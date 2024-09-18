"Израиль церемониться не будет". Кровавая бойня ждет Ливан? - Юрий Лямин

00:27 20.09.2024

"Израиль церемониться не будет": эксперт спрогнозировал кровавую бойню в Ливане

"Хезболла" способна наносить удары вглубь территории, причем длительное время"



Израиль близок к началу наземной операции в Ливане. Об этом со ссылкой на военные источники сообщило издание The Wall Street Journal. По мнению экспертов по Ближнему Востоку, "пейджер-диверсия" в Ливане - только своеобразная "затравка", реальный конфликт впереди. Как сказал "МК" военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, конфликт Израиля и "Хезболлы" может затянуться на долгие годы.



"Хезболла" способна наносить удары вглубь территории, причем длительное время"



Волна взрывов электронных устройств, используемых членами "Хезболлы", может стать прелюдией к более масштабной военной операции. Пентагон начал беспокоиться по поводу возможной войны между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана. Еще до сотен взрывов, прогремевших на значительном расстоянии друг от друга во вторник и среду, министр обороны США Ллойд Остин на встрече с чиновниками Пентагона выразил опасения, что Израиль может вскоре начать наступление.



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявил, что существует вероятность того, что мы станем свидетелями региональной войны. "Израиль должен остановить это безумие", - призвал Хакан Фидан.



Юрий Лямин считает, что конфликт возможен и он приведет к серьезным последствиям.



- Каково соотношение сил Израиля и Ливана?



- У Израиля в этом регионе действительно подавляющее преимущество. В частности, в тяжелой технике и численности вооруженных сил. Если учитывать общее количество авиации, то у них абсолютное превосходство в воздухе - ВВС Израиля действительно самые мощные в этом регионе. Армия обороны Израиля - ЦАХАЛ - имеет большое количество танков, артиллерии и других видов вооружения.



В этом плане у Израиля действительно серьезное преимущество. Но нужно учесть и другие факторы. Если Израиль решит наступать, например, в рамках операции по созданию буферной зоны, как предполагается, на юге Ливана, то ему придется преодолевать хорошо подготовленные позиции "Хезболлы", которые создавались на протяжении многих лет.



Это основательные укрепления, включая подземные ходы и тоннели. У "Хезболлы" имеется большое количество противотанковых ракетных комплексов, которые поставлял Иран. Хотя "Хезболла" частично израсходовала свои запасы в результате почти годовых столкновений на границе, новые поставки из Ирана, вероятно, продолжаются и помогают восполнить эти потери.



Таким образом, операция может оказаться для Израиля довольно сложной, несмотря на формальное его превосходство.



- Каковы военные возможности "Хезболлы"?



- У "Хезболлы" имеется огромный арсенал различных ракет, способных наносить удары глубоко по территории Израиля. Хотя в последних перестрелках "Хезболла" била по относительно узкой полосе на севере Израиля, это все равно заставило покинуть свои дома огромное количество израильтян.



И это лишь малая часть того, что "Хезболла" способна сделать. Они могут наносить удары далеко вглубь Израиля, причем в течение длительного времени, что будет сказываться на экономике и других аспектах жизни израильтян.



Конфликт может оказаться длительным и дорогостоящим для Израиля, но, конечно, и для "Хезболлы", а также Ливана, который будет нести большие потери. Безусловно, обе стороны понесут серьезные убытки из-за ударов, которые Израиль будет наносить.



- Но ведь Израиль уже почти год ведет боевые действия в секторе Газа...



Ливан послал Израилю первый ответ за взрывы средств связи "Хезболлы"



- Это действительно очень сложный вопрос, и я думаю, что в этих условиях конфликт с "Хезболлой" может затянуться на многие годы. Потенциально Израиль может в итоге ослабить "Хезболлу", но это не произойдет быстро, и конфликт не ограничится лишь определенной полосой на юге Ливана.



"Хезболла" продолжит наносить удары, как уже было ранее. Эта организация появилась в 80-х годах при поддержке Ирана и Сирии в ответ на оккупацию Израилем южного Ливана. На протяжении многих лет боевики "Хезболлы" вели партизанскую войну против израильских войск.



Сегодня у "Хезболлы" гораздо больше ресурсов, конфликт может перейти на новый уровень и продолжаться годами. В отличие от ХАМАС, который практически изолирован в секторе Газа, "Хезболла" имеет доступ к внешним ресурсам. Это позволяет им пополнять свои запасы, что также затягивает конфликт.



Даже если Израиль оккупирует небольшую часть на юге Ливана, "Хезболла" останется и сможет получать новые ракеты через границу с Сирией. Таким образом, конфликт может надолго затянуться и в определенный момент перерастет из активной фазы в вялотекущий. Это схоже с тем, как сейчас происходят бои в секторе Газа.



Да, там будут продолжаться взаимные перестрелки, удары, подрывы, ракетные атаки и бомбардировки израильской авиации территории Ливана. Ситуация может затянуться надолго. В сегодняшней фазе он продолжается уже год и в основном ограничен полосой вдоль ливано-израильской границы. Но есть подозрения, что боевые действия могут распространиться на всю территорию Ливана и Израиля. В таком случае можно ожидать, что обе стороны будут продолжать воевать, пока не исчерпают свои ресурсы.



Каждая сторона получает внешнюю поддержку: "Хезболла" - из Ирана, а Израиль имеет полную поддержку со стороны США, которые поставляют ему управляемые бомбы и другое вооружение. Это способствует продолжению конфликта сколь угодно долго. При этом многие опасаются, что ситуация в регионе может перерасти в долгую войну, и никто не хочет повторения сценария, подобного Столетней войне.



- Израиль может вести в Ливане войну так же, как в секторе Газа, грубо говоря, зачищая территорию, не считаясь с тысячными жертвами среди мирного населения?



- Израиль вполне может устроить такие же массированные бомбардировки, которые приведут к многочисленным жертвам среди мирного населения. Однако важно учитывать, что они даже сейчас не рассчитывают на полную оккупацию Ливана, поскольку страна значительно больше сектора Газа. Это усложняет операцию ЦАХАЛ.



В секторе Газа Израиль проводит операции в одном районе, затем выводит войска, а потом снова вводит их, что приводит к постоянному повторению этих действий. В отличие от этого, оккупировать Ливан в полном объеме было бы гораздо сложнее для Израиля, и это может быть просто не по силам. Тем не менее, Израиль способен проводить массовые бомбардировки, в том числе и ковровые, как в секторе Газа, особенно в тех районах, где сосредоточены сторонники "Хезболлы". Это может привести к значительным разрушениям. Можно сказать, что Израиль в этом плане не будет церемониться.



- В том числе из-за поддержки США?



- Да. Чувствуя поддержку Вашингтона, Израиль понимает, что любые резолюции ООН против него, скорее всего, будут заблокированы. Я думаю, это не зависит от того, кто будет президентом Соединенных Штатов. Поддержка Штатами Израиля уже давно является краеугольным камнем их внешней политики, и грядущие выборы в США не окажут на это значительного влияния.



Независимо от того, кто будет у власти - Трамп или Харрис - в стратегическом плане, я не верю, что США откажутся от своей поддержки Израиля. Израиль будет чувствовать себя уверенно и действовать без оглядки на мнение мировой общественности, понимая, что у него есть мощный союзник за спиной. Конечно, возможны тактические изменения, но в целом политика останется неизменной, что позволит Израилю действовать более решительно.



Авторы: ОЛЬГА ФЕДОРОВА