хотели видеть кандидатом большинство респондентов. Но Вюст от борьбы отказался, а потом его примеру последовал Зедер. В итоге объявление Мерца кандидатом состоялось на совместной пресс-конференции лидеров ХСС и ХДС. Она прошла в берлинском представительстве земли Бавария, премьер-министром которой является Зедер.

Тем самым блок решил избежать повторения ошибок прошлых выборов, состоявшихся в 2021 году. Тогда Зедер долго боролся за пост канцлера с христианским демократом Армином Лашетом, уступив тому право стать кандидатом буквально в последний момент. Это стало существенным фактором, который привел к поражению блока. Как отмечает телекомпания ARD, Зедер своими выпадами "отравил Лашету всю его предвыборную кампанию". На этот раз будет по-другому. Зедер публично обязался поддерживать Мерца как кандидата.

Конечно, за год многое может поменяться. Но ориентир избирателям все же хотят дать и другие партии. Исходя из данных социологии, можно предположить, что наиболее вероятным партнером ХДС/ХСС при образовании правительства после выборов 2025 года будет СДПГ. Сейчас партия в опросах на федеральном уровне набирает 14–15% голосов, более чем вдвое уступая консервативному блоку. Тем не менее, несмотря на существенное падение рейтинга как самой партии, так и Шольца, социал-демократы пока не намерены менять своего кандидата. Им останется действующий канцлер. По крайней мере так уверяют в самой партии. Это не отменяет скрытой дискуссии в рядах социал-демократов о том, кто может Шольца заменить. Пока наибольшие шансы имеет нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус. У него довольно высокий рейтинг среди всех социал-демократических политиков. Шольц предпочитает как бы не замечать результатов опросов и заверяет членов партии, что следующим канцлером все равно станет он. Сейчас это представляется невозможным. Но определенный глубокий расчет в оптимистических заявлениях Шольца все-таки присутствует. Связан он с невозможностью формирования правительства без СДПГ. Идеальным вариантом после выборов 2025 года была бы коалиция трех политических сил: блока ХДС/ХСС, СДПГ и свободных демократов (СвДП), если те преодолеют пятипроцентный барьер и попадут в Бундестаг, что не факт. От сотрудничества с "Зелеными", которые набирают пока, по опросам, 10% голосов избирателей, Мерц намерен отказаться. Скептически относится он и к коалиции с "Альянсом Сары Вагенкнехт", также набирающей, согласно опросам, где-то около 10% голосов. Поэтому социал-демократы смогут сторговаться с консерваторами, уступив им ряд министерских портфелей, но сохранив за собой пост канцлера. На этом, видимо, и строится расчет Шольца.

Кандидатам в канцлеры от "Зеленых" и "Альтернативы для Германии" главой правительства не стать при любом раскладе. У "Зеленых" их претендентом без шансов является нынешний министр экономики и климата Роберт Хабек. Он стал безальтернативен в партии после добровольного отказа главы МИД Анналены Бербок от претензий на пост канцлера. Она приняла это решение из-за неспособности реализовать свое видение внешнеполитического курса страны (что отметили избиратели) и, возможно, из-за того, что политик не оставила планов реализовать себя на уровне ЕС или НАТО. Бербок одно время прочили на пост главы Еврокомиссии.

"Альтернатива для Германии" пока своего кандидата не назвала, хотя летом этого года сопредседатель партии Тино Хрупалла в одном из интервью объявил, что поддерживает на эту номинацию Алису Вайдель – другого сопредседателя. Она может стать второй женщиной, претендующей на пост канцлера в 2025 году. Первая – это, естественно, Сара Вагенкнехт. Правда, ультралевый альянс ее имени сейчас концентрируется на более достижимых для себя целях, нежели завоевание поста главы правительства, – победе на ближайших земельных выборах.

Источник - НГ
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