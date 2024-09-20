Макрон может уйти от импичмента, но не от народного гнева, - Олег Розанов

07:33 20.09.2024 20.09.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Шансы Макрона на политическое выживание невелики



Бюро Национального собрания Франции – высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента – одобрил резолюцию движения "Непокоренная Франция" об импичменте президента республики Эммануэля Макрона, как сообщает телеканал BFMTV.



Резолюция была признана "приемлемой" 12 голосами против десяти, ее направят на рассмотрение в юридический комитет. Это первый шаг в длительном парламентском процессе, отмечает телеканал, называя его успех "маловероятным".



Бюро Национального собрания состоит из 22 членов. Они должны были проверить текст резолюции об импичменте в соответствии с изложенными в Конституции критериями. Основной закон Франции гласит, что президент может быть отстранен от должности в случае неисполнения своих обязанностей, "явно несовместимого с осуществлением его полномочий", как поясняет Le Parisien.



Если юридический комитет Национального собрания одобрит резолюцию об импичменте Макрона, ее должны включить в повестку дня Национального собрания. Затем резолюцию должны рассмотреть обе палаты парламента и одобрить большинством в две трети голосов. Если на этом этапе не удается набрать нужного числа голосов, процедура завершается.



Таким образом, резолюцию должны поддержать 385 депутатов, но после недавних выборов этот порог "кажется недостижимым", отмечает BFMTV. Социалистическая партия Франции уже предупредила, что не будет голосовать за импичмент Макрона, передает TF1.



В случае успешного прохождения резолюции через обе палаты парламента бюро Высокого суда под председательством главы Национального собрания в течение месяца тайным голосованием выносит постановление об отстранении президента с должности. Чтобы импичмент состоялся, нужно не менее двух третей голосов.



В начале сентября президент Франции назначил премьер-министром страны Мишеля Барнье из партии правого толка "Республиканцы". Партию "Новый народный фронт", которая заняла первое место по итогам парламентских выборов в июле 2024 года и выдвинула в премьеры своего кандидата Люси Касте, возмутило решение Макрона.



Движение "Непокоренная Франция", которое входит в состав "Нового народного фронта", в своей резолюции назвало действия президента "беспрецедентными в истории институтов Французской Республики с 1877 года".



Макрона также обвинили в нарушении Конституции и автократии.



"Отказываясь назначить премьер-министра из коалиции, которая лидировала на выборах в законодательный орган, Эммануэль Макрон не просто идет по авторитарному пути: он ведет себя как автократ и оправдывает начало процедуры импичмента в его отношении", – говорится в резолюции.



Процедуру импичмента поддержал 81 депутат Национальной ассамблеи – представители "Непокоренной Франции", зеленых, коммунистов и группы "Левые демократы и республиканцы".



На внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. В итоге ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.



Несмотря на победу левых, Макрон исключил возможность участия их коалиции "Новый народный фронт" в формируемом правительстве. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности". Он категорически отверг предложенную кандидатуру на пост премьера Люси Касте.



Осознавая свою на растущую непопулярность среди французов, Макрон цепляется за власть, как утопающий за соломинку.



В последнее время его рейтинги провалились до рекордного минимума. Недавний социологический опрос показал, что Макрон занял 44-е место по популярности у жителей Франции среди политиков страны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опрос компаний Ifop и Fiducial.



"Эммануэль Макрон расположился далеко позади на 44-м месте, его рейтинг составляет лишь 31%", – указывает телеканал.



7 июля лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сообщил, что Макрона освистали во время его речи на церемонии открытия Олимпийских игр, которая состоялась 26 июля. Филиппо отметил, что этот момент выступления президента Франции вырезали из эфира.



8 сентября Макрона освистали на церемонии закрытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Уточняется, что гудение и громкий свист долго не стихали.



Так встречали Макрона и в прошлом году. В апреле его освистали во время его поездки в коммуну Селеста на северо-востоке страны. Перед этим глава республики посетил деревообрабатывающий завод Mathis, где демонстранты начали бить в кастрюли, увидев президента.



Жан-Люк Меланшон считает, что "новый старт", которого хотел Эммануэль Макрон с его "100 днями" для успокоения страны, "провалился", как заявил Меланшон после освистывания и оскорблений, которым подвергся Макрон во время его поездки по стране.



"Гниет авторитет президента и, следовательно, любой основанной на нем власти", – написал Меланшон в своем блоге. – Его второе дыхание, его "новый старт" – это провал".



"Меланшон в настоящее время прилагает максимум усилий, чтобы инициированный его партией импичмент Макрона состоялся. Он активно посещает все элитные клубы Парижа, встречается с лидерами французской закулисы, убеждая их, что Макрон погубит Францию. К его мнению серьезно прислушиваются, так как Меланшон – единственный политик Пятой республики, за которым улица!" – рассказала в интервью нашему изданию научный сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович.



