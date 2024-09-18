 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.09.2024
02:13  Опять не блицкриг. Вояж Шольца в Среднюю Азию закончился "блицфиаско", - А.Белов
02:11  Венесуэла: фашизм, антифашизм и попытки внешней дестабилизации. В Каракасе состоялся Всемирный антифашистский конгресс
01:41  Израиль попытался застать Ливан врасплох. Отрезанной от связи "Хезболле" официально объявили войну, - НГ
01:39  Российские войска вошли в город Гуляйполе Запорожской области - легендарную столицу анархо-махновщины
01:28  Секретный доклад о стратегии США по Украине: где деньги, Джо?
01:01  Мигранты подтвердят знание русского на словах, - Къ
00:30  Определена дата отключения государств Балтии от энергосистемы России - 8 февраля 25

00:27  "Израиль церемониться не будет". Кровавая бойня ждет Ливан? - Юрий Лямин
00:24  Узбекистан получит от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС
00:11  "Историческое событие". Шведы изобрели новый способ избавиться от мигрантов, - В.Лавриненко
00:03  Отказ Эмиратов от покупки F-35 показал ограниченность оружейной дипломатии
Четверг, 19.09.2024
18:57  Россия переориентирует торговлю на БРИКС, - Любовь Лежнева
18:54  Закрывается (завтра) популярный и скандальный ТВ-проект Comedy Club
18:50  Задержан за взятки очередной рос-генерал - Путилов из АБУ Центрального военного округа
18:17  Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла объявил о состоянии войны с Израилем
18:06  Приведет ли атака Израиля на членов "Хезболлы" к войне на Ближнем Востоке. Разбор
18:04  Катар дистанцировался от поставок оружия Украине, - Игорь Субботин
17:21  Эрмамат Эргешов назначен ректором Токмокской (Киргизия) Исламской академии
17:18  Статья Кеннеди и Трампа, которая сегодня перевернула все. До ядерного удара – один шаг
17:13  Не больше трех: Минпросвещения России рекомендовало ограничить число детей иностранцев в классах
13:23  Определился фаворит в борьбе за пост канцлера Германии - Фридрих Мерц от ХДС
13:00  Удар по Тель-Авиву: хуситы послали Нетаньяху "черную метку", - СП
12:51  Кибератака Израиля в Ливане – терроризм XXI века с использованием технических средств, - В.Прохватилов
12:42  КырГКНБ задержал бывшего мэра Кара-Куль Ильяза Еркеева - обвинен в "присвоении и растрате в особо крупном размере"
09:14  Разговор о власти как построить в России справедливую систему выборов, - Александр Проханов, Евгений Савченко
09:06  Стервятники на трупе Украины. Как Запад довел "незалежную" до экономической разрухи и вымирания, - Игорь Веремеев
08:54  Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в собственный дом в Рязанской области
08:48  Надо бить по домам глобалистской элиты: о сценариях будущей мировой войны
08:35  Война Мюнхгаузена. Как слабые дипломаты лишили Россию выхода к морю (уроки истории), - Д.Губин
08:33  "Центр тяжести смещается на север". Израиль заявил о начале "нового этапа войны"
08:27  Пародия на трагедию. Склочные "вожди рос-эмиграции" разоблачают друг друга, - Петр Акопов
08:20  Алексей Куприянов: Почему в Индии даже нищие ходят в золотых украшениях
08:11  Атомный потенциал Казахстана, - Д.Ашимбаев:
08:08  Игорь Караулов: Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад
08:05  Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами
08:01  Кыргызстан выступил против открытия канадской биолаборатории в Бишкеке, - МК
01:01  Израиль провоцирует войну с Ливаном – под угрозой весь Ближний Восток! - Д.Минин
00:42  Эво Моралес рвется к власти в Боливии, -Данила Моисеев
00:34  При аварии на месторождении газа в Сурхандарье погибли 4 человека
00:31  Ак Орда. Новые назначения в КНБ Казахстана и не только
00:28  Муж и жена Бакальчук делят Wildberries при помощи автоматов - есть убитые в центральном офисе. Где власти?
00:18  Чего Олаф Шольц добился от стран Центральной Азии Он провел три дня в Узбекистане и Казахстане
00:16  Москва и Джакарта сближаются, несмотря на давление со стороны стран Запада, - К.Панцерев
00:13  Охота на Маска началась? кто хочет его смерти? - В.Овчинский
00:08  Реституция сблизит Узбекистан и Германию, - Андрей Захватов
Среда, 18.09.2024
21:09  В Кыргызстане арестован бывший главный наркоборец Рафик Мамбеталиев
21:03  Новым главкомом Нацгвардии Казахстана назначен Ансаган Балтабеков
20:55  Авторы "Нового Завета", - П.В.Густерин
20:52  ВС РФ прорвались в центр Торецка
20:39  Виктор Пелевин выпустил новый роман "Круть"
19:34  Генерал Ж.Элиманов вновь возглавил Финпол Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мигранты подтвердят знание русского на словах, - Къ
01:01 20.09.2024

