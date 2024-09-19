Отказ Эмиратов от покупки F-35 показал ограниченность оружейной дипломатии

00:03 20.09.2024

19.09.2024



Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказались от приобретения американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. В разговоре с западными новостными агентствами официальные лица ОАЭ дали понять, что дискуссия о реализации контракта не возобновится, даже если к власти в США опять придет Дональд Трамп. "Технические требования, суверенные ограничения на эксплуатацию, а также анализ затрат и выгод привели нас к переоценке, и эти соображения лежат в основе нашей текущей позиции", – пояснили чиновники.



Четыре года назад Вашингтон пообещал продать Абу-Даби партию F-35. Передача истребителей должна была стимулировать интерес аравийского государства к признанию Израиля, отношения с которым в итоге были установлены в 2020 году в рамках Авраамовых соглашений. Ожидавшееся пополнение авиапарка ОАЭ меняло уравнение безопасности на Ближнем Востоке: до этого F-35 обладало только еврейское государство.



Однако выполнение контракта с Эмиратами забуксовало сразу после прихода в 2021 году к власти Джозефа Байдена. Его администрация приняла решение заморозить передачу самолетов.



Основной причиной проволочек стали условия, выдвинутые Белым домом к своему ближневосточному союзнику. От Эмиратов в ультимативном порядке потребовали ограничить военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем. Таким образом Абу-Даби должен был гарантировать, что секреты F-35 и идущих в одном пакете с ними продвинутых беспилотников не попадут в руки геополитических соперников США. Аравийское государство сочло такие критерии чрезмерными и почти сразу уведомило Вашингтон о потере интересе к сделке.



За эти годы проект дорогостоящего истребителя пятого поколения стремительно терял репутацию. Надзорные органы США систематически находили в модернизированной версии самолета технические недостатки, связанные с перегруженностью "начинки". А военные открыто говорили, что проект F-35 уже не оправдывает возложенных на него ожиданий и не может удовлетворить нужды армии. В середине апреля Счетная палата США выпустила доклад, который зафиксировал: истребители не способны выполнить задач по производительности.



Неправительственные организации, расследующие коррупцию в Пентагоне, тогда отмечали, что основная проблема F-35 кроется в стремлении широкого круга американских производителей насытить разрекламированный самолет различными утилитами, чтобы обеспечить свои штаты новыми рабочими местами. Из-за этого техника стала неуклюжей и неэффективной на поле боя. Особенно в условиях, когда на авансцену современных конфликтов выходят более дешевые и легкие средства войны. Например, дроны-камикадзе, широко используемые йеменскими хуситами.



Отказ ОАЭ от F-35 подвел логическую черту под провалом авиационного проекта.



Ситуация с истребителями показывает, как американский военно-промышленный комплекс постепенно утрачивает свое влияние на формирование внешней политики. Дорогостоящие экспортные проекты отталкивают потенциальных покупателей и уже не могут играть роль дипломатического стимула. Даже у тех игроков, которые находятся в исторической зависимости от американского снабжения, виден повышенный интерес к тому, чтобы диверсифицировать перечень поставщиков военной техники и получить доступ к дешевым средствам ведения войны.



С одной стороны, это отводит крупнейшие оружейные концерны на достаточно безопасное расстояние от механизма принятия важных внешнеполитических решений. С другой стороны, Вашингтон теряет возможность говорить на языке ультиматумов и принуждения со своими зарубежными союзниками. Особенно если речь заходит о попытках диктовать им, какой круг стран "правильно" выбирать в качестве партнеров по военно-техническому сотрудничеству.