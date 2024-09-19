 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.09.2024
07:57  Геополитическое катеначчо. Понимание противника дает преимущество над ним, - Андрей Школьников
07:54  Грибник Зеленский. Я заговариваю мировое зло.., - Александр Проханов
07:51  Украинцы стали жертвами тоталитарной секты - униатства, - Руслан Калинчук
07:37  Службу антитеррора КНБ Казахстана возглавил Бакытбек Рахымбердиев
07:35  Китайское "экономическое чудо", кажется, уже в прошлом? - Валентин Катасонов
07:33  Макрон может уйти от импичмента, но не от народного гнева, - Олег Розанов
07:30  Либерализм или смерть. Границы между западной демократией и нацизмом стираются окончательно, - Святослав Князев

07:27  Эльнар Байназаров: Израиль движется ракетно-ударными темпами
07:24  Военкор Живов объяснил, как устроить Западу информационный ад
07:16  Важна не победа, а война. Начнет ли Израиль вторжение в Ливан, - Регнум
06:21  По указу Путина создан Всероссийский родительский комитет. Уже прошло его первое заседание
02:13  Опять не блицкриг. Вояж Шольца в Среднюю Азию закончился "блицфиаско", - А.Белов
02:11  Венесуэла: фашизм, антифашизм и попытки внешней дестабилизации. В Каракасе состоялся Всемирный антифашистский конгресс
01:41  Израиль попытался застать Ливан врасплох. Отрезанной от связи "Хезболле" официально объявили войну, - НГ
01:39  Российские войска вошли в город Гуляйполе Запорожской области - легендарную столицу анархо-махновщины
01:28  Секретный доклад о стратегии США по Украине: где деньги, Джо?
01:01  Мигранты подтвердят знание русского на словах, - Къ
00:30  Определена дата отключения государств Балтии от энергосистемы России - 8 февраля 25
00:27  "Израиль церемониться не будет". Кровавая бойня ждет Ливан? - Юрий Лямин
00:24  Узбекистан получит от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС
00:11  "Историческое событие". Шведы изобрели новый способ избавиться от мигрантов, - В.Лавриненко
00:03  Отказ Эмиратов от покупки F-35 показал ограниченность оружейной дипломатии
Четверг, 19.09.2024
18:57  Россия переориентирует торговлю на БРИКС, - Любовь Лежнева
18:54  Закрывается (завтра) популярный и скандальный ТВ-проект Comedy Club
18:50  Задержан за взятки очередной рос-генерал - Путилов из АБУ Центрального военного округа
18:17  Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла объявил о состоянии войны с Израилем
18:06  Приведет ли атака Израиля на членов "Хезболлы" к войне на Ближнем Востоке. Разбор
18:04  Катар дистанцировался от поставок оружия Украине, - Игорь Субботин
17:21  Эрмамат Эргешов назначен ректором Токмокской (Киргизия) Исламской академии
17:18  Статья Кеннеди и Трампа, которая сегодня перевернула все. До ядерного удара – один шаг
17:13  Не больше трех: Минпросвещения России рекомендовало ограничить число детей иностранцев в классах
13:23  Определился фаворит в борьбе за пост канцлера Германии - Фридрих Мерц от ХДС
13:00  Удар по Тель-Авиву: хуситы послали Нетаньяху "черную метку", - СП
12:51  Кибератака Израиля в Ливане – терроризм XXI века с использованием технических средств, - В.Прохватилов
12:42  КырГКНБ задержал бывшего мэра Кара-Куль Ильяза Еркеева - обвинен в "присвоении и растрате в особо крупном размере"
09:14  Разговор о власти как построить в России справедливую систему выборов, - Александр Проханов, Евгений Савченко
09:06  Стервятники на трупе Украины. Как Запад довел "незалежную" до экономической разрухи и вымирания, - Игорь Веремеев
08:54  Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в собственный дом в Рязанской области
08:48  Надо бить по домам глобалистской элиты: о сценариях будущей мировой войны
08:35  Война Мюнхгаузена. Как слабые дипломаты лишили Россию выхода к морю (уроки истории), - Д.Губин
08:33  "Центр тяжести смещается на север". Израиль заявил о начале "нового этапа войны"
08:27  Пародия на трагедию. Склочные "вожди рос-эмиграции" разоблачают друг друга, - Петр Акопов
08:20  Алексей Куприянов: Почему в Индии даже нищие ходят в золотых украшениях
08:11  Атомный потенциал Казахстана, - Д.Ашимбаев:
08:08  Игорь Караулов: Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад
08:05  Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами
08:01  Кыргызстан выступил против открытия канадской биолаборатории в Бишкеке, - МК
01:01  Израиль провоцирует войну с Ливаном – под угрозой весь Ближний Восток! - Д.Минин
00:42  Эво Моралес рвется к власти в Боливии, -Данила Моисеев
00:34  При аварии на месторождении газа в Сурхандарье погибли 4 человека
00:31  Ак Орда. Новые назначения в КНБ Казахстана и не только
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По указу Путина создан Всероссийский родительский комитет. Уже прошло его первое заседание
06:21 20.09.2024

Софья Белова

По поручению президента России Владимира Путина был создан Всероссийский родительский комитет (ВРК) при Минпросвещении. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом заседании организации.

По его словам, очень важно, что этот орган создается в Год семьи, ведь воспитание ребенка начинается дома, и здесь государство хочет стать союзником родителей.

Организацию возглавит директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. Уточняется, что ВРК будет консультативным органом при Минпросвещении, который объединит активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В его состав могут войти отцы и матери из всех регионов России, общественники, представители министерства и подведомственных ему организаций.

По словам Кравцова, ВРК ставит перед собой задачу объединить усилия родителей, органов власти и общественных институтов в вопросах воспитания детей и молодежи. Также планируется привлекать отцов и матерей к подготовке материалов для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном".

В ближайшее время общество "Знание" проведет конкурс родительских инициатив, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он также сообщил, что Путин распорядился выделить миллиард рублей на поддержку этих предложений.

Ранее гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал
Readovka, что в масштабах государства образовательные проекты представляют собой смыслы, важные с точки зрения развития общества и пропаганды различных ценностей. Он отметил, что для освещения важных тем нужно учитывать запросы аудитории.

Источник - readovka.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726802460


Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената призвал жителей Алматы участвовать в референдуме
- Поправки по биржевой торговле в первом чтении одобрил Мажилис
- Олжас Бектенов обсудил с главами делегаций стран Центральной Азии приоритетные задачи Фонда спасения Арала
- О втором заседании Центральной комиссии референдума
- Рейтинги акимов: почему им далеко до объективности? Часть 2-я
- Первое заседание Правления Международного Фонда спасения Арала прошло в Астане
- Тезисы из выступления фракции "Ак жол" на презентации Налогового кодекса
- Атомный потенциал Казахстана
- В СКО создают самый крупный центр по переработке и экспорту казахстанской продукции в Китай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  