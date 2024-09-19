Украинцы стали жертвами тоталитарной секты - униатства, - Руслан Калинчук

07:51 20.09.2024 Запрета Православной церкви на Украине добивается руководимая Ватиканом структура



При анализе нынешней ситуации на Украине, причин, которые к ней привели, и поисках выхода многие эксперты в России упускают из виду один важнейший, если не сказать самый ключевой, фактор. Суть даже не в русско-украинском противостоянии и не в олигархической структуре экономики. Дело в том, что украинцы стали жертвами влияния одной очень мощной тоталитарной секты - униатства.



Запрета Православной церкви на Украине добивается руководимая Ватиканом структура



Та околорелигиозная (на самом деле политическая) структура, которая называет себя ныне Украинской греко-католической церковью (до XIX века она официально называлась униатской), была задумана в конце XVI века властями Речи Посполитой для окатоличивания и окончательного уничтожения Православия на землях Малой Руси, Галичины и Волыни. Православная церковь в те времена жестоко преследовалась: православные не допускались в учебные заведения, в городах им позволялось жить только в строго отведенных кварталах, духовенство принуждали к барщине… Поддавшись давлению, часть епископата решила принять власть папы римского, и митрополит Киевский Михаил Рогоза в 1596 году созвал в городе Бресте собор, который должен был закрепить союз (унию) с папством. Удивительно, но из 8 епископов на территории Речи Посполитой унию не поддержали двое - Львовский владыка Гидеон Балобан и Перемышльский Михаил Копыстенский. Кто бы мог тогда подумать, что именно Львов - столица Червоной Руси (историческое название Галичины), сегодня станет оплотом униатства.



О том, что собой являло униатство с самого начала, ярко говорит пример Иосафата Кунцевича, униатского архиепископа Полоцкого. Сей изувер, в 1618-м приехав в Полоцк с войском, закрыл все православные храмы в городе и приказал вырыть и выкинуть из могил кости православных.



Но окатоличить русские земли у поляков не вышло - помешали казаки. После восстания Богдана Хмельницкого и вхождения части земель нынешней Украины в состав Московского царства, а потом после разделов Речи Посполитой при Екатерине Великой, уния исчезала. Но, к сожалению, за границами большого русского дома, Великой России, оказалась Галичина, а когда в 1700 году епископ Львовский Иосиф Шумлянский предал православие, то уния утвердилась в этом регионе и дала очень горькие плоды.



Власти Австро-Венгрии, осознавая неизбежность будущей войны с Россией, решили сделать ставку на униатов с целью уничтожения русского населения (русин) Галичины. На рубеже XIX–XX веков Галичина, Закарпатье и Буковина пережили настоящий геноцид: австрийские власти в концлагере Талергоф (к слову, первом концлагере на территории Европы) и тюрьме Терезин уничтожили 80 000 православных русин. Значительную часть доносов написали именно униаты. 4 сентября 2024-го исполнилось 110 лет трагедии Талергофа и Терезина. И это не просто трагедия отдельно взятой Галичины, это геноцид русских. Потому сегодня МИД России должен на всех площадках, начиная с ООН, добиваться международного признания факта геноцида русских в Талергофе, осуществленного руками австрияков и униатов.



При униатских храмах открывались ячейки молодежной организации "Пласт" (аналог американских скаутов), сотни спортивных клубов "Сокол", в которых молодежь воспитывали в духе жуткой ненависти к православию и России. Воспитанником одного из таких отрядов, который очень характерно назывался "Лисови чорты" ("Лесные черти"), был Роман Шухевич, а другой украинский нацист и каратель Степан Бандера - сын униатского священника. Не удивительно, что когда в июне 1941-го немцы вошли во Львов, то глава униатов Шептицкий писал: "Победоносную немецкую армию, занявшую уже почти целый край, поздравляем с радостью и благодарностью за освобождение от врага", а потом в письме Гитлеру: "Как глава украинской греко-католической церкви, я передаю вашему превосходительству мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре - Киевом".



Поддержал Шептицкий и создание дивизии СС "Галичина", а униатский священник Василий Лаба, который с ноября 1943-го стал штурмбанфюрером СС, заявлял в проповеди: "Мы ликуем, потому что с согласия Фюрера Великой Германии мы получили возможность создания стрелецкой дивизии. […] В борьбе плечом к плечу с героическим немецким солдатом украинский воин приобщится к победам". Самого Лабу назначили духовником дивизии, а еще 15 священников - капелланами "Галичины".



За пособничество нацистам советская власть в 1946 году ликвидировала униатскую церковь. Но сами униаты никуда не исчезли, а после распада СССР повылазили на свет Божий еще более обозленными и эту свою ненависть навязали украинскому обществу.



Тут все дело в том, что любой сектант по сути своей шизофреник. В нормальной ситуации религия интегрирует общество и создает культуру, признает инакомыслие и дискуссию. А в сознании шизофреника-сектанта право на существование имеет только то, во что он верит. Еще в 90-х многих на Украине удивляло, когда униаты во Львове верещали "москаляку на гилляку", "москалив на ножи"… Многим это казалось забавным, вроде футбольной кричалки "судью на мыло". А униаты не шутили! В их роботизированном сознании никаких альтернатив быть не может. Стоит ли удивляться, что Евгений Серебряков, устроивший недавно теракт в Москве, алтарничал в униатском храме.



