 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.09.2024
07:59  Тоска дебатная. Как бы русским хакерам не пришлось вбрасывать голоса в пользу Харрис, - Илья Титов
07:57  Геополитическое катеначчо. Понимание противника дает преимущество над ним, - Андрей Школьников
07:54  Грибник Зеленский. Я заговариваю мировое зло.., - Александр Проханов
07:51  Украинцы стали жертвами тоталитарной секты - униатства, - Руслан Калинчук
07:37  Службу антитеррора КНБ Казахстана возглавил Бакытбек Рахымбердиев
07:35  Китайское "экономическое чудо", кажется, уже в прошлом? - Валентин Катасонов
07:33  Макрон может уйти от импичмента, но не от народного гнева, - Олег Розанов

07:30  Либерализм или смерть. Границы между западной демократией и нацизмом стираются окончательно, - Святослав Князев
07:27  Эльнар Байназаров: Израиль движется ракетно-ударными темпами
07:24  Военкор Живов объяснил, как устроить Западу информационный ад
07:16  Важна не победа, а война. Начнет ли Израиль вторжение в Ливан, - Регнум
06:21  По указу Путина создан Всероссийский родительский комитет. Уже прошло его первое заседание
02:13  Опять не блицкриг. Вояж Шольца в Среднюю Азию закончился "блицфиаско", - А.Белов
02:11  Венесуэла: фашизм, антифашизм и попытки внешней дестабилизации. В Каракасе состоялся Всемирный антифашистский конгресс
01:41  Израиль попытался застать Ливан врасплох. Отрезанной от связи "Хезболле" официально объявили войну, - НГ
01:39  Российские войска вошли в город Гуляйполе Запорожской области - легендарную столицу анархо-махновщины
01:28  Секретный доклад о стратегии США по Украине: где деньги, Джо?
01:01  Мигранты подтвердят знание русского на словах, - Къ
00:30  Определена дата отключения государств Балтии от энергосистемы России - 8 февраля 25
00:27  "Израиль церемониться не будет". Кровавая бойня ждет Ливан? - Юрий Лямин
00:24  Узбекистан получит от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС
00:11  "Историческое событие". Шведы изобрели новый способ избавиться от мигрантов, - В.Лавриненко
00:03  Отказ Эмиратов от покупки F-35 показал ограниченность оружейной дипломатии
Четверг, 19.09.2024
18:57  Россия переориентирует торговлю на БРИКС, - Любовь Лежнева
18:54  Закрывается (завтра) популярный и скандальный ТВ-проект Comedy Club
18:50  Задержан за взятки очередной рос-генерал - Путилов из АБУ Центрального военного округа
18:17  Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла объявил о состоянии войны с Израилем
18:06  Приведет ли атака Израиля на членов "Хезболлы" к войне на Ближнем Востоке. Разбор
18:04  Катар дистанцировался от поставок оружия Украине, - Игорь Субботин
17:21  Эрмамат Эргешов назначен ректором Токмокской (Киргизия) Исламской академии
17:18  Статья Кеннеди и Трампа, которая сегодня перевернула все. До ядерного удара – один шаг
17:13  Не больше трех: Минпросвещения России рекомендовало ограничить число детей иностранцев в классах
13:23  Определился фаворит в борьбе за пост канцлера Германии - Фридрих Мерц от ХДС
13:00  Удар по Тель-Авиву: хуситы послали Нетаньяху "черную метку", - СП
12:51  Кибератака Израиля в Ливане – терроризм XXI века с использованием технических средств, - В.Прохватилов
12:42  КырГКНБ задержал бывшего мэра Кара-Куль Ильяза Еркеева - обвинен в "присвоении и растрате в особо крупном размере"
09:14  Разговор о власти как построить в России справедливую систему выборов, - Александр Проханов, Евгений Савченко
09:06  Стервятники на трупе Украины. Как Запад довел "незалежную" до экономической разрухи и вымирания, - Игорь Веремеев
08:54  Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в собственный дом в Рязанской области
08:48  Надо бить по домам глобалистской элиты: о сценариях будущей мировой войны
08:35  Война Мюнхгаузена. Как слабые дипломаты лишили Россию выхода к морю (уроки истории), - Д.Губин
08:33  "Центр тяжести смещается на север". Израиль заявил о начале "нового этапа войны"
08:27  Пародия на трагедию. Склочные "вожди рос-эмиграции" разоблачают друг друга, - Петр Акопов
08:20  Алексей Куприянов: Почему в Индии даже нищие ходят в золотых украшениях
08:11  Атомный потенциал Казахстана, - Д.Ашимбаев:
08:08  Игорь Караулов: Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад
08:05  Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами
08:01  Кыргызстан выступил против открытия канадской биолаборатории в Бишкеке, - МК
01:01  Израиль провоцирует войну с Ливаном – под угрозой весь Ближний Восток! - Д.Минин
00:42  Эво Моралес рвется к власти в Боливии, -Данила Моисеев
00:34  При аварии на месторождении газа в Сурхандарье погибли 4 человека
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Военкор Живов объяснил, как устроить Западу информационный ад
07:24 20.09.2024

