Тоска дебатная. Как бы русским хакерам не пришлось вбрасывать голоса в пользу Харрис, - Илья Титов

07:59 20.09.2024 19.09.24



Дебаты кандидатов в президенты США, прошедшие в ночь на 11 сентября по Москве, очень разочаровали непредвзятого зрителя. Незадолго до них по соцсетям ходила информация, что люди со всего мира собираются компаниями, готовят попкорн и разливают виски для игры на выпивание - даже были составлены бинго с глупостями, ожидавшимися от кандидатов. Поле для глупостей действительно было огромно. Оранжевый горлопан должен был схлестнуться в яростном бою со светло-коричневой идиоткой, и на его фирменные хрипловатые нелепости она должна была отвечать своими фирменными надрывными ляпами и тем, что президент Путин охарактеризовал как "выразительный и заразительный" смех. Но ничего этого не было. Подбор тем, модерация, поведение выступавших - даже освещение в студии было выставлено так, чтобы оба участника выглядели максимально серо. Попкорн остыл, стопки остались нетронутыми, а ожидавшая зрелища аудитория с такими же серыми лицами разошлась спать. Но все же эти скучные и серые дебаты можно записать в плюс к Харрис. Потому что прошлые дебаты, где опозорился Байден, задали вместе с репутацией Харрис настолько низкую планку, что даже отсутствие явного поражения стало победой.



Про сам разговор рассказать особо и нечего. Это был именно что разговор - почти цивилизованный и даже относительно вежливый. Идти к американцам за сдержанными диалогами в рамках приличия - все равно что идти к немцам за смешными шутками. Перед аудиторией, ждавшей рестлинга, криков и оскорблений, участники пожали друг другу руки, мило улыбнулись. В ходе беседы Камала чуть поплыла на теме миграции, за коллапс в которой она несет прямую ответственность; Трамп немного запнулся на теме последствий своего президентства - словом, ничего масштабного. Даже попытки подколоть друг друга, вывести из себя, дожать давлением на больную точку не развивались дальше простой установки направления удара, именно в силу того, что оппоненты будто бы сдерживались. Поговорили про Украину - Трамп припомнил бизнес-связи Байденов там, а Камала завела речь про принципы, которые дороже всех влитых в Киев денег. Упомянули аборты - тему, так же любимую американцами, как у нас любят памятники Дзержинскому и Ивану Ильину. Харрис пригрозила, что Трамп запретит аборты, и вспомнила какую-то истекающую кровью девушку - дешевая демагогия отлично сработала на комментаторов, отметивших такое несомненное достижение Харрис, как две хромосомы "икс". Побеседовали и про внешний облик "града на холме" - последнее время американцев, как и любую неуверенную в себе нацию, стало очень заботить, что о них думают в мире: Харрис сказала, что иностранные лидеры не уважают Трампа, на что тот ответил: его уважает венгерский премьер Орбан - огромный авторитет и широчайшая выборка. Побалакали про Афганистан, мол, Байден плохо вывел войска, а сама идея вывода войск принадлежала Трампу. Потом разошлись и объявили себя победителями.



Конечно, по цифрам можно объявить ничью. Трамп стоял на пунктах своей программы, а Харрис, не имеющая никакой программы и меняющая свои лозунги и обещания на ходу и в зависимости от аудитории, твердо отстояла главный повод для своего выдвижения - недопуск в Белый дом Трампа. Все пункты ее выступления имели под собой эту основу: выбирайте меня, не то Трамп сделает хуже. Это стало плодом работы лучших американских пиарщиков и консультантов, выстроивших Камале несколько столпов для ведения кампании.



Первый столп, как уже было сказано, касается того, что Харрис - не просто не-Трамп, она прямо-таки анти-Трамп. Частности при этом совершенно не важны: например, та же Камала в ходе своих выступлений то обещала построить стену на границе с Мексикой, то собиралась вводить выплаты матерям по аналогии с "маткапиталом" (а это предлагал Дональд), то рассуждала о важности возрождения промышленности. Но сумма Трампа - не в его программе и не в его обещаниях, его главный недостаток, из-за которого Вашингтон готов цепляться за спасательный круг надутой пиаром Харрис, состоит в том, что Трамп - чужой человек извне тесной системы американской аристократии.



Вторым столпом кампании Камалы стала искусно проведенная вивисекция образа коллективной администрации в Белом доме. В результате этой операции Камала оказалась не при делах во всех провалах срока Байдена. Справедливости ради, безынициативная и некомпетентная мадам вице действительно не слишком запятнала себя активным нанесением вреда, отметившись лишь нечаянным саботажем. Но то, как это преподносится в большой прессе сейчас и как это смотрелось на ночных дебатах, заслуживает особенного внимания. Позор в Кабуле был делом рук Байдена. Кто такой Байден, мы уже и не помним, был вроде бы какой-то когда-то, ну да и ладно. Зато упавший уровень преступности был записан в актив Харрис, причем статистика от ФБР, описывающая степень этого падения, натянута сразу по нескольким пунктам, чтобы не отображать в цифрах катастрофическую реальность "ЮАР с ракетами", в которую превратились США за последние лет семь. Камала прямо сказала, что она - не Байден, а значит, с нее спросу никакого.