Перед УПЦ стоит непростой выбор: искушение Константинополем, которое хуже раскола



Мир сектанта всегда кровавый и ужасный. Только ужасом можно переломить окружающую реальность и вынудить человека действовать как робот. Нацизм для униатов превратился в такой элемент хоррора и потому так активно ими воспроизводится. Они надевают форму фашистских упырей не просто ради костюмированных тусовок или исторических реконструкций, а потому что это элемент сексуального извращения - садизма, который, собственно, и формирует тот самый мир ужаса сектанта-шизофреника.



Вся эта гремучая смесь выплеснулась на Майдане в 2014 году. Один из униатских иерархов Борис Гудзяк прямо призывал выйти на Майдан и заявлял: половина митингующих униаты. Постмайданное руководство Украины состояло практически сплошь из униатов: это и пример-министр Арсений Яценюк, и министр финансов Наталья Яресько, и министр здравоохранения Ульяна Супрун, и глава комитета по делам религий Андрей Юраш (лютый ненавистник УПЦ, ныне посол Украины в Ватикане и при Мальтийском ордене), причащался в униатском храме и Петр Порошенко. В результате Майдана и последовавшей гражданской войны на Донбассе униатские приходы появились в Харькове, Запорожье, Полтаве, Днепропетровске…



Возникает вопрос: а зачем сектантам-униатам все это надо? Понятно, что не ради экономики и процветания Украины, им это перпендикулярно. Целью любого сектанта является "спасение избранных" и уничтожение "неверных". То есть цель украинских униатов - уничтожение Православия и русских.



Да, именно так: в преследовании Украинской православной церкви первая рука не украинской власти, а именно униатов, это надо осознать. Накануне принятия Верховной радой закона, направленного на ликвидацию УПЦ, Зеленский провел совещание с лидерами церквей и религиозных организаций Украины. Глава униатов Святослав (Шевчук) во время совещания заявил, что антицерковный закон "не является запретом Церкви, а является ее защитой от опасности использования религии как оружия". А когда римский папа заявил, что принятый закон вызывает обеспокоенность, Шевчук сказал, что на слова понтифика не стоит обращать внимания. На самом деле тут нет противоречий: давняя мечта Ватикана - уничтожение Православия. Если бы униаты делали что-то такое, с чем Ватикан был бы действительно не согласен, то папа бы в два счета укоротил их. А так он на публику выражает "сожаление", "обеспокоенность", а его клевреты на Украине делают свое черное дело.



И выражается оно не только в притеснениях, избиениях верующих УПЦ на Западной Украине, но и в поглощении ПЦУ. То, что ПЦУ будет поглощена униатами, - очевидно. Во-первых, папа Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей открыто заявляют о том, что их цель - совместная Чаша Причастия. Даже Пасху в 2025 году согласились праздновать вместе. Модель такого объединения вполне может быть реализована на Украине на базе УГКЦ (униатов) и ПЦУ. Во-вторых, и УГКЦ, и ПЦУ - политические структуры, для которых главное - реализация идеи Украины как антиРоссии, и это их сближает. Но за УГКЦ стоит мощная глобальная структура в виде Ватикана, да и нацизм они проповедовали уже тогда, корда о ПЦУ никто не мечтал. В-третьих, о планах объединения заявили и Шевчук, и глава ПЦУ Епифаний (Думенко). Вот только две цитаты для примера: "Мы очертили определенный путь нашего будущего сотрудничества. То есть в дальнейшем мы будем искать те точки соприкосновения, которые будут нас объединять", - заявил Думенко. "Эта дорожная карта, о которой говорил блаженнейший Епифаний, не что иное, как определенные наши намерения вместе служить своему народу. И развивать традицию когда-то единой, а сегодня, к сожалению, разделенной Киевской Церкви. Потому что сегодня мы уже можем соединяться", - ответил Шевчук.



Ради доминирования на религиозном поле Украины униаты добиваются запрета УПЦ как настоящей канонической Церкви, поглотить раскольников из ПЦУ для них не составит труда. Вот о чем ныне должна говорить наша дипломатия: запрета Православной церкви на Украине добивается руководимая Ватиканом структура. И более того, структура, стоявшая за плечами эсэсовцев из дивизии "Галичина" и бандеровцев, причастна к их преступлениям! Сектантская структура, которая возродила бандеровщину в 90-х и навязала ее украинскому обществу.



Более того, такое понимание проблемы ставит задачу перед властями Российской Федерации о запрете униатства как тоталитарной секты, представляющей угрозу национальной безопасности. Это же означает, что для будущего возрождения Украины нужны будут специалисты по преодолению влияния, оказанного тоталитарными сектами, и колоссальные усилия Русской Православной церкви.



Авторы: РУСЛАН КАЛИНЧУК публицист, православный миссионер Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726807860





Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Спикер Сената призвал жителей Алматы участвовать в референдуме

- Поправки по биржевой торговле в первом чтении одобрил Мажилис

- Олжас Бектенов обсудил с главами делегаций стран Центральной Азии приоритетные задачи Фонда спасения Арала

- О втором заседании Центральной комиссии референдума

- Рейтинги акимов: почему им далеко до объективности? Часть 2-я

- Первое заседание Правления Международного Фонда спасения Арала прошло в Астане

- Тезисы из выступления фракции "Ак жол" на презентации Налогового кодекса

- Атомный потенциал Казахстана

- В СКО создают самый крупный центр по переработке и экспорту казахстанской продукции в Китай

