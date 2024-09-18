|Определена дата отключения государств Балтии от энергосистемы России - 8 февраля 25
00:30 20.09.2024
Итоговая дата разрыва пока еще единой энергосистемы России и стран Прибалтики назначена на 8 февраля 2025 года. Именно тогда от электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) отключатся балтийские операторы электросетей, о чем
19 сентября, сообщает ТАСС.
Информацию подтвердил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
"Литва, Латвия и Эстония отключатся от системы БРЭЛЛ 8 февраля и проведут испытание работы в изолированном режиме",
- сказал литовский министр.
Уже на следующий день после назначенной даты, добавил Крейвис, балтийские электросети станут вести работу синхронно с другими европейскими сетями.
EADaily напоминает, что в августе прошлого года премьер-министры государств Прибалтики подписали соответствующий документ, согласовав данные действия с Еврокомиссией.