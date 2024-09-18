Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла объявил о состоянии войны с Израилем

18:17 19.09.2024

Лидер "Хезболлы" Насралла: Ливан подвергся атаке Израиля, это - состояние войны



Ливан подвергся беспрецедентной и самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства, это является не чем иным, как состоянием войны с Израилем. Об этом заявил генеральный секретарь ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла, сообщает Reuters.



По его словам, "бойцы группировки приведены в повышенную готовность и находится во всеоружии". Лидер организации также пообещал, что Израиль понесет справедливое наказание за террористические атаки 17 и 18 сентября.



Ранее Насралла заявил, что израильская атака, в ходе которой по всей территории Ливана произошли взрывы пейджеров и других электронных устройств, - это теракт, ведущий к объявлению войны.