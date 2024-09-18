Эрмамат Эргешов назначен ректором Токмокской (Киргизия) Исламской академии

17:21 19.09.2024

Эрмамат Эргешов назначен ректором Исламской академии



Билим АКИpress - Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.



Эргешов Ермамат Калмурзаевич родился 22 июня 1987 года в селе Озгур города Оша.



18 сентября 2024 По итогам конкурса на должность ректора Исламской академии назначен Эргешов Эрмамат Калмурзаевич



В конце декабря 2023 года президент Садыр Жапаров своим указом образовал Исламскую академию в городе Токмок Чуйской области.



Решение было принято для совершенствования системы теологического образования, подготовки высококвалифицированных кадров и повышения конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг.



Исламская академия подчиняется Министерству образования и науки и должна учитывать рекомендации Государственной комиссии по делам религии и Духовного управления мусульман Кыргызстана.