Третьим столпом кампании вице-президентши стало прямое следствие того, о чем говорилось выше. Камала ни при чем - значит, Камалы в офисе все эти четыре года как бы и не было. Ну а значит Камала - оппозиция, сопротивление и вообще, перемен требуют наши сердца. Оппозиция кому? Так вот же! Старый белый мужик предлагает всякое, его надо заткнуть, героически забороть и посадить-таки в тюрьму, так что все бегом на избирательных участки! И по дороге лучше бы не думать, почему этот старый мужик не белый, а оранжевый, почему глава сопротивления предлагает то же, что обещает этот мужик и чем эта глава занималась последние четыре года. Стоит сказать, что подобная риторика рассчитана на насмотревшихся всяческих "Голодных звездных Гарри Поттеров в Лабиринте "Марвел" миллениалов и зумеров, то есть на людей, родившихся в последнее десятилетие двадцатого и первое десятилетие двадцать первого века. С ними у Камалы все не очень ладно: да, за Трампа, понятное дело, основная масса городской молодежи и околомолодежи голосовать не пойдет, но и по поводу Камалы энтузиазма, сравнимого с восторгами по Клинтон в 2016-м, тоже нет. Особенно ярко это видно на примере ближневосточного вопроса: Харрис всеми силами пытается уйти от ответа на него, зная, что молодежи Израиль не просто неинтересен, а резко противен, а вот спонсорам кампании Камалы, ее окружению и даже ее мужу Израиль необходим как… как… как то, чем дышат вашингтонские рептилоиды.



Тяжелую артиллерию пришлось расчехлять уже сейчас: Харрис поддержали популярные среди этой демографии певицы Чарли Экс-Си-Экс и Тейлор Свифт. Допустим, ирония по поводу того, что песен этих популярных певиц никто не знает, уместна только за пределами США, а внутри Штатов они собирают стадионы. Но сам факт того, что подобные козыри вскрыли настолько рано, а сами певички (чья аудитория и без того в полном составе изначально собиралась голосовать за демократку) отказались участвовать в кампании вне рамок простого заявления о поддержке, показывает, что перспективы Камалы не так прекрасны, как это пытается изобразить ее штаб. Разумеется, большие американские и почти все крупные западноевропейские телеканалы и газеты почти сразу же разъяснили, в чем сокрушительность победы Харрис и катастрофичность поражения Трампа. Харрис поддержал и медиаактив, решающий судьбы цивилизаций без привлечения внимания санитаров - беглая российская оппозиция принялась подобострастно нахваливать ее выступление, лепетать про то, что для Трампа все кончено, и салютовать верховному лидеру Харрис. Но кроме верной паствы каких-то певичек и сидящих в Вильнюсе и Берлине дегенератов на госдеповских грантах или же заранее объявившей о победе Харрис большой прессы, никто не посчитал ее однозначной победительницей. Да, ее главный успех состоял в отсутствии позора и провала, но в перспективе необходимости вести кампанию на протяжении следующих двух месяцев этого мало.



Что же касается Трампа, то его главной силой всегда была невидимая аура мемов вокруг него. Забавные выражения лица. Странные фразы. Дурацкие инфоповоды. Внимание липло к этому человеку с совершенно сверхъестественной силой. И на данных дебатах Трамп напоминал бледную тень себя самого. Только в своем вступительном слове он был ярок и местами даже громок, был похож на того горлопана, что на митингах заряжал толпу. В основном же он играл в честный и размеренный пинг-понг против Харрис и команды модераторов - ожидаемым образом команда либерального канала ABC, ставшего площадкой для дебатов, подыгрывала Харрис, выделив отдельного сотрудника для "фактчекинга". В переводе с новояза - сидел в студии какой-то пиджак и в прямом эфире поверх речи Трампа говорил "нет", "это не так", "ложь".



Сторонники Трампа вскоре после дебатов принялись объяснять необыкновенную стройность речи вице-президентши тем, что у Харрис, судя по всему, имелся замаскированный под сережки наушник. Даже если и так, то это, во-первых, не отменяет блеклого выступления Трампа, а во-вторых, делает достижение Камалы еще более впечатляющим - попробуйте сами незаметно говорить что-то поверх суфлера, попутно воспринимая его подсказки.



