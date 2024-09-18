Определена дата отключения государств Балтии от энергосистемы России - 8 февраля 25

00:30 20.09.2024

Итоговая дата разрыва пока еще единой энергосистемы России и стран Прибалтики назначена на 8 февраля 2025 года. Именно тогда от электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) отключатся балтийские операторы электросетей, о чем

19 сентября, сообщает ТАСС.



Информацию подтвердил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.



"Литва, Латвия и Эстония отключатся от системы БРЭЛЛ 8 февраля и проведут испытание работы в изолированном режиме",

- сказал литовский министр.

Уже на следующий день после назначенной даты, добавил Крейвис, балтийские электросети станут вести работу синхронно с другими европейскими сетями.



EADaily напоминает, что в августе прошлого года премьер-министры государств Прибалтики подписали соответствующий документ, согласовав данные действия с Еврокомиссией.