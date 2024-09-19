Геополитическое катеначчо. Понимание противника дает преимущество над ним, - Андрей Школьников

07:57 20.09.2024

Геополитическое катеначчо.

понимание противника дает преимущество над ним

Андрей Школьников



Самое важное в футболе – положение в таблице по итогам турнира / чемпионата. Именно так, а не иначе. Геополитическое мышление игроков имеет черты различных игр. Не лишним будет напомнить, что восприятие стратегии англосаксами близко к покеру, каждый расклад видится изолированным, нет зависимости от предыдущих, что дает высокую тактическую гибкость, свободу выбора действий на каждом такте. России ближе преферанс или шахматы, Китай – игра го и т.д., каждый подход имеет свои плюсы и минусы.



Характерные для США и Британии принципы дают высокую тактическую гибкость и вариативность, позволяют вытягивать из текущей ситуации максимум, но ведут к упрощению стратегии и "синдрому домохозяйки". В рамках последнего, все дела равноценны и равнозначны, начиная от сдачи годового отчета и заканчивая покупкой печенья к чаю. Совещания у такого начальника идут много часов, обсуждается все по кругу, зато по итогу победа, успех и триумф перфекционизма.



Стратегия борьбы против такого противника – "помогай" ему бессмысленно тратить ресурсы и время на второстепенные вопросы, отвлекаться от главного. В последние десятилетия, в условиях доминирования и многократного превосходства в ресурсах, англосаксы окончательно перестали задумываться о приоритетах. Любые их ошибки исправлялись за счет избытка ресурсов, а после компенсировались проигравшим противником. Опыт и навыки игры против людей длинной воли, работающих вдолгую, оказался утрачен.



У России иные принципы, нет необходимости побеждать в каждом такте, подчинение чужим принципам и правилам заранее обрекает на поражение. Однако, понимание противника дает преимущество над ним. Покерная логика англосаксов делает бессмысленными любые долгосрочные договоренности, так как их обещания действуют ровно в рамках одного такта, после чего они считают себя в полном праве их игнорировать, если появляется шанс на улучшение положения.



Попытки объяснять США и Ко сложные последствия бессмысленны, нужно пользоваться их туннельным эффектом, расширяя пространство, одновременно создавая проблемы и бросая вызов на нескольких досках. Типовая реакция англосаксов - выбор одного, самого важного и перспективного с их точки зрения направления, концентрация на нем. Основные ресурсы и возможности бросаются в фронтальный прорыв, а потери на ставших второстепенными временно игнорируются. Для России оптимально следующее:



▪️ идентифицировать направление будущего основного удара противника, усилить и занять там жесткую оборону;



▪️ активизировать подготовку своих ударов по другим направлениям;



▪️ когда начинается атака противника, осложнить ему продвижение и максимизировать потери на направлении основного удара;



▪️ нанести свои, быстрые, тихие, точечные, без привлечения внимания удары по второстепенным направлениям, чтобы не отвлекать противника от очередной "генеральной битвы";



▪️ при начале смены противником стратегии, прекращении атак, окапываться на занятых рубежах и уходить в оборону по всем направлениям, чтобы избежать встречных ударов;



▪️ ожидать выбора противником нового основного фокуса и места "генеральной битвы", и повторение предыдущего;



▪️через два-три такта, отыграть потери и получить большее на месте предыдущего основного внимания, которое стало второстепенным;



▪️ постоянный мониторинг и анализ, не произошло ли пересмотра стратегических принципов, маловероятно, но расслабляться не нужно.



Данное стратегическое мышление лежит в основе действий англосаксов против нас последние годы, формируя у живущих в краткосрочном горизонте наблюдателей иллюзию чреды побед, но бесконечно так продолжаться не может. Все адекватные люди на Западе уже поняли к чему все идет, Россия все ближе к обретению независимости, но они сами пока не готовы к фиксации убытков. Мало кто обращает внимание, но проходит 2-3 такта, после чего тихо и спокойно, без помпы и истерик все возвращается к нам. Сколько было криков про украденные валютные резервы, SWIFT, ценовой порог на нефть и т.д.



Забавно читать описания стратегических провалов, краха экономики, миллионной мобилизации и т.д., которыми постоянно пугают различные "эксперты" все последние годы, а крах все никак не наступает. Была такая формулировка: "советский народ победил в войне вопреки Верховному главнокомандующему", вот тут тот же бред. Еще более забавно, когда люди не понимают намеков, ведь после наведения порядка и среди военных, что не перестроились на новые правила, начнут чистить "волонтеров". Уголовный кодекс никто не отменял, особенно в части мошенничества (не оговорены 20% "комиссии"), нецелевого использования средств, неуплаты налогов и т.д. Кто не сможет вовремя остановиться, узнает чем аргументы в суде отличаются от публичного ерничества.



Происходящий в последние дни информационный шум и раскачка про "удары вглубь территории" строятся по привычной методике, просто бить более некуда, вот и устраивают цирк. Игнорируем информационный шум и не идем на поводу. Ядерные испытания проводить надо, но не сейчас, так как именно это ждут и подготовились, а через 2-3 такта, ровно как в начале 2022 г. провели серию учений, после чего авианосцы США не приближаются к нашим границам.



Предыдущие 25 лет в целом и последние 2,5 года в частности, показали, что руководство страны во много раз лучше видит сложность и возможности происходящего. Из последнего долгосрочного – договор с КНДР, и скорее всего похожий с Вьетнамом, великолепный стратегический ход. Нет смысла сейчас перебирать возможные наши ответы, тут просто можно расслабиться и довериться. В рамках стратегии России по противостоянию с Западом ответные действия не видны стороннему наблюдателю и противнику сразу. По прошествии времени, когда общий баланс оказывается иным, приходит понимание сделанного.



И, да, находясь в стратегической позиции, можно получать искреннее наслаждение от красоты общей игры, которую Россия ведет "вторым номером", классическое итальянское катеначчо, выражаясь футбольным языком…