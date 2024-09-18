Секретный доклад о стратегии США по Украине: где деньги, Джо?

01:28 20.09.2024 18 сентября 2024



Администрация Джо Байдена передала в Конгресс секретный доклад о стратегии США на Украине. О том, что она собой представляет, какие средства тратит США на Украину и куда уплывают деньги налогоплательщиков, Pravda.Ru рассказал политтехнолог Сергей Маркелов



- Белый дом по многочисленным просьбам передал Конгрессу США секретный доклад о стратегии США на Украине. Что в нем такого секретного, чего мы не знаем о стратегии США на Украине?



- Его полное название - секретный доклад о стратегии США в отношении Украины и союзников для обеспечения победы Украины. Добавлено слово "страны-союзники".



Мы помним весенние скандалы, когда республиканцы выкручивали руки демократам, в течение 70−80 дней борьба шла до последнего. Вылили друг на друга кучу грязи, зарабатывали очки. Уже год Америка живет в режиме внутриполитической борьбы в ходе президентской кампании. По мнению американских аналитиков, эта борьба впервые за многие годы непредсказуема и интересна.



Поэтому был запрошен секретный доклад, и когда конгрессмены в конце марта открыли цифры помощи, которую Байден наподписывал, там оказалось 175 млрд, которые запланировано выделить, и конгресс это подмахнул. Последней каплей было заявление Байдена о помощи еще в размере 61 млрд. Как в рамках предвыборной кампании не воспользоваться таким козырем, который демократы дали республиканцам: траты идут, и они огромные. Республиканцы выпустили коммюнике с требованием отчитаться перед американским народом.



Демократы испугались и согласились, хотели предоставить документы еще в июне, но не предоставили. Республиканцы снова начали выкручивать им руки. Потом произошла летняя история с Камалой Харрис и с уходом Джо Байдена. Началась новая эпопея. И вот, наконец, этот доклад проанонсировали. И вокруг него сейчас начнется новая игра, предпоследний предвыборный эпизод.



Какие слабости республиканцы увидели в поведении команды демократов, команды Байдена с точки зрения поддержки Украины и союзников, какие вопросы возникают?



Байден использует всевозможные манипуляции при поиске источников денег. Когда конгресс через республиканцев блокировал выдачу траншей Украине, республиканцы это блокировали. Но деньги выдавались. У президента есть такое маленькое полномочие: он может, не обращаясь к конгрессменам, напрямую давать до определенного момента определенное количество денег. И Байден этим воспользовался.



Когда он утвердил 61 млрд, началось выламывание рук, и он тут же напрямую дал один миллиард из этой суммы Украине. Еще немножко Тайваню и Израилю. Республиканцы воспользовались этой таинственной историей.



Что значит таинственной? Самое на сегодня слабое место политической команды Байдена - его семейные финансовые дела. Более того, республиканцы добились финального суда над сыном Байдена. Суд, в силу политических событий, состоится в конце ноября, после выборов президента США. Соответственно, и суд против Трампа демократы тоже перенесли на конец ноября. В этом году будет веселый американский ноябрь.



Сколько реально денег поступает? Сколько остается в США на поддержку собственной "оборонки", а сколько идет напрямую в виде социальных фондов и всяких других обязательств перед Украиной, союзниками, Европой и т. д.? Каковы пропорции?



Одно дело, если деньги остались в США на развитие военного комплекса, а, собственно, Байден всегда прикрывался тем, что 80% остается в США: "Не волнуйтесь, мы свою оборону стимулируем, Украине деньги не даем". На самом деле все не так. Республиканцы заподозрили, что семья Байдена зарабатывает на украинских траншах. Там многочисленные фонды, которые контролировал то сын, то друзья, то политические союзники Байдена. И эти деньги поступали на Украину и там растворялись.



