Статья Кеннеди и Трампа, которая сегодня перевернула все. До ядерного удара – один шаг

17:18 19.09.2024

В четверг газета The New York Times сообщила, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность разрешить Украине использовать предоставленное НАТО высокоточное оружие большой дальности по целям в глубине России. Такое решение подвергнет мир большему риску ядерного взрыва, чем когда-либо со времен Карибского кризиса.



Американским властям следовало бы сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из войны, которой никогда не следовало допускать; однако администрация президента США Джо Байдена и ыице-президента Камалы Харрис вместо этого проводит политику, которую Россия воспримет как акт жесткого противостояния. По словам российского лидера Владимира Путина, удары на дальние расстояния по территории России "будут означать, что страны НАТО – Соединенные Штаты и европейские страны – находятся в состоянии войны с Россией".



Некоторые американские аналитики считают, что Путин блефует, и выступают за разоблачение его блефа. Как сообщает Times, "ослабление ограничений на поставки западных вооружений не приведет Москву к эскалации". Об этом в администрацию Байдена-Харрис написали на этой неделе 17 бывших послов и генералов.



Мы знаем это, потому что Украина уже наносит удары этим оружием по территории, которую Россия считает своей, включая Крым и Курск, и реакция Москвы остается неизменной.



Однако эти аналитики ошибочно принимают сдержанность за слабость. Они отстаивают стратегию балансирования на грани войны. Каждая эскалация – от ракет HIMARS до кассетных боеприпасов, танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACM – приближает мир к грани Армагеддона. Их логика, по-видимому, заключается в том, что если вы подстегнете медведя пять раз, и он не отреагирует, то в шестой раз можно подстегнуть его еще сильнее.



Такая стратегия могла бы быть разумной, если бы у медведя не было зубов. Ястребы в администрации Байдена, похоже, забыли, что Россия – ядерная держава. Они забыли слова Джона Ф. Кеннеди, которые он произнес в 1963 году:



Ядерные державы должны предотвращать те конфронтации, которые ставят противника перед выбором: либо унизительное отступление, либо ядерная война.



Мы должны отнестись к этому совету серьезно. Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие в экстремальных обстоятельствах. В сентябре 2022 года он заявил:



Если территориальная целостность нашей страны окажется под угрозой, мы, без сомнения, будем использовать все доступные средства для защиты России и нашего народа, и это не блеф.



В марте 2023 года Путин заключил договор с Республикой Беларусь о размещении там тактического ядерного оружия. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил, что наша страна внесет поправки в свою ядерную доктрину в ответ на вмешательство Запада в войну на Украине.



Представьте, если бы Россия предоставляла другой стране ракеты, информацию о подготовке и целеуказании для нанесения ударов вглубь американской территории. США никогда бы этого не потерпели. Мы не должны ожидать, что и Россия будет это терпеть.



Эта ядерная игра в "кто первый, тот и победил" зашла достаточно далеко. Между запуском американских ракет вглубь российской территории и обменом ядерными ударами не осталось и шага. Мы не можем подойти еще ближе к краю пропасти, чем сейчас.



И ради чего? Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы контролировать полезные ископаемые Украины? На карту не поставлены жизненно важные интересы Америки. Рисковать ядерным конфликтом ради неоконсервативной фантазии о глобальном "полномасштабном доминировании" – безумие.



Военная лихорадка внешнеполитического истеблишмента США достигла такого накала, что трудно сказать, верят ли они в свою собственную риторику. В ходе дебатов во вторник вице-президент Камала Харрис вызвала в воображении образы российских войск, перемещающихся по Европе.



Конечно, она должна понимать, насколько это абсурдно. Во-первых, Россия едва может отторгнуть несколько провинций от Украины, которая ни в коем случае не является одной из великих держав Европы.



Во-вторых, Россия с самого начала четко обозначила свои военные цели: нейтралитет Украины и прекращение расширения НАТО на Восток. Сотни тысяч потерянных жизней и потраченные сотни миллиардов долларов – от этого никому не стало лучше: ни Европе, ни Америке, ни, конечно, Украине.



Настало время для деэскалации конфликта. Это важнее, чем любые политические проблемы, о которых спорит наша страна. Ядерная война означала бы конец цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, возможно, даже конец человеческого рода.



Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал положить конец этой войне. Но к тому времени, когда он, возможно, вступит в должность, может быть уже слишком поздно. Мы должны прямо сейчас потребовать, чтобы Харрис и президент Байден изменили безумную военную программу и начали прямые переговоры с Москвой.



Роберт Ф. Кеннеди-младший – юрист по охране окружающей среды и общественного здравоохранения. Дональд Трамп-младший – исполнительный вице-президент Trump Organization.