В остальном же стоит отметить, что Трамп породил в ходе этих дебатов и подготовки к ним только одну вещь, стоящую внимания: он упомянул Спрингфилд, что в штате Огайо. В этом стандартном американском захолустье не так давно вдруг образовались несколько десятков тысяч гаитянцев, живо составивших вплоть до трети населения города. Разумеется, выходцы из Гаити, которую тот же Трамп в 2017-м назвал "загаженная дыра", начали вести себя как дикари: в частности, как говорят, переловили местных птиц и зверей и сожрали, а когда проголодались вновь, перешли на домашних кошек и собак. Несмотря на то, что "фактчекинг" сказал свое "нет", история превратилась в мем и пошла в народ. Трампа стали изображать защитником домашних котов от диких гаитян, что занятно перекликалось с чуждостью для мигрантов вожделенной американскими консерваторами культуры белых заборчиков, ограждающих пасторальный мирок с картин Нормана Рокуэлла от беснования всякой нечисти вокруг. Опять же, то, что образы эпохи белых заборчиков никогда не существовали в реальности, построены на картинах того самого Рокуэлла и рекламах тех лет, совершенно не имеет значения - в пиар-борьбе образы важнее фактов.



Образ взбешенного Трампа - и то куда лучше серого уныния, показанного им на дебатах. Может, именно потому вскоре после телебеседы с Харрис Трамп отказался от проведения следующих раундов, а вечером 15 сентября ответил на поддержку Харрис певицей Тейлор Свифт постом в своей отдельной социальной сети, где написал "Я ненавижу Тейлор Свифт!" Вне США Свифт известна разве что своей хитовой песней конца нулевых с прилипчивым мотивчиком "Шейк ит оф", но внутри Штатов эта женщина образцовой арийской красоты парадоксальным образом стала объектом культа 13-летних девочек и цветных либералов, собирая миллиарды долларов на своих турах. Поэтому реакция на выражение ненависти не заставила себя долго ждать: тем же вечером возле гольф-клуба Трампа в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида произошла стрельба, причем случилось это в тот момент, когда сам Трамп выходил из клуба. Писали, что в этот раз Секретная служба сработала оперативно, не замерла от ужаса, не навалилась на объект защиты и даже не попыталась подставить начальника под пули - невероятный прогресс по сравнению с прошлым разом. Источники "Нью-Йорк Пост" утверждают, что стреляли не в Трампа, а просто два случайных прохожих решили выяснить отношения. Другие говорили, что стрелявшего тут же задержали, а сын Трампа, тоже Трамп, заявил, что при стрелке нашли АК-47. При чем тут рэпер из нулевых, остается лишь догадываться, но неправильное упоминание самой популярной в мире штурмовой винтовки наверняка станет причиной для поисков руки Москвы. Кто-то и вовсе нашел страницу предполагаемого стрелка в американской соцсети - это оказался 58-летний безумец, делавший селфи на Майдане в Киеве. Но пока следствие разбирается с тем, кто стрелял в Трампа с 350 метров и стрелял ли вообще, мы уже знаем, что стрелок наверняка был просто разгневанным фанатом Тейлор Свифт и 13-летней девочкой в глубине души.



На дебатах оба оппонента упоминали Путина, который, выступая на Восточном экономическом форуме, поддержал Харрис, причем сделал это с явной иронией. Ирония, подтексты, экивоки, намеки - слишком сложные приемы для фанатов политического рестлинга, где самым действенным приемом считается огреть врага складным стулом. Потому-то и была Трампом упомянута эта поддержка - дескать, Путин говорил серьезно.



Умнейшие люди американской нации после долгих и тяжких размышлений пришли к выводу, что исходящая от Путина открытая поддержка в адрес Харрис была на самом деле скрытой поддержкой в адрес Трампа, ведь Путин - такой же злодей, как какой-нибудь Танос или лорд Волан-де-Морт, о чем он сам прекрасно знает. Вникать в игры разума этих потомков пуритан с провинциальным мышлением и наивной хитростью не стоит - куда важнее вновь задаться вопросом о том, какой из кандидатов выгоднее России. В конце концов, надо же понимать, в чью пользу мы будем фальсифицировать американские выборы на "Госуслугах"!



Частности вроде договороспособности или личных добрых отношений совершенно не важны: во-первых, последние годы с лихвой доказывали, что президент в стране победившей криптоаристократии не важнее папы римского в протестантской общине, а во-вторых, взятый историей курс исключает возможность любых резких перемен с той стороны. Но нельзя забывать: смех продлевает жизнь, а в России надо жить долго. Развлекательный потенциал бесконечного кукареканья рыжего баламута казался поводом сопереживать ему, но после его вчерашнего выступления перспективы его нового срока выглядят скучными и серыми, как его лицо. Камала же, с другой стороны, действительно заразительно смеется и делает это в самый неподходящий момент - например, при упоминании украинских беженцев. Свободные от партийных предпочтений букмекерские котировки на победу каждого из кандидатов отдавали небольшое предпочтение Трампу и не изменились после дебатов, но если Дональд и дальше продолжит вгонять публику в тоску, то боюсь, как бы русским хакерам не пришлось вбрасывать голоса в пользу Харрис. Источник - Завтра

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