Шансы Макрона на политическое выживание, если судить по растущему неприятию его французской общественностью, невелики. Он опирается только на свою поддержку со стороны финансовой империи Ротшильдов и американской политической агентуры.



Как сообщает близкий к Тьерри Мейсану портал Reseau International, в 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consalting Group "внимательно следить за президентской кампанией во Франции". "Архитектором Макрона стала группа McKinsey, которая совершила настоящий подвиг, избрав в президенты неопытного политика, чтобы разрушить французское общество".



В президентство Макрона McKinsey и Boston Consalting Group (BSG) стали практически монопольными консультантами правительства Франции по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке пандемийной стратегии.



Для поиска лояльных США французских политиков глава французского филиала американского Института Аспена Жан-Пьер Жуйе создал аналитический центр Les Gracques ("Гракхи"), который вел Макрона на протяжении его президентской кампании и поддерживает сейчас. "Гракхи" спонсируются Ротшильдами. Одним из основателей этого аналитического центра является Гийом Ханнезо, бывший управляющий партнер финансового холдинга Rothschild & Co.



Аналитики Les Graques разработали перспективную программу модернизации французской промышленности, по сути, распродаже ее иностранным корпорациям, что и реализует Макрон. "Социально-либеральный левый "мозговой центр" немного разочарован реформаторской работой" своего выдвиженца, но все же готов его поддерживать, пишет Le Nouvel Observateur.



Макрон – глобалист, птенец гнезда Ротшильдов. За годы своего президентства он фактически отдал французскую экономику под американский контроль. "По приглашению Макрона во Францию зашел американский инвестиционный фонд BlackRock, причем так удачно, что во Франции ничего своего не осталось", – отмечает Алеся Милорадович. Во французских СМИ Макрона называют не иначе как президентом компании BlackRock France.



Французская газета журналистских расследований Fakir опубликовала статью La république des traîtres ("Республика предателей"), в которой пишет о причастности президента Франции Эммануэля Макрона и его ближайшего окружения к поглощению французских компаний из стратегически важных секторов экономики американскими корпорациями в ущерб национальным интересам Франции.



Автор публикации главный редактор газеты Сирил Покрео акцентирует внимание читателей на инициированной Макроном продаже энергетических активов машиностроительного гиганта Alstom американской компании General Electric.



Этот резонансный скандал всколыхнул французскую общественность.



"В 2014 году продажа энергетического филиала Alstom американскому гиганту General Electric (GE) была представлена ​​министром экономики Арно Монтебуром, тогдашним его преемником Эммануэлем Макроном, как "альянс равных". Американцы тогда обещали среди прочего создание 1000 рабочих мест и сохранение головных офисов во Франции в течение десяти лет, и государство это гарантировало. Вот только семь лет спустя ни General Electric, ни исполнительная власть не соблюдали условия контракта: было уничтожено от 4 до 5 тысяч рабочих мест, ⅔ головных офисов теперь находятся за пределами территории, стратегические патенты попали в руки американцев, ключевые навыки была передана на аутсорсинг... Короче говоря, Франция потеряла значительную часть своего суверенитета особенно в стратегическом секторе: энергетике", – писал тогда портал независимых журналистских расследований Off-Investigation в статье "Альстом. Франция на продажу?".



Сирил Покрео указывает, что Францией управляет настоящая коррупционная мафия, игнорирующая национальные интересы Франции: "За блеском красивых заявлений Макрон является символом элиты, грабящей Францию, республики предателей, утраченного суверенитета". "Макрон, будучи министром экономики, поощрял General Electric поглотить Alstom, расстилая [перед американцами] красную дорожку, мол, угощайтесь нашими флагманами… И то же самое с Alcatel, съеденным Nokia. А [нефтесервисная] компания Technip, лидер в своем секторе, была куплена конкурентом [американской компанией FMC Technologies]. Таким образом, Макрон более склонен появиться на выставке высоких технологий в Лас-Вегасе, потусоваться с миллиардером Питером Тилем, пообедать в Нью-Йорке со своим "другом" Ксавье Нилем, чем защищать завод по производству алюминиевых подносов в Сен-Венсан-де-Меркюз".



Растет настоящая ненависть не только к Макрону, но и ко всей проамериканской элите Франции среди французской молодежи, как указала Алеся Милорадович. По ее словам, власти скрывают от общественности катастрофическую вспышку смертности среди молодых французов после насильственной прививочной антиковидной кампании американскими вакцинами Pfizer и Moderna. "Мы поняли, что вы нас обрекли на смерть, теперь нам нечего терять и мы взорвем весь ваш мир" – такие настроения распространяются все шире.



Макрон может, конечно, опираясь на могущественных Ротшильдов и заокеанские спецслужбы, избежать импичмента. Но в историю он войдет как человек, погубивший Францию. Источник - fondsk.ru

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