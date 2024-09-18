Задержан за взятки очередной рос-генерал - Путилов из АБУ Центрального военного округа

18:50 19.09.2024

Задержан очередной генерал. За взятку, разумеется

Алексей Иванов



Тема задержаний высокопоставленных военных становится традиционной.



"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа был заключен ряд государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 млн рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - рассказали в СКР.



ТАСС уточняет, что задержали Путилова не в Москве, а по месту службы (конкретный населенный пункт не сообщается).



Обыски по делу начальника автобронетанковой службы ЦВО прошли сразу по нескольким адресам. Изъяты документы и электронные носители информации.



Военный обозреватель Иван Каппель: "Задержан за взятку, пустяковую по нынешним меркам - всего десять миллионов рублей. Мелочь пузатая! Но сам факт - нашу автобронетехнику ремонтировал индивидуальный предприниматель Чудинов! Контракт с ним был заключен на 140 миллионов! Подобные новости уже не радуют, а ужасают. [...] Я некровожадный, но для таких пора возвращать вышку. Показательно". Региональный редактор РИА "ФедералПресс" Андрей Гусий: "Просто интересно, сколько еще будет дел. Кажется, что они не кончатся, а скоро заявления о возбуждении будут восприниматься как статистика по коронавирусу". Заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Юрий Баранчик: "Скоро уже можно будет создать штрафную роту из коррупционеров и казнокрадов. И отправить их на штурм Угледара. Без средств связи и БПЛА".



Звание генерал-майора Владимир Путин присвоил Денису Путилову в мае этого года. На официальных сайтах Министерства обороны РФ подробности его биографии отсутствуют.