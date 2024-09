"Историческое событие". Шведы изобрели новый способ избавиться от мигрантов, - В.Лавриненко

19 сентября 2024

19 сентября 2024



Главной внутренней проблемой Швеции остается преступность - как организованная, так и уличная. В последние месяцы в этом большом сюжете наметились дополнительные тревожные ответвления.



Преступники все чаще привлекают к участию в своих делах детей и подростков. В результате число несовершеннолетних убийц в Швеции растет с каждым месяцем.



Не секрет, что львиная доля шведской преступности - этническая, она подпитывается за счет осевших в стране мигрантских общин. И сейчас нынешнее умеренно правое правительство Швеции делает нечто немыслимое для своих предшественников-либералов: оно пытается вытолкнуть пришельцев из страны. Правда, действует больше пряником, нежели кнутом.



Не боятся наказания



Плачевность ситуации, сложившейся ныне в Швеции, бросается в глаза. По официальным данным, в рядах местной организованной преступности состоят около 30 тысяч человек, причем криминальная среда явно молодеет.



"Всего за десять лет эта скандинавская страна прошла путь от одной из самых безопасных на континенте на вершину европейского рейтинга смертоносных перестрелок.



Пустившие глубокие корни преступные группировки (в основном под началом иммигрантов во втором поколении), убивают уже не просто друг друга, но все чаще и невинных свидетелей. Многие из преступников - подростки, которым не исполнилось еще и четырнадцати", - пишет британская газета Financial Times.



Действительно, этнические банды в Швеции с удовольствием вербуют несовершеннолетних, чтобы использовать их в качестве наемных убийц.



Страх перед возможной ответственностью у подростков часто отсутствует, поскольку там, где взрослый может получить пожизненный срок, несовершеннолетний отделывается несколькими годами в исправительном интернате.



Financial Times приводит красноречивый пример - один из многих: "В октябре несколько человек были осуждены за два мощных взрыва в модном районе Стокгольма. 25-летний преступник получил пять лет тюремного заключения, а двое 17-летних подростков были помещены в исправительные заведения на десять месяцев".



В предыдущие годы шведская пресса, как и шведские госограны, инфицированные идеологией "толерантности", старались избегать прямой параллели между ростом мигрантской общины и ростом преступности. В СМИ и в официальных документах всех преступников именуют "шведами", не конкретизируя их этническую принадлежность. И формально вроде бы все так и есть: ведь выходцы из Азии и Африки, получившие шведский паспорт теперь тоже шведы, если понимать под этим не национальность а гражданство.



Но без конца замалчивать очевидное невозможно - и вот уже глава шведской полиции Петра Лунд признает: "Мы завезли сюда слишком много людей, и теперь большинство согласны с тем, что мы не справились с их интеграцией". По словам Лунд, вэтом году в Швеции уже произошло 186 перестрелок, в которых погиб 31 человек, а преступники становятся все моложе и моложе.



Набеги на соседей



Банды, укомплектованные "тожешведами", растут так стремительно, что собственно Швеции им уже не хватает.



Банды ведут между собой ожесточенные войны за территории: собственно, главная сфера применения "солдат" (так называют несовершеннолетних преступников) заключается в убийстве представителей конкурирующих преступных сообществ.



Но есть и другой способ экспансии - активное освоение соседних стран. В последнее время банды из Швеции развернули активную деятельность в Дании и Норвегии. И теперь норвежская и датская пресса рассказывают о "художествах" этих "гостей", предсказывая: скоро все это будет и у нас.



Так, норвежский портал Aftenposten описывает перестрелку, завязавшуюся в южном пригороде Стокгольма. Бандиты устроили стрельбу из армейского автоматического оружия аккурат у выхода из местной станции метро. Пострадали четыре человека, из которых двое, в том числе 15-летний юноша, скончались.



Криминолог из университета Мальме Манне Герелл пожаловался: "Молодые люди все чаще становятся мишенью. У нас есть 15-летние подростки, стреляющие из автоматов, и 15-летние подростки, расстрелянные из автоматов".



Герелл рассказал, что взрослые бандиты вербуют детей, потому что несовершеннолетним выносят более мягкие приговоры. "Они хотят быть крутыми и хорошо зарабатывать. И они добиваются своего, когда выполняют заказы на убийства", - отмечает специалист.



Заместитель начальника полиции Королевства Дания Петер Сваррер рассказывает, что местные преступники нанимают шведских "солдат" через интернет. "Вы сможете получить, например, 100 000 долларов за убийство человека в Дании", - говорит Сваррер. Он размышляет над тем, как прервать "трансграничное сотрудничество" шведских и датских преступников.



Полицию подстегивают датские политики, требующие срочно разобраться со "шведами", пересекающими пролив для совершения преступлений.



Сваррер видит возможный выход в том, чтобы наладить разъяснительную работу и донести до "солдат", что так легко, как в Швеции, они не отделаются. "В Дании ребенок может получить то же наказание, что и взрослый", - предупреждает высокопоставленный полицейский.



