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Израиль попытался застать Ливан врасплох. Отрезанной от связи "Хезболле" официально объявили войну, - НГ
01:41 20.09.2024

19.09.2024

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Атаки ВВС Израиля начались за две минуты до начала выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
Израиль приступил к усиленным обстрелам Ливана после двухдневной операции по подрыву средств связи "Хезболлы". Генеральный штаб еврейского государства утвердил планы наступательной операции, что означает появление еще одного фронта вдобавок к тому, который сейчас открыт на территории сектора Газа. "Хезболла" объявила текущую ситуацию фактическим объявлением войны. Это требует от нее силового ответа. Однако эксперты уверены: ни у "партии Аллаха", ни у ее ключевого внешнего патрона в лице Ирана нет таких вариантов, которые были бы пропорциональны давлению Израиля.

Об интенсивных ударах по Ливану отчиталась 19 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Зона обстрелов вышла за пределы южных районов и достигла критически важных населенных пунктов Страны кедров. Авиация ЦАХАЛ, по словам очевидцев, достигла Бейрута. Этому предшествовали сообщения о том, что Генеральный штаб еврейского государства верифицировал планы по наступлению на позиции "Хезболлы".

Генсек шиитской организации Хасан Насралла в своем обращении в тот же день назвал активность израильтян фактическим объявлением войны и обвинил соседа в пересечении всевозможных "красных линий".

О неизбежности возмездия Израилю заявил и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он осудил многочисленные взрывы устройств связи в Ливане, от которых пострадали члены "Хезболлы". "Исламская Республика Иран осуждает это отвратительное преступление, направленное против ливанцев, и подчеркивает свою поддержку ливанскому правительству и народу. Мы просим международные организации выполнить свои обязательства", – добавил он.

Накануне миссия Ирана проинформировала ООН о намерении отреагировать на диверсионную атаку в Ливане.

Генеральный штаб ВС Ирана, в свою очередь, выпустил заявление, в котором попытался оправдаться за то, что многие акции возмездия с его стороны затягиваются.

Например, месть за устранение 31 июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в его тегеранской резиденции. В Генштабе подчеркнули, что диверсионные действия еврейского государства не имеют сроков давности и что Исламская Республика вправе нанести удар тогда, когда посчитает нужным.

Операция по взрывам пейджеров и раций на территории Ливана готовилась очень долго. По данным источников The New York Times, еврейское государство заранее создало подставную компанию по производству устройств связи с взрывчаткой, которая выдавала себя за международного производителя пейджеров. Как итог – спецслужбам Израиля удалось скомпрометировать безопасность целых партий устройств, поставленных "Хезболле".

В то же время Израиль не забывал и о контрразведывательной деятельности. Общая служба безопасности (ШАБАК) проинформировала о поимке бизнесмена еврейского происхождения, который был завербован Ираном и готовил покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, военачальников и руководителей разведывательного сообщества.

Под эффектом успешной диверсионной операции правительство Биньямина Нетаньяху инициировало волновые обстрелы южных районов Ливана вечером в четверг. Израильские СМИ сообщили, что Генштаб одобрил план сухопутного наступления. Накануне командование перебросило к границе 98-ю дивизию, которая до этого момента вела боевые действия в секторе Газа. В ее состав входят десантники и бригады коммандос. Отдельно израильская армия приняла решение об ограниченном призыве резервистов, включая персонал ПВО.

"Во-первых, безопасность внутри "Хезболлы", как говорят в регионе, сейчас похожа на решето, – заявил "НГ" эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов. – Израилю удается проводить одну удачную и громкую операцию за другой. Это, с одной стороны, сеет хаос в рядах сторонников "Хезболлы", с другой – затушевывает израильские неудачи вроде удачной операции "Хезболлы" против разведывательного штаба подразделения "8200" (основное подразделение радиоэлектронной разведки в Израиле. – "НГ"). Есть версия, что Израиль провел "пейджерную атаку" в ответ именно на эту диверсию, хотя есть и более достоверная: спецслужбы Израиля были вынуждены разыграть свой козырь, потому что он находился на грани раскрытия".

Ситуация может произвести двойной эффект, отмечает собеседник "НГ". "Никто не забыл, где и при каких обстоятельствах был ликвидирован Хания. Поэтому если у Ирана и есть вопросы к "Хезболле" в плане организации безопасности, то вряд ли его Корпус стражей исламской революции находится в положении, когда может упрекнуть ливанское движение, учитывая собственный провал", – отмечает Мардасов.

"Во-вторых, если изначально казалось, что стратегия Израиля по повышению ставок в регионе, чтобы прямо втянуть в конфликт США, не слишком успешна и у "Хезболлы" есть достаточно простора для маневра, то теперь картина меняется, – рассуждает эксперт. – "Хезболле" все труднее поддерживать паритет в сдерживании, не прибегая к единственному серьезному аргументу – массовому обстрелу израильских городов, который не только спровоцирует полномасштабную войну, но и – вопреки мнению ряда аналитиков – вызовет гнев со стороны других религиозных общин страны, даже со стороны шиитского населения. Для всех будет очевидно: они пострадают за то, что "Хезболла" продвигала иранский региональный план за счет ливанского государства и его интересов. Все понимают, что Ливан, который и так находится в серьезнейшем перманентном экономико-политическом кризисе, не выдержит войну".

По словам собеседника "НГ", для сохранения паритета "Хезболле" нужно найти такой ответ, который бы удержал Ливан от полного опустошения, но при этом был бы убедительным. "А привычный запуск ракет и беспилотников по израильским целям не идет ни в какое сравнение с технически сложнейшими израильскими операциями по подрыву обороноспособности и единства "Хезболлы", – отмечает Мардасов. – Очевидно, что поиск виновных не способствуют сплачиванию перед лицом единого противника, как это может показаться".

В Тегеране это, видимо, хорошо понимают, полагает эксперт. "Доказательство тому – реакция Ирана на убийство Хании, вернее – ее отсутствие, – обращает внимание Мардасов. – На волне попыток Нетаньяху спровоцировать кризис и втянуть туда Штаты до начала президентских выборов иранцы сдержанными действиями, наоборот, набирают очки в регионе. В этих условиях потенциальная операция Тегерана с привлечением "прокси-сил" из других стран кажется невыгодной, потому что подключение региональных союзников будет воспринято той же Саудовской Аравией как возросший уровень угрозы, несмотря на налаживание ирано-саудовских отношений. Израиль это понимает, поэтому его действия также направлены на то, чтобы показать ограниченность стратегии по координации разных театров военных действий".

За происходящими в Ливане событиями внимательно следили авторы общественно-политических Telegram-каналов. "Самым большим вопросом, который неизбежно и быстро встанет во весь рост после израильской серии взрывов в Ливане, будет вопрос последствий для всех остальных. Как вы думаете, сохранят ли авиакомпании возможность доступа в интернет на борту самолета, зная, что заряженный девайс может быть вполне рабочим на вид? А что если на борту самолета есть смертник, прошедший с заминированным ноутом?"- задается вопросом "Мейстер"

"Уровень подготовки и исполнения атаки, однако, таков, что становится трудно уместить в голове, что система, ее подготовившая, и система, вчистую провалившая прошлогоднее нападение ХАМАС - это одна и та же система. В том смысле, что возразить мнению, что этот провал мог быть не без умысла, потому что детонатор на то и нужен, чтобы сдетонировало, становится еще сложнее, чем было", - полагает "Адекват".

Источник - НГ
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