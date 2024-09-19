Приведет ли атака Израиля на членов "Хезболлы" к войне на Ближнем Востоке. Разбор

18:06 19.09.2024

NYT: Израиль отправил сообщения на арабском на пейджеры в Ливане перед взрывами



19 сентября 2024,

За последние несколько дней усилиями Израиля ситуация на Ближнем Востоке резко накалилась. Настолько, что специалисты по региону снова всерьез рассуждают о возможности полномасштабной войны, но теперь уже не только с участием Ирана и его прокси, но и Ливана, причем в ограниченной форме боевые действия на этих направлениях уже фактически ведутся. После того как в Ливане и Сирии произошла одновременная детонация сотен пейджеров и раций членов движения "Хезболла", организация нанесла удар по расположениям израильских военных на границе между странами. О том, приведет ли эскалация последних месяцев к большой войне в регионе, - в разборе "Известий".



Что происходит на Ближнем Востоке

• В ночь на 19 сентября ливанская вооруженная группировка "Хезболла" нанесла удар по расположениям израильских военных на границе между странами. При этом в начале этой же недели на юге Ливана и в Сирии произошла масштабная серия атак на устройства связи, которые принадлежали членам группировки. В один день сдетонировали несколько тысяч пейджеров, которые они использовали для связи между собой, а на следующий день заложенные взрывные устройства сработали в рациях. Всего за два дня пострадали около 4 тыс. человек, более 30 из них погибли. Один из погибших был сыном депутата парламента Ливана Али Аммара.



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Кому может быть выгодна эскалация и способна ли атака ограничить потенциал "Хезболлы"

• Власти Ливана не назвали причину массовой детонации пейджеров и раций. "Хезболла" возложила ответственность за произошедшее на Израиль. В Тель-Авиве не стали комментировать инцидент. При этом мировое экспертное сообщество, включая израильские СМИ и их источники, единогласно приписывают авторство и исполнение этой операции израильской разведке "Моссад".



• Атака с применением начиненных взрывчаткой пейджеров и раций стала очередной операцией, раскручивающей спираль эскалации на Ближнем Востоке. 1 апреля ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Сирии, тогда погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции и пять сопровождавших их офицеров. 30 июля был нанесен удар по объектам "Хезболлы" в Бейруте, в результате был ликвидирован один из командиров группировки Фуад Шокр. На следующий день погиб лидер движения ХАМАС Исмаил Хания: по его резиденции в Тегеране был нанесен удар. На фоне этого регулярно поступают сообщения об ударах ЦАХАЛ по территории Ливана, Сирии и Йемена.



• Специалисты по региону сходятся во мнении, что Тель-Авив провоцирует конфликт и намерен втянуть в него сразу несколько стран региона. А после детонации взрывных устройств в пейджерах Израиль прямо пообещал переключить свое внимание на Ливан и начать полномасштабную операцию против "Хезболлы". Все это говорит о том, что проведенная операция по подрыву пейджеров и раций стала лишь одним из этапов подготовки Тель-Авива к конфликту с Ливаном.



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• Удар "Хезболлы" по израильским военным два дня спустя после взрывов пейджеров вряд ли можно считать полноценной и продуманной ответной реакцией. Группировка анонсировала выступление вечером 19 сентября своего лидера Хасана Насраллы. Можно ожидать, что он обозначит позицию "Хезболлы" по отношению к происходящему.



• В случае эскалации конфликта активное участие в нем Ирана на данном этапе маловероятно. Последние события, такие как убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, показали уязвимости в системе безопасности республики. При этом даже после атаки на "Хезболлу" Израиль пока является единственной страной региона, которая ведет ситуацию к полномасштабному военному конфликту. При этом развитие и ход такого конфликта будут напрямую зависеть от действий не только противников Израиля, но и от США. Правда, в преддверии выборов президента страны и политической неопределенности у вашингтонской администрации во многом связаны руки.



Организация атаки на средства связи "Хезболлы"

• Большинство изданий сообщили со ссылкой на свои источники, что израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пейджеры, перед тем как они были доставлены в Ливан. Предположительно, она была в литиевых батарейках.



• Детонация пейджеров могла произойти с помощью радиосигнала или встроенного переключателя. Также взрывы могли быть спровоцированы дистанционным нагреванием батарей или сигнал могли послать через телефонную или спутниковую системы связи. По данным американских СМИ, непосредственно перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры сообщения на арабском языке.



• По имеющимся данным, были опасения, что "Хезболла" обнаружит взрывчатку, поэтому организаторы операции превентивно активировали ее, хотя предполагалось использовать ее позднее в рамках более масштабного удара по группировке. При этом есть мнение, что руководство группировки успело получить предупреждение от разведок одной и стран, а потому лидеры организации не пострадали.



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И как стал возможен дистанционный подрыв пейджеров участников движения

• Известно, что рации, взорванные 18 сентября, поступили "Хезболле" пятью месяцами ранее, примерно в одно время с пейджерами.



Реакция Москвы и мира

• В российском МИДе произошедшее назвали чудовищным актом терроризма и вызовом международному праву. Ведомство предупредило об опасности разжигания конфронтации на Ближнем Востоке, призвав к проведению расследования. В Кремле также отметили признаки эскалации и предупредили о возможном "выходе ситуации из-под контроля". Там указали, что необходимо определить причины и сделать выводы, чтобы ни Россия, ни другая страна не пострадала от подобных атак.



• Схожую позицию заняла и ООН, заявив, что нельзя допускать превращения гражданских предметов в оружие. Как именно этого следует избежать, там не уточнили.



• В США подчеркнули, что страна не была осведомлена о планируемой операции. Там заявили о беспокойстве из-за возможной эскалации и отметили, что хотели бы видеть урегулирование конфликта дипломатическим путем. При этом в середине августа Штаты одобрили поставки Израилю оружия и истребителей почти на $20 млрд.



При подготовке материала "Известия" общались и учитывали мнения:



политолога, востоковеда Андрея Онтикова;

политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова;

руководителя экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова;

политолога, автора Telegram-канала "Хмурое утро" Андрея Никулина.

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