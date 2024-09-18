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Либерализм или смерть. Границы между западной демократией и нацизмом стираются окончательно, - Святослав Князев
07:30 20.09.2024

18.09.2024
Либерализм или смерть
Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа выглядело так дико, что многие эксперты сначала даже отказались верить в происходящее. Ведь после выхода Джо Байдена из предвыборной кампании стрелять в представителя республиканцев было достаточно нелогично. Тем не менее, попытка убийства имела место. Это признало даже Федеральное бюро расследований, которое подчиняется действующей американской администрации и к Трампу, как известно, относится весьма прохладно.

58-летний Райан Уэсли Рут целился в экс-президента из автомата с оптическим прицелом, пока тот играл в гольф. Преступник был обнаружен сотрудниками спецслужб, после чего попытался скрыться, но попал в руки силовиков по наводке бдительного очевидца, успевшего заснять машину беглеца. Близкие к демократам западные соцсети сразу же удалили историю сетевой активности Рута, но некоторые пользователи успели до этого зайти на его страницу, забитую пропагандой за Камалу Харрис и киевский режим.

Рут лично бывал на Украине, и пытался вербовать американцев, а также выходцев из Афганистана для участия в конфликте на стороне ВСУ. Кроме того, он собирал в сети средства для помощи украинской армии. В 2022 году его задерживали за незаконное обращение с оружием, но никаких выводов для себя он из этого, видимо, не сделал.

Свои связи с Киевом Рут использовал в личных целях. По информации западных СМИ, основным источником средств для него была строительная фирма, возводившая небольшие хозяйственные помещения на Гавайских островах. Один из его бывших клиентов признался, что был очень недоволен работой Рута, но когда узнал о его причастности к украинским событиям, побоялся с ним связываться. Американские граждане, сталкивавшиеся с Рутом на Украине, называли его "чокнутым" и "мошенником", и боялись.

Всего двумя месяцами ранее в Трампа, при очень странных обстоятельствах, стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, которые на виду у сотрудников спецслужб спокойно занял позицию на крыше и открыл огонь по политику. Узнать секрет его успешной подготовки "операции" уже не выйдет. Неудавшийся убийца был сразу же ликвидирован, и унес тайну с собой в могилу.

Происходящее сегодня в США - весьма примечательно. Так как более полувека - с 1972 года - никто в Соединенных Штатах на кандидатов в президенты не покушался.

Однако в нынешнем всплеске агрессии нет ничего удивительно. В США идет активная "антитрамповская" накачка общества. Демократы открытым текстом призывают к ликвидации неугодного им политика. Даже сенатор штата Миссури Марией Шаппель-Надал недавно публично заявила о том, что надеется на убийство экс-президента.

Конечно, восхищаться личностью Трампа и видеть в нем панацею от всех международных проблем - по меньшей мере, наивно. Например, за всю его прошлую каденцию в Белом доме не было сделано ровным счетом ничего для разрешения украинского кризиса. При желании президент США запросто мог, например, принудить официальный Киев хотя бы к исполнению Минских соглашений. Но вместо этого ВСУ без зазрения совести обстреливали Донецк, а украинские власти игнорировали любые призывы начать конструктивный диалог с республиками Донбасса. Во внутренней политике действия Трампа также совершенно не соответствовали тому образу, который рисуют демократические СМИ. Будучи президентом, он не предпринял никаких мер для ограничения гипертрофированных прав секс-меньшинств. Более того, именно при нем верховный суд США официально снял любые профессиональные ограничения с ЛГБТ*, разрешив открытым представителям данного движения работать, в том числе, учителями, воспитателями в детских садах, педиатрами и спортивными инструкторами для детей. Кстати, "пограничный кризис" между Мексикой и Соединенными Штатами стартовал также при Трампе - в 2020 году, и эффективно купировать его на "взлете" он не смог (или не захотел?).

Трамп - прагматик, лавирующий в потоке общественного мнения республиканцев. В его прошлую каденцию "правая" часть американского общества была эффективно обработана либеральными СМИ, и президент-миллиардер не пожелал ничего с этим делать. И в этом раз, если ему удастся выиграть выборы (что пока еще совсем не факт), он займется решением украинской проблемы или реальным противодействием продвижению ЛГБТ*-повестки только в случае наличия мощного социального запроса, а до его возникновения - с гораздо большим удовольствием погрузится в торговые войны с Китаем. В общем, шансы на резкий разворот политики официального Вашингтона пока относительно невелики. Однако даже такой небольшой возможности либералы допустить не могут.

Еще после первого покушения американский сегмент Интернета был забит постами и видео от разного рода "активистов", проклинавших Крукса за то, что он… промахнулся. Одна "гендерная общественница" даже выдала в истеричной манере: "Чего еще было ждать от белого мужчины"?

Это сонмище искренне считает, что все, кто думают не так, как они, и, сомневаются, например, в исключительных правах ЛГБТ*, заслуживают смерти. Даже если речь идет о половине населения Соединенных Штатов. Несложно догадаться, как такие "активисты" относятся к странам, в которых традиционные ценности сохранились на национальном уровне. Если бы это можно было сделать без последствий, они бы поддержали даже ядерные удары по всем "не прогрессивным не либералам" прямо сегодня.

Любые методологические границы между либерализмом и нацизмом стерты окончательно. "Благородная цель" оправдывает любые средства.

А с учетом темпов "социального прогресса" на Западе за последние десять-двадцать лет, становится очевидным - если либералы останутся при власти и сохранят контроль над СМИ, нас, с огромной долей вероятности, ждет "второе издание" гитлеризма с концлагерями, массовыми убийствами и, возможно, даже с новой глобальной войной.

Очень хотелось бы верить в то, что население западных стран, наконец, прислушается к голосу разума. Небольшие поводы для оптимизма уже есть. За последние два года в Соединенных Штатах на 5% среди демократов и на 15% среди республиканцев снизилась доля людей, считающих однополые отношения "морально допустимыми". В Германии и других европейских странах понемногу растут рейтинги консервативных сил. Численность представителей традиционных религий в мире увеличивается. Политическим элитам, желающим оставаться на плаву, возможно, придется задуматься над этими тенденциями и прислушаться к народу. Так будет лучше для всех.

*Движение, признанное в РФ экстремистским.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726806600


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