В России нужно создать координационный центр по распространению информации о причинах начала и ходе специальной военной операции (СВО) на западную и восточную аудитории, используя для этого все глобальные площадки.

Об этом в интервью "Радио Крым", выдержки из которого публикует "ПолитНавигатор", заявил политолог, волонтер и военный корреспондент Алексей Живов, комментируя введение санкций США в отношении холдинга Russia Today и его сотрудников.

По его словам, военный конфликт приобретает сейчас тотальный характер, по крайней мере в финансовых институтах, экспорте и медиа. В этой связи он считает, что России необходимо принять меры, которые, в первую очередь, обеспечат доступ к правдивой информации читателям Америки и Азии.

"В наших интересах предоставить информацию аудитории Китая и Индии о причинах начала и ходе СВО, о наших действиях на Украине, - подчеркнул Живов. - Бороться с глобальными медиа и системами, как Google, не имея собственного продукта, сходного по масштабам, тяжеловато".

Поэтому, по его мнению, какой-то симметричный ответ для нас, к сожалению, невозможен, так как в ответ на блокировку RT мы не можем, например, заблокировать Би-Би-Си и получить такой же результат.

"Но мы можем и должны использовать все вражеские сети для донесения информации, и эту работу нужно поставить на поток".

Кроме того, военкор предложил приравнять к пособникам террористов журналистов западных СМИ, которые незаконно проникли на территорию Курской области вместе с ВСУ.

"Может быть об этом нужно заявить, что пособников украинских нацистов мы найдем и уничтожим в любой точке мира. И пусть они знают, что при следующей поездке в Китай, Индию, Бангладеш, Бразилию их внезапно может настигнуть смерть", - отметил Живов.

При этом он полагает, что повсеместная блокировка российских медиа продолжится, и единственный выход - это максимально использовать все доступные западные площадки.

"Если эту работу выстроить правильно, то будет это вполне результативно. Создаем координационный центр по информационной борьбе, приглашаем туда только специалистов, которые умеют работать с глобальными медиа, специалистов спецслужб и начинаем конвейер по созданию каналов. При блокировке одного - создаем новый, и так бесконечно долго", - пояснил военкор.

По его мнению, если эта работа будет финансироваться и выполняться грамотными людьми, то заткнуть Россию не получится.

"Потому что мы будем как Феникс из пепла воскресать. Эта работа должна идти координированно и постоянно", - резюмировал политолог.

Как сообщала "Свободная Пресса", ранее Живов заявил, что мирные инициативы станут на самом деле мирными, когда российская армия будет стоять под Киевом, а главарь украинского режима Владимир Зеленский - задержан или убит.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726806240


Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената призвал жителей Алматы участвовать в референдуме
- Поправки по биржевой торговле в первом чтении одобрил Мажилис
- Олжас Бектенов обсудил с главами делегаций стран Центральной Азии приоритетные задачи Фонда спасения Арала
- О втором заседании Центральной комиссии референдума
- Рейтинги акимов: почему им далеко до объективности? Часть 2-я
- Первое заседание Правления Международного Фонда спасения Арала прошло в Астане
- Тезисы из выступления фракции "Ак жол" на презентации Налогового кодекса
- Атомный потенциал Казахстана
- В СКО создают самый крупный центр по переработке и экспорту казахстанской продукции в Китай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  