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Катар дистанцировался от поставок оружия Украине, - Игорь Субботин
18:04 19.09.2024

18.09.2024

В передаче Киеву германских гаубиц нашелся аравийский след
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Украина уже использует самоходные артиллерийские установки PzH 2000 на поле боя.
Доха не поставляет оружие какой-либо из сторон боевых действий в Украине. Об этом заявил "НГ" катарский дипломатический источник. По его словам, аравийское государство сосредоточено исключительно на урегулировании конфликта. Так он прокомментировал сообщения германских изданий, согласно которым в рамках оружейных контрактов с ФРГ катарская сторона согласилась передать для Украины 12 из 24 своих самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000. Но эксперты говорят, что речь идет о не прямом снабжении: подержанную технику выкупает Берлин, который потом предоставит ее Киеву.

Доха не занимается поставками оружия какой-либо стороне в ситуации вокруг Украины – она сосредоточена на посреднических усилиях, заявил "НГ" катарский дипломат. "Политика Катара прочно зиждется на поддержке мирных решений, диалога и гуманитарных инициатив, а не на разжигании конфликтов, – пояснил собеседник "НГ". – Например, Катар активно участвует в усилиях по воссоединению семей с детьми, которые были разлучены по обе стороны из-за продолжающегося конфликта". По словам источника, Катар продолжает призывать Москву и Киев к мирному урегулированию и сохранять приверженность инициативам, способствующим стабильности, соблюдению международного права и оказанию гуманитарной помощи.

Поводом для дискуссии о качественном сдвиге в позиции Катара по Украине стали сообщения германских СМИ. По их данным, в первой половине 2024 года правительство ФРГ верифицировало продажу вооружения Дохе на сумму чуть более 100 млн евро. Осевой элемент этих контрактов, отмечали издания, касался продажи аравийскому государству современных колесных гаубиц RCH 155. Взамен Катар якобы согласился передать через ФРГ украинскому руководству 12 из 24 своих САУ PzH 2000. Согласно этим сведениям, модели еще должны быть доведены до эксплуатационных стандартов на германских предприятиях, прежде чем их предоставят ВСУ. Точные сроки выполнения этого контракта в сообщениях не фигурировали.

Бельгийский военный журнал Army Recognition называл предполагаемую сделку по PzH 2000 заметным событием в международных усилиях по поддержке Украины. "Покупка отражает приверженность Катара модернизации своих вооруженных сил с помощью самого современного оборудования. Сделка также укрепляет оборонные связи между Катаром и Германией, прокладывая потенциальный маршрут для будущего сотрудничества в области военных технологий и обмена опытом", – обращал внимание журнал. Согласно его оценкам, если данные о соглашении по гаубицам окажутся правдой, то это "отразит сложную сеть глобальных альянсов и оборонных стратегий, влияющих на ландшафт региональной безопасности".

Как сообщало Минэкономики ФРГ, объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли. Так, по этим оценкам, с 1 января по 18 июня федеральное правительство дало зеленый свет на экспорт товаров объемом не менее 7,48 млрд евро. По сравнению с первым полугодием предыдущего года рост составил более 30%. При этом статистика свидетельствует, что почти две трети экспорта (65%) предназначены для Украины. Среди пяти основных импортеров оружия из ФРГ оказалась Саудовская Аравия (на нее приходится контрактов на 132,48 млн евро). В числе других крупнейших покупателей также фигурировали Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн евро) и Катар (100 млн евро).

Доха, обладающая статусом основного союзника США вне НАТО, традиционно делала акцент на своем нейтралитете в контексте боевых действий в Украине. В августе этого года официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари обращал внимание на то, что дипломатические инициативы аравийского государства, в том числе посредничество в воссоединении разлученных семей, служат цели восстановить "недостаток доверия" между Россией и Украиной.

В минувшем году глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани посетил Киев с необъявленным визитом в рамках усилий "по смягчению гуманитарных последствий российско-украинского кризиса". Тогда он договорился с принимающей стороной об укреплении сотрудничества в экономической, торговой и технической сферах. Как информировал впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Доха решила выделить Киеву 100 млн долл. в рамках поддержки гуманитарных проектов. Украинская сторона уточняла, что обещанные средства должны были пойти на сферы здравоохранения и образования, а также работы по разминированию.

В разговоре с "НГ" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин назвал схему оружейной сделки между Дохой и Берлином достаточно простой. "Военную технику выкупает непосредственно Германия или ее немецкий производитель, а в счет этого Катар получает с немецкой стороны преференции в виде скидки на покупку какой-то более новой техники, ускорения поставок такой техники и т.п., – пояснил собеседник "НГ". – Учитывая давние связи Катара с военно-промышленным комплексом Германии, немцам есть чем заинтересовать катарцев. Потом уже сама Германия передает Украине выкупленную таким образом в Катаре технику – уже от своего имени и со своей территории".

Эксперт обратил внимание на то, что подобная опосредованная схема передачи вооружения была отработана в прошлом году, когда Германия выкупила у Катара 15 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и затем уже передала их Украине в рамках национального пакета военной помощи.

Напомним, год назад Берлин обратился к Дохе с просьбой выкупить проданные ранее аравийскому государству ЗСУ, чтобы перенаправить бывшую в употреблении технику Киеву: украинская сторона на тот момент испытывала дефицит в том числе в снарядах для Gepard. Соответствующие ЗСУ катарская сторона покупала в свое время у ФРГ для обеспечения безопасности проходившего в 2022 году чемпионата мира по футболу. В декабре 2023 года сообщалось, что Берлину удалось передать Киеву ЗСУ Gepard. Пакет помощи включал в себя 52 системы, в том числе добытые у катарцев.

Источник - НГ
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