Еще одной проблемой стало то, что около шестисот влиятельных преступников, заправляющих делами в Швеции, физически в стране отсутствуют - и шведская полиция добраться до них не может.



Каждый третий



Лунд отмечает, что даже на фоне остальной Европы, где в целом криминогенная ситуация далека от идеальной, Швеция умудрилась выделиться в худшую сторону. Глава полиции видит корень зол в том, что государство наводнили люди, придерживающиеся обычаев, присущих "клановым сообществам" и не доверяющие шведским властям.



"Возможно, мы никогда не вернемся в ту спокойную Швецию, какой она была раньше", - говорит Петра Лунд.



По результатам парламентских выборов 2022 года в Швеции пришла к власти умеренно правая коалиция, поддержанная большинством избирателей из-за ее обещаний навести порядок в миграционной сфере и прекратить допущенный их предшественниками-леволибералами наплыв пришельцев из третьего мира.



Ситуация требовала немедленного вмешательства, ибо по последним данным уже 29% детей в возрасте от семи до шестнадцати лет в шведских школах говорят дома не на шведском, а на арабском, сомалийском, курдском, боснийском и т.д.



Правительство начало ужесточать условия въезда и пребывания в стране - и это уже дает свой результат. По данным Статистического управления Швеции, в первом полугодии 2024-го из государства эмигрировали 44 100 человек.



Негодующая либеральная пресса с тоской вспоминает времена десятилетней давности, когда тогдашний премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт призвал шведов "открыть свои сердца" беженцам. Теперь же в Министерстве миграции в качестве позитивного преподносят тот факт, что "количество заявлений о предоставлении убежища приближается к исторически низкому уровню, а число выданных видов на жительство продолжает сокращаться".



Плата за отъезд



В настоящее время власти готовят закон, который юридически обяжет работников государственного сектора сообщать о людях без документов. В то же время получить статус беженца в Швеции становится все сложнее. Сами мигранты начинают чувствовать изменение отношения к себе и мало-помалу перебираются в другие страны ЕС, где ощущают себя вольготнее.



"Статистика показывает, что в Швеции впервые за десятилетия наблюдается чистый отток иммигрантов", - заявила на днях изданию The Guardian Анника Сандлунд, представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии.



Сандлунд, придерживающаяся либеральных воззрений, предупредила: "Это может быть не так уж хорошо для страны. Иммигранты играют важную роль в качестве рабочей силы, учитывая стареющее население Швеции".



Старший преподаватель кафедры межкультурных исследований Карлстадского университета Тобиас Хюбинетт говорит, что на глазах совершается "историческое событие" - в 2024 году количество отъезжающих из Швеции превысило число прибывающих в нее. Хюбинетт - тоже либерал и тоже плачется по поводу того, что государство, дескать, лишается ценных иностранных специалистов.



"Перспектива ужесточения ограничений сделала Швецию непривлекательной, особенно среди высокообразованных людей из таких стран, как Сомали, Ирак и Сирия", - говорит преподаватель, называя происходящее не менее, чем "катастрофой". Ему горько вторит Терье Хольмгрен, глава организации по помощи беженцам: "Если сравнить с тем, что было в Швеции десять лет назад, то сейчас стало гораздо более приемлемым открыто враждебное отношение к просителям убежища".



Но правительство продолжает гнуть свою линию - оно опирается на поддержку большинства шведов, уставших от постоянных новостей о перестрелках, взрывах, грабежах и изнасилованиях. Сейчас власти ищут все новые способы показать пришельцам, что им нужно подстраиваться под реалии принявшей их страны.



Так, министр по вопросам гендерного равенства и труда Паулина Брандберг предложила ввести законодательный запрет на ношение хиджаба девочками. Это предложение вызвало волнения в мусульманской общине Швеции. Возмущенные мусульмане устроили демонстрацию на пощади стокгольмского района Рикенбю, где проживает особенно много мигрантов - в ней приняли участие как мужчины, так и женщины.



Ораторы разорялись в микрофон: "Швеция нуждается в мусульманах больше, чем она нужна мусульманам!".



В будущем году правительство Швеции намеревается пойти еще дальше и радикально увеличить пособие, полагающееся за добровольное согласие покинуть страну. Сейчас взрослый человек может получить за это максимум 10 000 крон, но скоро эта сумма вырастет до 350 000 шведских крон (почти 3 млн рублей) на человека. Всего власти готовы выделить на это внушительный бюджет в 1,4 млрд крон.



Правда, результат, возможно, окажется не столь уж впечатляющим - эксперты предрекают, что этим предложением захотят воспользоваться человек семьсот ежегодно, не более. Дело в том, что оно не касается тех мигрантов, кто уже получил шведское гражданство; украинцев; тех, кто имеет достаточно собственных средств, чтобы оплатить свое возвращение на родину; тех, кто имеет долги в Швеции.



Однако министр миграции Йохан Форшелл возражает критикам правительственного плана: "Если мы вообще ничего не будем делать, то это будет большой риск". По словам Форшелла, нужно делать хоть что-то. Источник - Регнум

