Важна не победа, а война. Начнет ли Израиль вторжение в Ливан, - Регнум

07:16 20.09.2024 КИРИЛЛ СЕМЕНОВ

19 сентября 2024



Утром 19 сентября израильские военные самолеты атаковали Южный Ливан после того, как 32 человека погибли и более 3000 получили ранения в результате взрыва пейджеров и раций по всей стране.



Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по Шехин, Тайбу, Блейду, Мис-эль-Джебель, Эйтарону, аль-Хьяму и Кфар-Килу на юге Ливана. "Армия обороны Израиля" (ЦАХАЛ) также обстреляла из артиллерийских орудий несколько районов на юге Ливана.



Одновременно, как сообщают израильские СМИ, восемь человек получили ранения в результате атаки "Хезболлы" на израильские базы на хребте Рамим в северной части Галилеи. Сообщается, что "Хезболла" выпустила противотанковые ракеты с территории Ливана. Состояние двух человек, доставленных в больницу в Хайфе, оценивается как тяжелое.



Кроме того, по меньшей мере три атаки с использованием беспилотников были совершены "Хезболлой" в районах Кирьят-Шмона и Бейт-Хилель недалеко от ливанской границы. Снаряд также попал в северную израильскую общину Яара, в результате чего еще несколько человек были ранены.



ХАМАС против Израиля



Обострение на северном фронте Израиля произошло после того, как министр обороны Йоав Галант пообещал начать "новую фазу войны" с "Хезболлой".



Выступая вчера на одной из авиабаз, Галант сказал: "Это требует от нас мужества, решимости и настойчивости".



В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее представил кабинету министров предложение, добавив новую официальную цель войны - "возвращение безопасности на Север и возвращение его граждан".



Две версии



Тем не менее "не вовремя" взорвавшиеся пейджеры указывают на то, что обещанная война в Ливане вряд ли будет похожа на одновременное масштабное вторжение бригад ЦАХАЛ, как это было в 2006 году. Хотя такого сценария и нельзя исключать.



Возможно, Израиль и планировал взорвать пейджеры "Хезболлы" при более важных поводах, например, одновременно с военной операцией в Южном Ливане и началом штурма приграничных укреплений "Партии Бога". Однако решение об этом так и не было принято, а откладывать акцию не было возможности.



Но здесь сама "Хезболла" спровоцировала режим Нетаньяху задействовать те схемы, которые были запланированы для часа "икс", то есть для момента непосредственного вторжения.



Издание Al-Mayadeen, ссылаясь на европейские источники в сфере безопасности, сообщало, что операция "Хезболлы" под названием "Арбаин" против разведывательного штаба подразделения 8200 Армии обороны Израиля на базе "Глилот" 25 августа привела к гибели 22 военнослужащих ЦАХАЛ и ранениям еще 74.



Иные источники указывали, что бригадный генерал Йосси Сариэль, командующий разведывательным подразделением 8200, объявил о своей отставке из-за столь больших потерь.



8200 - это подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в Управление военной разведки (АМАН) израильской армии. В англоязычных военных публикациях известно как "Central Collection Unit of the Intelligence Corps". Такие операции, как взрывы пейджеров в Ливане, как раз и находятся в компетенции этого подразделения, и в данном случае это выглядит как акт мести.



Израиль уже давно демонстрирует неспособность нанести поражение ХАМАС в Газе. Его армия постоянно покидает какие-то районы и заходит в другие, где давным-давно, по израильским заявлениям, ликвидированы "последние батальоны" ХАМАС.



На этом фоне 13 сентября последовал обстрел "Хезболлой" Цфата, который ПВО Израиля не смогла предотвратить. Затем йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" ударили баллистической ракетой, также преодолевшей ПВО. Успешная атака "Хезболлы" на базу подразделения 8200 добавила израильтянам еще один крупный прокол.



