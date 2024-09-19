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Опять не блицкриг. Вояж Шольца в Среднюю Азию закончился "блицфиаско", - А.Белов
02:13 20.09.2024

19.09.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Из-за очевидных разногласий даже совместную пресс-конференцию пришлось отменить

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил небольшое турне по странам средне- или, как нынче принято выражаться с точки зрения политкорректности, Центрально-Азиатского региона. Проще говоря, побывал в бывших южных республиках СССР.

Официально целью его визита стало решение проблем дефицита рабочей силы в Германии за счет привлечения трудовых мигрантов, замещение сырьевых российских контрактов путем получения из этих стран полезных ископаемых, прежде всего углеводородов, а также укрепление в регионе позиций ФРГ как посланницы ЕС, который мечтает уравновесить своим присутствием историческое доминирование здесь России и Китая.

Но на самом деле задуманный пиарщиками Шольца вояж был во многом предвыборный, причем как с точки зрения запланированного на эти выходные голосования в ландтаг Бранденбурга, так и с прицелом на общегерманские выборы в сентябре 2025.

После недавнего провала социал-демократов (SPD) в Тюрингии и Саксонии, связанного в первую очередь с деятельностью нынешнего германского правительства, канцлеру срочно понадобилось подправить имидж партии, потому-то и пошли вдруг разговоры о "плане Шольца" по мирному урегулированию на Украине и состоялась эта поездка, которая, по задумке официального Берлина, должна была укрепить международный авторитет бундесканцлера.

Согласно результатам опроса социологического института INSA, проведенным накануне отъезда Шольца в Узбекистан, пройди выборы сейчас, светофорная коалиция – СДПГ, "Союз 90/Зеленые" и СвДП – получила бы в сумме лишь 28% голосов, что почти в два раза меньше, чем на прошлых выборах (52%).

Понимая, что личность Шольца тянет партийный рейтинг на дно, "красный" (партийные цвета SPD) мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил о том, что в 2025-м кандидатом на должность канцлера от социал-демократов должен стать нынешний министр обороны Борис Писториус, а не порядком набивший всем оскомину старина Олаф.

"Конечно, самый популярный политик Германии Борис Писториус – это возможный кандидат в канцлеры от СДПГ. Если у него такая хорошая репутация, то СДПГ должна подумать о том, не будет ли он лучшим выбором для кандидатуры на пост канцлера… Борис Писториус говорит то, что думает. Людям нужен канцлер, который разговаривает с ними, который их понимает, который знает, что ими движет", – подчеркнул Райтер.

В такой довольно нервозной обстановке у себя дома Шольц и отправился со своим премьерным (до этого он никогда не был в этом регионе) визитом в Среднюю Азию. Как уже было сказано, первой остановкой на его пути стал узбекский Самарканд, где высокого гостя приветствовал сам президент республики Шавкат Мирзиеев.

"В городе Самарканде состоялась церемония официальной встречи Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца, совершающего официальный визит в нашу страну", – говорится в сообщении пресс-службы главы Узбекистана.

Стоит отметить, что узбекская часть центральноазиатского вояжа Шольца прошла штатно – без эксцессов и дипломатических скандалов, – чего нельзя сказать о поездке в соседний Казахстан. Но обо все по порядку.
Помимо сугубо протокольных бесед немецкого канцлера и президента Узбекистана о возможности дальнейшего расширения сотрудничества между странами и продолжения активных контактов по линии парламентов, правительств и министерств иностранных дел, а также обсуждения взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, институтов Европейского союза и других многосторонних структур, была подписана Совместная декларация и ряд других двусторонних документов, посвященных программе по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024–2026 годы, в рамках которой Узбекистан и Германия заключили пакет соглашений и контрактов на уровне ведущих предприятий.

Отдельно в ходе переговоров был поднят вопрос о строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту, о котором ранее при личной встрече договорились Шавкат Мирзиеев и Президент России Владимир Путин.

Шольц, чье правительство полностью отказалось в ФРГ от атомной энергии в пользу так называемой энергии возобновляемой, проще говоря, ветряков, попытался убедить своего визави, что вместо российского проекта лучше сосредоточиться на строительстве в республике станций с малыми ядерными реакторами, сделанными по западным лекалам.

Так себе сапожник без сапог предлагает пошить сапоги. Выглядело, наверное, очень забавно. Тем не менее германский канцлер и узбекский президент расстались вполне полюбовно.

Зато дальше, в Астане, все было куда жестче. Согласно ожиданиям казахстанских экспертов, Шольц планировал вести переговоры с руководством республики с позиции силы: проследить за тем, как Казахстан соблюдает западные антироссийские санкции, потребовать перераспределения торгового баланса республики в пользу Запада, заместив на казахстанском рынке российские и китайские товары европейскими и американскими, а заодно обеспечить доступ ФРГ к казахстанским редкоземельным металлам. Ну и, конечно же, одной из главных целей визита стало желание навязать казахстанскому руководству западное видение украинского конфликта и вообще постараться убедить официальную Астану, что с Москвой ей явно не по пути.

И как раз тут-то и случился главный облом, превративший среднеазиатское турне Шольца из блицкрига в "блицфиаско".

Для начала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прямо в ходе переговоров с бундесканцлером заявил, что Россия непобедима в военном отношении, а любая "дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт".

А затем и вовсе отменил итоговую совместную пресс-конференцию, что с точки зрения дипломатического протокола является откровенным скандалом.

Как сообщило агентство DPA, совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была отменена по инициативе Казахстана незадолго до ее запланированного начала.

Почему? По мнению моего коллеги Тимофея Борисова, с которым я склонен согласиться, "потому, что у обоих лидеров не оказалось единства по многим пунктам повестки визита, и они не хотели спорить публично".

И дело тут не только в разных подходах к российской СВО. Восток, как известно, дело тонкое. Но это мы с вами знаем, ибо и сами в какой-то мере являемся частью этого самого Востока.

Европейцы же, и раньше не обладавшие достаточной политической культурой, чтобы правильно вести себя в таком специфическом регионе, как Центральная Азия, на сегодняшний момент и вовсе растеряли соответствующие компетенции.

В Астане ожидали от Шольца разговора в духе взаимного уважения, а еще лучше в формате нижайшей просьбы (такой подход иноземцев всегда льстил восточным правителям), но тот, как уже было сказано, с прямолинейностью немецкого танка приехал требовать, а не просить. Ну и получил в ответ знатный отлуп, отправившись домой несолоно хлебавши. С точки зрения российских интересов – итог, разумеется, весьма позитивный.

Тем не менее сказать, что Западу не удается распространить свое влияние в Средне-Азиатском регионе, было бы неправдой. То там, то здесь появляются новости о том, что какой-нибудь очередной банк из бывшей союзной республики отказался обслуживать карту "Мир" или наложил санкции на российских контрагентов. Причем никто в общем-то даже не скрывает, что происходит все это под прямым давлением западных стран.

Впрочем, к самому Шольцу это никак не относится: у его визита и цели были другие, и итог оказался иным. Но это уже проблемы самих немцев. Они этого канцлера выбрали им его и терпеть как минимум еще год.

Источник - fondsk.ru
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