Иностранцам придется сдать устный экзамен для получения патента
Минобрнауки готово изменить экзамен для трудовых мигрантов и добавить туда устную часть для проверки умения говорить на русском языке. Ведомство заявило об этом в ответ на обращение депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой ("Новые люди"), но предупредило, что для таких изменений необходимо править соответствующее постановление правительства. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев одобряет инициативу, но считает важным "не перегнуть палку". Он указывает, что необходимо учитывать рабочую специальность каждого мигранта, ведь многим из них достаточно минимально объясняться на русском.

Заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство поддерживает идею добавить устную часть в экзамен по русскому языку, необходимый для получения трудового патента. Об этом чиновник сообщил в ответе депутату Госдумы Сардане Авксеньтьевой (документ есть в распоряжении "Ъ"). Ранее та направила главе Минобрнауки Валерию Фалькову письмо, в котором заявила, что ознакомилась с демонстрационными вариантами испытаний и "сомневается", что они могут "адекватно отразить" знания мигрантов. Поэтому госпожа Авксентьева предложила расширить экзамен за счет устной части: "Словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе".

Сейчас единый экзамен для иностранцев (содержит задания по русскому языку, истории России и основам законодательства) подразделяется на три уровня сложности. Первый уровень сдают трудовые мигранты для получения разрешения на работу или патента. Он состоит из наиболее простых заданий; здесь знание русского языка проверяется только письменно. Второй, более сложный уровень необходим для разрешения на проживание. Самые сложные задания включены в третий уровень, который сдают для вида на жительство. Экзамен второго и третьего уровней содержит устную часть.

Минобрнауки ответило депутату, что в августе комиссия Рособрнадзора по определению контрольно-измерительных материалов решила обновить 20% вариантов заданий.

Также ведомство рекомендовало организациям, принимающим экзамен, фиксировать весь процесс на видео, в том числе и сдачу письменной части испытаний.

Кроме того, министерство считает необходимым установить единую стоимость сдачи экзамена во всех регионах (ожидаемая сумма в письме не указана).

Напомним, после проведенной в конце марта проверки были закрыты две трети из более чем 620 пунктов для сдачи экзамена. В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил усилить контроль за экзаменами. Теперь их могут проводить только 14 аккредитованных организаций; по данным ведомства, доля не сдавших экзамены выросла с тех пор в десять раз.

Башкирские депутаты предлагают не впускать в страну иностранцев даже с погашенной судимостью
В письме депутату Авксентьевой замминистра предупредил, что для реализации ее предложения необходимо изменить постановление правительства, регулирующее процедуру проведения экзамена. Ранее Рособрнадзор отмечал, что "включение устной части в экзамен для трудовых мигрантов представляется целесообразным", потому что "в период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами". На вопросы "Ъ" о том, когда могут быть внесены изменения, в ведомствах пока не ответили.

Проверка того, может ли трудовой мигрант объясниться на русском языке,- "рациональная мера", считает глава СПЧ Валерий Фадеев (регулярно критиковал существующую процедуру экзамена). Однако в этом вопросе "не нужно перегибать палку", предупреждает он. Господин Фадеев предлагает учитывать, где именно иностранец планирует работать: "Если человек намерен собирать клубнику в Краснодарском крае, знание языка от него требуется минимальное. Для стройки - уже побольше. Те же, кто намерен взаимодействовать с другими людьми в сфере услуг, должны свободно изъясняться на русском языке".

Полина Ячменникова
Газета "Коммерсантъ" №170 от 18.09.2024, стр. 5

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726783260


Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената призвал жителей Алматы участвовать в референдуме
- Поправки по биржевой торговле в первом чтении одобрил Мажилис
- Олжас Бектенов обсудил с главами делегаций стран Центральной Азии приоритетные задачи Фонда спасения Арала
- О втором заседании Центральной комиссии референдума
- Рейтинги акимов: почему им далеко до объективности? Часть 2-я
- Первое заседание Правления Международного Фонда спасения Арала прошло в Астане
- Тезисы из выступления фракции "Ак жол" на презентации Налогового кодекса
- Атомный потенциал Казахстана
- В СКО создают самый крупный центр по переработке и экспорту казахстанской продукции в Китай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  