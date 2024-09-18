Российские войска вошли в город Гуляйполе Запорожской области - легендарную столицу анархо-махновщины

01:39 20.09.2024

Российские войска вошли в город Гуляйполе Запорожской области - обозреватель



Утром в четверг, 19 сентября российские военные в ходе продвижения в Запорожской области вошли в город Гуляйполе, который в прошлую Гражданскую войну был "столицей" вольницы Нестора Махно.



Как сообщил сегодня блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка, этому событию предшествовал захват нашими войсками очередных вражеских позиций к северу от населенного пункта Марфополь.



Иллюстрация t.me/yurasumy

"В этом районе это уже далеко не первая подобная атака с ограниченными целями. И раз за разом наши части при этом приближались к крупному населенному пункту Запорожской области - городу Гуляйполю",

- констатирует эксперт.



По его словам, наши подразделения взяли под свой контроль первую (самую выдвинутую к югу и стоящую отдельно от остальных) часть Гуляйполя и пытаются продвинуться дальше. Таким образом, бои за этот город уже начались.



Как сообщало EADaily, ранее украинские источники признали продвижение российских военных в районе села Марфополь в сторону Гуляйполя.