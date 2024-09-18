Узбекистан получит от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС

00:24 20.09.2024

Узбекистан может получить доступ к сигналу высокой точности российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Президент России Владимир Путин согласовал проведение переговоров по этому вопросу.



"Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в распоряжении за подписью главы российского государства.