Возможно, все эти события, сконцентрированные на коротком отрезке времени, и вынудили Израиль задействовать подготовленные схемы раньше запланированного. Собственные промахи потребовали срочных ответных действий, которые должны были выглядеть как беспроигрышные и резонансные, а потому они и стали асимметричными.



Хотя, судя по всему, решение об этой кибератаке было принято не сразу, как и решение о переносе военных усилий с Газы на север.



политика

"Иранская ловушка". Атака "Хезболлы" на Израиль развязала руки Нетаньяху

Массированные удары по базам, площадкам запуска и складам ракет "Хезболлы" в конце августа не ослабили потенциала организации и, видимо, в большинстве пришлись "в молоко". Это же касается и ударов ЦАХАЛ по йеменскому порту Ходейда, которые никак не смогли навредить потенциалу хуситов.



В связи с этим у Нетаньяху возникла необходимость активизировать усилия на ливанском и йеменском фронтах. И если хуситы для Израиля являются недостижимой целью, то для атак на "Хезболлу" заготовки у спецслужб имелись.



В то же время есть и иная версия.



В последние дни лидеры Израиля стали беспокоиться, что "Хезболла" может обнаружить исходящую от пейджеров угрозу. Поэтому Биньямин Нетаньяху, военное командование и главы разведывательных служб решили активировать взрывчатку, а не рисковать тем, что ее обнаружит "Хезболла".



Об опасениях Израиля, которые привели к решению провести атаку, впервые сообщило издание Al-Monitor, которое сообщило, что двое боевиков "Хезболлы" в последние дни высказали подозрения относительно пейджеров.



Тем не менее эта версия скорее дополняет первую, так как в любом случае очевидно, что решения о сухопутном вторжении в Южный Ливан на момент взрыва пейджеров принято не было.



Другой вопрос, что нынешняя кибератака на Ливан в действительности хотя и нанесла ущерб "Хезболле", но не такой, как могло показаться по первым впечатлениям. Большинство из погибших и раненых - гражданские лица: врачи, учителя и прочие служащие, которые пользовались пейджерами из той же партии, которая была подготовлена израильскими спецслужбами. Пострадали и погибли также дети.



США против



Евросоюз осудил действия инициаторов "акции", назвав их недопустимыми. Многие квалифицируют действия спецслужб как террористический акт. Соединенные Штаты также поспешили от этого нападения дистанцироваться.



По данным издания Axios, за несколько минут до того, как начали взрываться пейджеры, Йоав Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему, что Израиль вскоре проведет операцию в Ливане.



Американский министр заявил, что израильтяне не рассказали США подробности, но добавил, что звонок Галанта был попыткой избежать ситуации, когда США оставались бы в полном неведении о действиях Израиля. Однако времени для того, чтобы отговорить Тель-Авив от этой атаки, у Вашингтона уже не оставалось.



В то же время официальные лица Израиля и США уже заявили, что сама "Хезболла" может начать операцию возмездия, проведя масштабную атаку на Израиль.



Поэтому, вне зависимости от того, какая из версий в большей степени соответствует действительности, скорее всего, режим Нетаньяху "передал мяч" "Хезболле" и будет ждать массированной атаки для того, чтобы оправдать начало полномасштабной войны в Южном Ливане. Хотя не исключен и вариант с превентивными действиями Израиля.



Так или иначе, но израильский кабинет, несмотря на свою воинственную риторику, находится под давлением американцев. И даже несмотря на умение Нетаньяху находить пути обходов тех или иных американских запретов и даже действовать вопреки воле и желанию администрации Байдена, вторжение в Ливан - не тот вопрос, где позицию Вашингтона можно полностью проигнорировать.



Поэтому израильтяне, скорее всего, будет пытаться идти по пути наращивания эскалации, чтобы подготовить почву для вторжения, если все-таки на него решатся.



