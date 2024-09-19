Военкор Живов объяснил, как устроить Западу информационный ад

07:24 20.09.2024

В России нужно создать координационный центр по распространению информации о причинах начала и ходе специальной военной операции (СВО) на западную и восточную аудитории, используя для этого все глобальные площадки.



Об этом в интервью "Радио Крым", выдержки из которого публикует "ПолитНавигатор", заявил политолог, волонтер и военный корреспондент Алексей Живов, комментируя введение санкций США в отношении холдинга Russia Today и его сотрудников.



По его словам, военный конфликт приобретает сейчас тотальный характер, по крайней мере в финансовых институтах, экспорте и медиа. В этой связи он считает, что России необходимо принять меры, которые, в первую очередь, обеспечат доступ к правдивой информации читателям Америки и Азии.



"В наших интересах предоставить информацию аудитории Китая и Индии о причинах начала и ходе СВО, о наших действиях на Украине, - подчеркнул Живов. - Бороться с глобальными медиа и системами, как Google, не имея собственного продукта, сходного по масштабам, тяжеловато".



Поэтому, по его мнению, какой-то симметричный ответ для нас, к сожалению, невозможен, так как в ответ на блокировку RT мы не можем, например, заблокировать Би-Би-Си и получить такой же результат.



"Но мы можем и должны использовать все вражеские сети для донесения информации, и эту работу нужно поставить на поток".



Кроме того, военкор предложил приравнять к пособникам террористов журналистов западных СМИ, которые незаконно проникли на территорию Курской области вместе с ВСУ.



"Может быть об этом нужно заявить, что пособников украинских нацистов мы найдем и уничтожим в любой точке мира. И пусть они знают, что при следующей поездке в Китай, Индию, Бангладеш, Бразилию их внезапно может настигнуть смерть", - отметил Живов.



При этом он полагает, что повсеместная блокировка российских медиа продолжится, и единственный выход - это максимально использовать все доступные западные площадки.



"Если эту работу выстроить правильно, то будет это вполне результативно. Создаем координационный центр по информационной борьбе, приглашаем туда только специалистов, которые умеют работать с глобальными медиа, специалистов спецслужб и начинаем конвейер по созданию каналов. При блокировке одного - создаем новый, и так бесконечно долго", - пояснил военкор.



По его мнению, если эта работа будет финансироваться и выполняться грамотными людьми, то заткнуть Россию не получится.



"Потому что мы будем как Феникс из пепла воскресать. Эта работа должна идти координированно и постоянно", - резюмировал политолог.



Как сообщала "Свободная Пресса", ранее Живов заявил, что мирные инициативы станут на самом деле мирными, когда российская армия будет стоять под Киевом, а главарь украинского режима Владимир Зеленский - задержан или убит.