Республиканцы поставили вопрос перед американцами: почему только США дают такие немыслимые деньги? Почему европейский кот спит на брюссельской печке? Почему великая и могучая объединенная Европа в этом во всем не участвует? Республиканцы нашли эту третью слабую точку и публично задали вопрос. Объясните нам и в нашем лице американскому народу в секретном, в открытом, в любом виде, почему мы одни страдаем из-за этой истории. Какая политическая и иная выгода в том, что мы берем на себя все риски и расходы?



И тут же, как вы догадываетесь, они и эту третью слабую точку превратили в намек на коррупцию семьи Байдена.



- Вы сказали про три слабые точки. На самом деле есть ведь еще одна слабая точка, видимо, ее не было в докладе по поводу отчетности. Эти огромные суммы, что все такие наивные и в США, и в Европе? Они кидают деньги, которые исчезают совершенно непонятно как и непонятно где.



- Вы правы: скажите - куда, скажите - почему только мы. Это по сути подразумевает объяснение и политическое, и финансовое.



В стандартном режиме не надо никаких специальных документов, в Америке очень хорошая система отчетности и аудита финансов. У Пентагона она тоже есть, и Байдену не надо изобретать какую-то 1С-бухгалтерию в американской версии: просто возьмите, распечатайте и раздайте конгрессменам. Куда, по каким статьям были потрачены деньги. Не показывают.



Республиканцы еще больше возбудились, но тут демократам неожиданно повезло, центр внимания сместился на смену кандидатов в президента от демократов. Республиканцы растерялись, и из-за кейса Камалы Харрис эта история отложилась.



Безусловно, во всех трех пунктах есть тема отчетности: куда, сколько, по каким позициям отдали военному комплексу США, сколько социальным фондам Украины, сколько на поддержку бюджета Украины, сколько на поддержку союзников, сколько компенсаторных дали ФРГ, сколько Макрону. Вы абсолютно правы, этого отчета до сих пор нет.



И вот последние данные, я уже почитал в американской прессе маленькие заметочки, где пишут, почему нет отчета. Потому что отчет быстро пишут на коленке, в авральном режиме. Его нет. Соответственно, это будет опять обман. Республиканцы успокоились. С Камалой Харрис все ясно. Будем ее мочить по другим каналам.



Но это не отменяет в целом коррупционной идеи руководства США и руководства демократов, семейной истории Байдена, а только еще больше приклеивает эту историю к Харрис.



- Документ называется "Секретная стратегия". Но то, о чем вы говорите, это не стратегия, это финансовый, бюджетный план, план расходов. Стратегия не только трата денег, это решение важнейших задач, создание ситуаций. В этом докладе стратегия как-то упомянута? Сообщено о каких-то изменениях в ней?



- У американцев специфическая трактовка понятий, в том числе таких, как политическая и военная стратегия. Суть интерпретации слова "стратегия" заключается в следующем: как США усилятся. В документе должен быть ответ на простой вопрос.



Основанием внутренней и внешней политики США является то, как политически, идеологически, внутриэкономически, внешнеэкономически усиливаются США на участии в тех или иных конфликтах. И поэтому главная проблема, с которой на сегодня столкнулась команда Байдена, - как объяснить тотальное участие США во всевозможных мелких, крупных и среднего размера конфликтах по всему земному шару.



Самые крупные: Тайвань, ближневосточный израильско-палестинский конфликт, российско-украинский конфликт. Вот эти три глобальные конфликта. Не берем средний уровень - латиноамериканские конфликты, конфликты Индии с Пакистаном и прочие всякие штуки.



Стратегия отвечает на вопросы: как участвуют США, зачем они дают Тайваню деньги, как они на этом усиливаются. Объясни, уважаемый товарищ Байден. Товарищ Байден объяснить не может. Поэтому, соответственно, все ждут. Дай секретное объяснение, как мы усилимся на американском конфликте и как мы усилим наших союзников.



На самом деле стратегия - еще более тонкая история в американской интерпретации. Союзники вообще США неинтересны. Интересно усиление США и ослабление всех остальных на ее фоне. Иллюзия однополярного мира в американской политической голове живет годами, десятилетиями, непрерывно. Как мы единолично сохранимся? Как усилятся США через конфликты?



