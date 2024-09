Службу антитеррора КНБ Казахстана возглавил Бакытбек Рахымбердиев

07:37 20.09.2024

Кадровые перестановки

Новые назначения в КНБ, Нацгвардии, акиматах Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, АО "First Heartland Jusan Bank"



"Ак Орда", 18 сентября



Распоряжением Главы государства Рахымбердиев Бакытбек Толешевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора.



---



Распоряжением Главы государства Ботаканов Еркин Советбекович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией.



---



Распоряжением Главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией.



---



Глава МВД представил коллегам Главнокомандующего Национальной гвардией

polisia.kz, 18 сентября



Министр внутренних дел Ержан Саденов представил руководителям служб центрального аппарата полицейского ведомства своего нового заместителя, Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова, передает Polisia.kz.

Ансаган Скендирович Балтабеков служил на различных офицерских и руководящих должностях службы государственной охраны и органов национальной безопасности.

Министр выразил уверенность, что под руководством нового Главнокомандующего Нацгвардия станет передовым ведомством в оперативном реагировании на вызовы времени. Он также отметил ключевые направления работы, такие как повышение уровня боеготовности личного состава и улучшение материально-технического обеспечения.

– Думаю, что ваш профессионализм и огромное трудолюбие послужат подспорьем в эффективном решении стоящих перед Национальной гвардией задач, – сказал Ержан Саденов.



---



Назначен новый аким Темиртау

Акимат Карагандинской области, 18 сентября



По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Галым Абиханович Ашимов.

Глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового градоначальника.

– Уважаемые земляки, спасибо за доверие! Передо мной поставлены большие задачи. Будем вместе с вами их решать, – сказал Галым Ашимов.

Галым Ашимов родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал на различных должностях на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

На госслужбе с 2000 года – был акимом поселка Жайрем Карагандинской области. Затем работал заместителем директора по общим вопросам, начальником коммерческого отдела, директором по логистике в ТОО "Оркен", начальником отдела логистики, помощником президента АО "Жайремский ГОК" по логистике.

С 2010 по 2013 год занимал пост акима города Каражала, был руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год – заместитель акима Карагандинской области.

С 2015 по 2020 год – аким города Темиртау, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

До настоящего назначения работал в АО "Имсталькон".

Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил всех, кто с ним работал.

– Я хочу всех искренне поблагодарить за доверие и поддержку, которую всегда ощущал. За эти два года мы вместе с вами, принимая согласованные, системные решения, проделали большую и слаженную работу, – отметил Ораз Таурбеков.

– Много было сдвигов по коммунальным вопросам. Большая работа проделана. Благодарю вас, – обратился Ермаганбет Булекпаев к бывшему акиму Темиртау.



---



Аким СКО Гауез Нурмухамбетов представил активу района нового акима Айыртауского района Мейрама Мендыбаева и поставил ряд задач перед новым руководством

Акимат СКО, 18 сентября



Мендыбаев Мейрам Жаксылыкович - родился 6 ноября 1971 года, район М. Жумабаева Северо Казахстанской области. Образование высшее. Окончил Петропавловский учетно-экономический техникум, техник-строитель (1991); Кокшетауский университет, юриспруденция (2003); Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж, землеустройство (2014).

Трудовую деятельность начал с 1991 года плотником строительного отдела совхоза "40 лет Казахстану" Булаевского района Северо-Казахстанской области; мастер Булаевской передвижной мехколоны-4 объединения "Петропавловскоблагропроектстрой" (1991-1996); районный архитектор аппарата акима Булаевского района (с 1997 года); главный специалист аппарата акима г.Булаево (2001-2002); главный специалист Северо-Казахстанского областного Комитета по управлению земельными ресурсами (2002-2006); начальник отдела земельных отношений района М.Жумабаева Северо-Казахстанской области (2006-2009); заместитель начальника отдела земельных отношений г.Петропавловск, управления земельных отношений (2010-2012);

С 2012-2015 гг. - руководитель Территориальная земельная инспекция КУЗР МРР РК по СКО;

С 2015-2018 гг. - руководитель Управления земельной инспекции акимата СКО;

С ноября 2018 по июль 2021 гг. - руководитель Управления государственного контроля за использованием и охраной земель, геодезической деятельностью Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; г.Нур-Султан

С 23 июля 2021 года по сентябрь 2024 года - руководитель КГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск.

С 17 сентября 2024 года и по настоящее время аким Айыртауского района Северо-Казахстанской области, село Саумалколь



---



Изменен состав Совета директоров АО "First Heartland Jusan Bank"

KASE, 18.09.24



АО "First Heartland Jusan Bank" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением общего собрания акционеров от 16 сентября 2024 года внесены следующие изменения в состав Совета директоров банка:

- исключен Есенов Г.Ш.;

- избрана Джумадиллаева Г.Д.

С учетом внесенных изменений Совет директоров АО "First Heartland Jusan Bank" состоит из четырех человек: Кожахметов К.Б., Азбеков Ж.К., Джарболова С.Ш., Джумадиллаева Г.Д.



---



Кожахметов К.Б. избран председателем Совета директоров АО "First Heartland Jusan Bank"

KASE, 18.09.24



АО "First Heartland Jusan Bank" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 16 сентября 2024 года Кожахметов К.Б. избран председателем Совета директоров банка.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "First Heartland Jusan Bank" состоит из четырех человек: Кожахметов К.Б., Азбеков Ж.К., Джарболова С.Ш., Джумадиллаева Г.Д.