Не больше трех: Минпросвещения России рекомендовало ограничить число детей иностранцев в классах

17:13 19.09.2024

В ведомстве считают, что это повысит эффективность образования



Наталья Башлыкова



Минпросвещения рекомендовало принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Об этом говорится в разосланных ведомством в регионы документах. В Госдуме также получили ответ министерства. В нем ведомство отметило, что большое число таких учеников негативно отражается на образовательном процессе. В учебных заведениях подтвердили, что уже используют эти рекомендации.



Изменения для детей иностранцев в школах



Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число иностранных граждан в группах и классах. Это следует из "Методических рекомендаций по определению подходов к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан РФ...". С документом, который Минпросвещения разослало регионам, ознакомились "Известия".



"При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком", - говорится в рекомендациях Минпросвещения.



При этом в документе отмечается, что эту цифру следует рассматривать исключительно как целевой ориентир, а не как реализацию запретительных мер на обучение таких детей.



"Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная и соотнесена с общим распространением психического нездоровья и овладением предметными знаниями в школе", - отмечается в рекомендациях. В целом, при распределении детей иностранных граждан по группам (классам) в рамках одной параллели необходимо стремиться к их максимально равному количеству, говорится в документе.



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Минпросвещения отметило, что в результате ранее проведенного исследования в образовательных организациях в 17 регионах, стало понятно, что при наличии в классе (группе) более трех детей, которые слабо владеют русским языком, педагоги фиксируют недостаточность временных и прочих ресурсов, что сказывается на достижении образовательных результатов.



О том, что такие документы направлены в регионы, ведомство также сообщило первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее депутаты фракции направили запрос в министерство с просьбой ввести ограничения для детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, до 10% от численности класса. В своем ответе депутатам ведомство согласилось с предложениями парламентариев.



- Министерство просвещения поддержало наши предложения. Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся, - пояснила "Известиям" Яна Лантратова.



По ее словам, когда число детей иностранных граждан в классе более 10% или даже превалирует над числом россиян, то эти учащиеся стремятся общаться в рамках своей этнической группы, что сказывается как на процессе образования, так и на социальной обстановке в классе.



"Известия" направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать причины разработки рекомендаций.



Рекомендации по адаптации детей иностранцев в школах



Получение рекомендаций министерства "Известиям" подтвердили в Красноярском крае и Орловской области.



- У нас чуть ли не в каждой группе есть ребята, которые являются гражданами другой страны. Однажды поступил даже мальчик из Германии. Если таких детей в группе большое количество, то работать с ними становится уже непросто, - сообщила "Известиям" старший воспитатель муниципального красноярского бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 4" Юлия Шахова.



"Известия" также направили запросы в региональные министерства образования с просьбой прокомментировать направленные рекомендации.



Вопрос регулирования численности таких детей очень непростой, ведь отказать в образовании таким детям нельзя, сказала "Известиям" заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова.



- Но, в то же время, когда таких детей в классе много, то учителю очень сложно справляться с классом, особенно тяжело становится, если дети вообще не понимают по-русски, - пояснила она.



По ее словам, проблема заключается в том, что такие дети начинают кучковаться и распространять свои обычаи. Чтобы они влились в коллектив зачастую им необходимы индивидуальные занятия, поэтому, конечно, какие-то ограничения по их численности, нужны.



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Президент образовательной корпорации "Синергия" Вадим Лобов считает, что прежде чем попасть в обычный класс ребенок-иностранец должен проходить интенсив по изучению русского языка. Иначе он не может усвоить материал ни по одному из предметов, ответить на вопрос учителя, сдать экзамен. Его адаптация - это сложный процесс для всей школы: администрации, учителей и, главное, других учащихся, пояснил эксперт.



- Поэтому не удивительно, что родители стремятся забрать ребенка из такого класса, что, в свою очередь, еще больше увеличивает долю иностранцев среди детей этой конкретной школы, - отметил он.



Поэтому ограничение на присутствие не более трех детей без знания русского языка в одном классе позволит ученикам соблюдать график усвоения материала и сэкономит силы учителя. Но в перспективе от практики приема в школу детей без знания русского языка нужно уходить совсем, полагает эксперт.