Однополярность и сохранение США единоличного доминирования на земном шаре. Поэтому республиканцы ждут. К сожалению, республиканцы и большинство аналитиков США, даже независимых, такие есть в США, пишут, что внятного ответа не будет. Это будет опять словесная политическая эквилибристика: США - великие всегда, великими и останутся, несмотря на то, что они где-то проиграют. Любой проигрыш США - это их выигрыш.



Основой именно такой интерпретации действий США в мире во всех конфликтах является, как ни странно, короткая историческая реплика.



В 1919-1920 годах в американском политическом истеблишменте была дискуссия. Куда идут США? Очень много спорили, от философов до прикладных политиков. США стоят на развилке, куда идти? В сторону настоящей реализации демократии, как ее видели отцы-основатели, или в сторону пиар-демократии, пропагандистской демократии? И как вы догадываетесь, победило второе - пиар-демократия.



Поэтому американские политики сейчас погружены в создание пиар-конструкций вокруг своих действий, вокруг глобальной позиции США. Фундаментальный тезис - США нигде не могут проиграть, а где они проиграли, там они выиграли.



Вот поспорьте с этим. Украина проиграет России, но США не могут проиграть. США выиграют, например, в том смысле, что они будут снова усиливать отношения с Россией. Потому что Россия пока с Китаем дружит лучше, чем США с Китаем и США с Россией. Тут уже начинается большой новый виток интересных событий.



- Старый вечный страх - это дружба России и Китая. Вопрос по поводу Камалы Харрис. Она действительно очень заразительно смеется, она может смеяться у себя дома, с друзьями, но, наверное, в публичном пространстве политик должен как-то иначе себя вести? Мы все слышали комментарий Путина по поводу Камалы Харрис. Как вы считаете, это была поддержка или так было сказано, чтобы Трампа не обвинили в том, что его поддерживает Россия? Для России лучше, чтобы была вот такая хохотушка? Как вы оцениваете вот этот комментарий нашего президента?



- Мне кажется, наш президент немножко пошел по сценарию. Что бы он ни сказал, любая его реплика (похвалил бы еще раз Трампа или Харрис, поругал бы обоих, стравил бы их) автоматически включается в политический контекст. Мне кажется, что Владимир Владимирович понимает, что любые его слова переврут в силу невротичности американской политики, которая и на воду дует, особенно когда эта вода разогрета Путиным или товарищем Си Цзиньпином. Путин уже несколько раз давал сигналы по Трампу, говорил, что Дональд интересен. Почему бы сейчас не сказать, что Харрис - тоже неплохая. Я думаю, что через недельку-две где-то на выезде Путин совершенно спокойно скажет, что неплохо бы и к Трампу опять приглядеться. И вот это перепутывание ситуации нервирует американцев, потому что американская политика всегда настроена на абсолютную определенность.



Почему возник фактор Харрис? Потому что возникла неопределенность. На самом деле Харрис - это не простой кандидат. Она соответствует архетипу обычного американца, не работяги, а интеллигента. Главный архетип интеллигентного американца - это стремление к новому, стремление к обновлению.



Эта готовность меняться, смена кандидата нервирует Трампа. Потому что поменялась история. Трамп наезжал на Байдена как на старую элиту, которая уже ничего не соображает, а теперь появился новый кандидат - Харрис, она прокурор, она силовик, и она смеется.



Вроде попробовали против нее черных настроить - бесполезно, черные за нее, ну и т. д. Начинается интересный, хороший финал, сегодня 50 на 50, по ряду параметров Харрис очень хорошо идет, и я думаю, что Трамп до дня выборов будет спать очень плохо даже на снотворных. Потому что эта заноза появилась неожиданно и очень грамотно заходит в менталитет американцев. В США в 20-е годы победила пиар-политика, соответственно, инструментально этим можно управлять, простые американцы готовы к пиар-воздействию. Источник - eadaily.com

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