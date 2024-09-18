Закрывается (завтра) популярный и скандальный ТВ-проект Comedy Club

18:54 19.09.2024

Comedy Club закрывается, последний выпуск выйдет 20 сентября



Заключительный эпизод популярного юмористического шоу Comedy Club будет показан 20 сентября в 21:00.



"Друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем закрытие Comedy Club", - заявил Гарик Харламов в официальном обращении, которое откроет последний эпизод.



В эфире можно будет увидеть участников "Женского стендапа" (Ольга Малашенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян), актеров шоу "Однажды в России" (Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина), телеведущего Дмитрия Диброва, актрису Наталью Бочкареву, бывшего резидента клуба Гавриила Гордеева и генерального продюсера Comedy Club Артура Джанибекяна, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу канала ТНТ.



Пресс-служба проекта подчеркнула, что в финальном эпизоде телеведущая Юлия Меньшова возьмет прощальное интервью у участников клуба прямо со сцены.



На счету Comedy Club 20 сезонов на телеэкранах, более 800 оригинальных эпизодов, 2 награды ТЭФИ и около 10 тысяч концертов в различных городах мира.