Отличие от предыдущего этапа противостояния с "Хезболлой" будет в скорости действий. Напомним, что палец на спусковом крючке вторжения в Ливан находится уже давно и одним из главных препятствий является позиция Вашингтона. Вскоре после атаки ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года Израиль едва не начал превентивную войну против "Хезболлы".



Тогда израильская разведка сообщала, что якобы бойцы "Партии Бога" были готовы пересечь границу с Израилем и начать полномасштабное вторжение, поддержав ХАМАС. В свою очередь, ЦАХАЛ уже подготовила боевые самолеты и развернула подразделения на границе с Ливаном, которые ожидали приказа.



политика

Последнее иранское предупреждение. Почему не впечатляет возмездие Тегерана

Израильские официальные лица, по-видимому, уведомили Белый дом около 6:30 утра 11 октября 2023 года о том, что они рассматривают возможность превентивных ударов, и запросили поддержки. Но высокопоставленные официальные лица США, включая президента Джо Байдена, выступили категорически против.



Согласно данным информационно-аналитического ресурса CSIS, который провел интервью с официальными лицами США, американцы были обеспокоены тем, что израильские удары по Ливану могут спровоцировать региональную войну. Также они скептически относились к разведданным Израиля о том, что атака "Хезболлы" неизбежна.



Поэтому с тех пор режим Нетаньяху сам пытается спровоцировать "Партию Бога" на такие действия, которые в Вашингтоне сочли бы уместным поводом для активизации военных усилий ЦАХАЛ в Южном Ливане.



Другой вопрос, что массовые подрывы техники как минимум не встретили понимания в Вашингтоне. И если "Хезболла" будет действовать в рамках своей прежней стратегии, нанося ограниченные удары по территории Израиля, то для США это вряд ли превратится в веский повод поддержать ливанскую кампанию ЦАХАЛ.



Тем более что красное знамя мести за убитого Исмаила Ханию все еще развевается над куполом иранской мечети Джамкаран и любое обострение в Ливане может привести к тому самому удару возмездия со стороны Ирана, который долго откладывался в надежде на уход ЦАХАЛ из Газы. Это значительно увеличивает риски региональной эскалации.



Война без конца



"Ось сопротивления" уже направила важный сигнал Израилю, когда 14 сентября ракета хуситов преодолела израильскую систему ПВО, напомнив о том, что удар возмездия отложен, но не отменен. Хуситы показали, что такая атака, если она будет массированной, состоящей из десятков или сотен ракет, может оказаться весьма разрушительной.



И если Израиль решится на вторжение в Южный Ливан, это будет шагом к региональной эскалации. Именно этого и США и Иран пытаются избежать.



В то же время Нетаньяху может решиться на вторжение вне зависимости от позиции Вашингтона. Иного способа достичь заявленных целей "возвращения мира на север" у него нет, разве что принять условия той же "Хезболлы" и Ирана и уйти из Газы, прекратив там военные операции.



Но и это не гарантирует, что в северных районах Израиля не повторится сценарий 7 октября 2023 года, но уже в исполнении "Партии Бога", чей военный потенциал несоизмеримо выше, чем был у ХАМАС. Поэтому Израилю и нужна зона безопасности в Южном Ливане.



Сейчас ЦАХАЛ, скорее всего, предпочтет действовать осторожно, увеличивая число воздушных атак, а затем может попытаться атаковать отдельные опорники "Хезболлы" у границы, откуда осуществляются пуски ПТУР. Если подобные ограниченные операции будут успешными, вероятно, ЦАХАЛ перейдет к новому этапу - более масштабной сухопутной кампании.



Но при проведении каждой операции будет предусмотрен вариант "сохранения лица", который позволит объявить успешными любые боевые действия, даже в случае больших потерь. После этого будет продолжаться воздушное наступление на "Хезболлу" и новые попытки перейти к сухопутным операциям по той же схеме, прощупывая слабые места противника.



В любом случае для Нетаньяху важна не победа, а война. И не просто война, а война без конца. Источник - Регнум

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