Венесуэла: фашизм, антифашизм и попытки внешней дестабилизации. В Каракасе состоялся Всемирный антифашистский конгресс

02:11 20.09.2024

19.09.2024 | ЛЕОНИД САВИН



14 сентября 2024 г. руководство Венесуэлы провело пресс-конференцию в прямом эфире, где рассказало о срыве попытки очередного государственного переворота, организованного спецслужбами США и Испании. Были названы имена и показаны фотографии задержанных лиц. Испанское правительство сразу же опровергло информацию о том, что задержанные испанцы Хосе Мария Басоа Вальдовинос и Андрес Мартинес Адасме имеют связи с Национальным разведывательным центром Испании. Хотя, по данным правительства Венесуэлы, они признали, что работают именно на эту структуру. США также поспешили заявить, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности. Еще один задержанный является гражданином Чехии. Они транспортировали четыреста штурмовых винтовок США, которые также были конфискованы венесуэльским правосудием.



Вероятно, США и Испании все же придется выкручиваться и просить Венесуэлу о тайных переговорах. Ведь курировал эту операцию агент ЦРУ Уилберт Джозеф Кастаньеда Гомес, который был схвачен накануне в горной местности в венесуэльском штате Арагуа.



Фактически это был первый случай в истории спецслужб Венесуэлы, когда был живым захвачен офицер ВМС США, руководивший координацией преступными группировками и ультраправой оппозицией для осуществления государственного переворота.



По данным нового министра внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо, "с того момента, как он прибыл в Венесуэлу, он начал устанавливать контакты с политиками. Он начал устанавливать контакты с людьми из организованных преступных группировок, которые, по словам самих Соединенных Штатов, проникли на их территорию, таких как Эль-Трен-де-Арагуа, Трен-де-лос-Льянос".



Скрины с изъятого телефона подтверждают серьезность намерений и готовность устроить в Венесуэле кровопролитное насилие. В одном из сообщений от 28 июля сказано: "Мы активны. Мы готовы убить даже собаку. Посмотрим, что произойдет сегодня вечером. Они уже объявили, что Мадуро победил. Венесуэла будет охвачена пламенем. Я вижу, что Каракас охвачен пламенем. Он превратился в зону боевых действий. Люди с оружием должны организовать и начать масштабное наступление. Погибнет много невинных людей, но для достижения результата, которого заслуживает страна, другого пути нет".



Благодаря поимке столь ценного кадра была выявлена агентурная сеть связных, многие из которых уже задержаны. Также известно об участии в этом заговоре ультраправого активиста и торговца оружием Ивана Симоновича, скрывающегося от венесуэльского правосудия и ведущего переговоры с мафиозными группировками, расположенными по всей Латинской Америке.



Факты указывают и на то, что в планировании переворота участвовали и крупные частные военные подрядчики, такие как основатель печально известной компании BlackWater Эрик Принс. 9 сентября он присоединился к недавнему тренду в социальных сетях #YaCasiVenezuela и опубликовал видео в своем аккаунте X с комментарием: "Следите за обновлениями, все свободолюбивые венесуэльцы. Продолжение следует". В этом ролике 16 сентября объявляется важной датой, когда "Венесуэла изменит курс". Ранее он призывал поднять награду за поимку Мадуро до 100 млн. долл., а в видеоролике, опубликованном 17 августа, он отправил сообщение венесуэльским ультраправым: "Ваши друзья с севера скоро приедут, и мы будем поддерживать вас до конца".



Хотя кандидат от ультраправых Эдмундо Гонсалес сбежал в Испанию, некоторые из них еще не теряют надежду на смену власти. Например, депутат Карлос Мартинес, секретарь ультраправой организации РРТ Senalo в Тik Ток, заявил, что у них есть план по захвату власти в стране. Он выступал в футболке с хештегом #YaCasiVenezuela.



Можно предположить, что всем им скоро придется держать отчет перед правительством и собственным народом. В Национальной ассамблее Венесуэлы вот-вот будет принят законопроект, направленный на борьбу с фашизмом и иными формами дискриминации, согласно которому против местных ультраправых могут применяться ограничительные меры и вводиться уголовная ответственность.



Необходимо отметить, что из-за геополитических изменений в регионе сместился и центр организации атак на правительство Венесуэлы. Если раньше это была Колумбия, то сейчас она не так охотно участвует в свержении президента Мадуро с тех пор, как к власти пришел президент Густаво Петро, хотя там еще размещены военные базы США. И сейчас новым плацдармом для осуществления террористических планов против Венесуэлы стал Эквадор. По мнению Диосдадо Кабельо, озвученном в эфире венесуэльского телевидения, "заговорщикам в Колумбии сейчас приходится нелегко, потому что у них нет правительства, которое сотрудничало бы с ними". Он отметил, что Эквадор является "...королевством наркотрафика и военизированного движения на любом уровне", а Ньето Кинтеро также проживает на этой территории. Он имел в виду либо Хавьера, либо Хуана Карлоса Ньето Кинтеро, двух братьев, которые участвовали в провалившейся операции "Гидеон" в мае 2020 года, когда было задержано судно с оружием и наемники в том числе из США.



Напомним, что тогда венесуэльские власти провели операцию "Негро Примеро", в рамках которой предотвратили вторжение наемников с территории Колумбии при прямой поддержке ЦРУ и Управления по борьбе с наркотиками США. Два американских наемника, Люк Денман и Айран Берри, были осуждены за терроризм. Они были недавно освобождены в обмен на освобождение венесуэльского дипломата Алекса Сааба вашингтонским режимом.



Р.S. 10-11 сентября в Каракасе прошел Всемирный антифашистский конгресс, на который съехалось около тысячи делегатов из 95 стран. Единогласно было принято решение создать постоянно действующий орган, координирующий борьбу с неофашизмом, неонацизмом, расизмом и неоколониализмом. Руководство Венесуэлы (на конгрессе выступали президент Николас Мадуро, вице-президент Делси Родригес и министр Диосдадо Кабельо), как и многие участники считают, что сейчас в мире три основные точки напряженности, где проявляется неофашизм, – это агрессия Израиля против Палестины, прокси-война США и НАТО против России на Украине и попытки переворота в Венесуэле. И со всеми ними нужно вести борьбу. Кстати, только Россия была представлена на этом конгрессе сразу в двух форматах –делегатами и виртуальным участием в видеозаписи, что в очередной раз подчеркивает ее историческую роль в борьбе с чумой ХХ века, которая, к сожалению, снова появилась в третьем тысячелетии.