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Россия переориентирует торговлю на БРИКС, - Любовь Лежнева
18:57 19.09.2024

Основной партнер: Россия переориентирует торговлю на БРИКС
Как РФ и другие страны объединения планируют укреплять сотрудничество

Любовь Лежнева

Переориентация на БРИКС так или иначе затрагивает всю российскую торговлю, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Ранее в министерстве уже отмечали, что антироссийские санкции привели к росту доли стран объединения в товарообороте с РФ. Торговля со странами БРИКС, по данным Минпромторга, за первые пять месяцев выросла на 6,3%, по итогам всего года также ожидается положительная динамика. Как меняется сотрудничество России с участниками союза и какие нововведения ожидаются - в материале "Известий".

Новые направления

Переориентация на страны БРИКС так или иначе затрагивает всю российскую торговлю, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.

- В сложившихся условиях мы больше не можем полагаться на западные рынки даже в отношении тех товаров, по которым торговля еще может осуществляться. Поэтому переориентация торговли на страны БРИКС вне зависимости от размеров их экономик - естественный процесс. Безусловно, этот процесс небыстрый, - отметили в министерстве.

Сейчас в международном объединении обсуждаются вопросы осуществления расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых, транспортно-логическое сотрудничество и иные механизмы стимулирования взаимной торговли, добавили в министерстве.

Ранее в Минэке уже отмечали, что антироссийские санкции приводят к тому, что РФ сворачивает торговлю с Западом, а со странами БРИКС, наоборот, наращивает.

"Если смотреть на динамику наших торговых отношений с БРИКС, то доля торговли с ними явно увеличилась. Да, есть сложности, но мы работаем", - сказала "РИА Новости" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО.

Товарооборот РФ со странами БРИКС, по данным главы Минпромторга Антона Алиханова, за первые пять месяцев вырос на 6,3%. По итогам всего 2024 года также ожидается положительная динамика.

"Понятно, что был определенный эффект от мощной переориентации наших товарных потоков - экспортных и импортных поставок. Мы здесь находим большую поддержку от коллег по БРИКС, поэтому прошлый год был рекордный - 28%. Понятно, база сильно подросла, но тем не менее позитивная тенденция продолжается", - подчеркнул министр.

В целом положительное сальдо внешней торговли РФ за январь-июль 2024 года выросло по сравнению с показателем годом ранее на 20,25%, до $87,9 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период увеличился на $1,8 млрд и достиг $241 млрд, в то время как импорт снизился на $13 млрд, до $153,1 млрд. Таким образом, товарооборот РФ сократился на 2,8% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $394,1 млрд.

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Объем торговли

В стоимостном выражении наиболее заметен рост экспорта в Азию, сказал "Известиям" директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В частности, в первом полугодии 2024 года, согласно данным ФТС, он увеличился на $12 млрд по сравнению с 2023 годом, тогда как суммарная стоимость экспорта по всем направлениям почти не изменилась.

- Во многом это минеральное сырье и продукты его переработки, но если смотреть более длинный период с 2021 года, то рост доли наблюдается почти во всех крупных категориях и по экспорту, и по импорту, - заметил эксперт.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что видят потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 году при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран. По итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна стороны подписали план инвестиционного сотрудничества.

Пока Россия полностью не адаптировалась к санкциям, затрагивающим товарооборот как с Китаем, так и с другими странами объединения, заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

- Объем торговли увеличивается. Однако осталось решить вопрос с платежами, тогда западные ограничения практически не будут влиять на товарооборот, - заметил сенатор.

В августе ситуация по расчетам между Россией и Китаем снова ухудшилась. Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя ранее работали с российским бизнесом, рассказал гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

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Унификация и расширение

Для увеличения показателей сотрудничества страны БРИКС постепенно будут унифицировать правила торговли: участники объединения планируют начинать с более простых в реализации проектов.

"Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадет", - подчеркнула Екатерина Майорова.

Помимо унификации законодательной базы объединение может быть расширено. Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС на саммите организации в Казани в октябре, заявил глава МИД республики Максим Рыженков.

Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.

С 1 января 2024-го Россия приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов: кроме РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российское председательство в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Для реализации этих ценностей РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Источник - Известия
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