По указу Путина создан Всероссийский родительский комитет. Уже прошло его первое заседание

06:21 20.09.2024

Софья Белова



По поручению президента России Владимира Путина был создан Всероссийский родительский комитет (ВРК) при Минпросвещении. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом заседании организации.



По его словам, очень важно, что этот орган создается в Год семьи, ведь воспитание ребенка начинается дома, и здесь государство хочет стать союзником родителей.



Организацию возглавит директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. Уточняется, что ВРК будет консультативным органом при Минпросвещении, который объединит активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В его состав могут войти отцы и матери из всех регионов России, общественники, представители министерства и подведомственных ему организаций.



По словам Кравцова, ВРК ставит перед собой задачу объединить усилия родителей, органов власти и общественных институтов в вопросах воспитания детей и молодежи. Также планируется привлекать отцов и матерей к подготовке материалов для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном".



В ближайшее время общество "Знание" проведет конкурс родительских инициатив, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он также сообщил, что Путин распорядился выделить миллиард рублей на поддержку этих предложений.



Ранее гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал

Readovka, что в масштабах государства образовательные проекты представляют собой смыслы, важные с точки зрения развития общества и пропаганды различных ценностей. Он отметил, что для освещения важных тем нужно учитывать запросы аудитории.