Пожары в России: Сырский проводит "огневые атаки" по заветам Сунь-Цзы? - СП

08:11 20.09.2024

19 сентября 24

Обществу пора готовиться к самостоятельной борьбе с природной и рукотворной стихией

Сергей Аксенов



Россия охвачена пожарами. Необычайно теплая и сухая для сентября погода - лишь одна из причин множества возгораний. Их география подталкивает к мысли, что в некоторых случаях без поджогов не обошлось. В том числе прямо связанных с боевыми действиями. Независимо от генезиса пожаров, важна способность общества к самоорганизации и ликвидации угроз. Уповать только на МЧС не стоит. Пора учиться самим.



Режим чрезвычайного положения введен в ЛНР, сообщили власти республики. Массовые пожары зафиксированы в семи муниципалитетах региона, "говорить о какой-то стабилизации ситуации пока что преждевременно", признаются чиновники. Проводится эвакуация населения. Пока частичная. Местные говорят о поджогах. Глава ЛНР Леонид Пасечник на заседании штаба обороны поручил проверить эту информацию.



Помогут ли несовершеннолетние расчистить рынок труда от мигрантов

Жители прифронтовой республики, уже 10 лет живущие в экстремальных условиях, зря болтать не станут. Наводить панику, необоснованно сгущать краски - тоже. Число очагов давно перевалило за сотню. Люди теряют в огне имущество, документы. У Степного огонь перекинулся на алюминиевый завод. Горит у погранперехода Изварино, КПП в Ростовскую область закрыт. СМИ пишут о чрезвычайной пожароопасности 5-го класса. Выше некуда.



Под Ростовом-на-Дону горело на той неделе. Сухая трава, здания, неизвестно что, неизвестно почему. Смог покрывал весь левый берег у областного центра. Почти нулевая видимость на трассе "Дон" привела к нескольким ДТП со смертельным исходом. Губернатор Голубев в качестве причин "ландшафтных пожаров" назвал "сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи". Поверим, но лучше проверить.



Среди других регионов-погорельцев традиционно уже Белгородская область. Там после ставших привычными обстрелов ВСУ дымовая завеса легла на "макаронный" город Шебекино. В тушении вовсю задействованы добровольцы. Местные не ждут чуда и засучив рукава, пусть и с трудом, стараются справляться сами. Видимо, помогает личный пример губернатора Гладкова, энергично, в режиме нон-стоп решающего текущие вопросы.



В соседних Брянской и Воронежской областях добровольцы тоже есть, но степень их мобилизации вроде пониже. Регионы пока не так трясет, как Белгородчину и тем более Курcкую область. Время на раскачку есть. Куряне же обращают больше внимания на ход боев, чем на их последствия - пожары. Но именно там были замечены украинские БПЛА-поджигатели, сбрасывающие горючую смесь на все, что может загореться.



Карта пожаров американской NASA (доступна в Сети любому в режиме, близком к реальному времени) не оставляет сомнений - огненная полоса сформирована вдоль границы России и Украины: от Белоруссии через Черноземье до республик Донбасса. Так что и средства объективного контроля, и оперативные данные с мест неопровержимо указывают на высокую активность ВСУ, поджигающих наши территории.



Украинские военные используют так называемую термитную смесь, состоящую из алюминиевого порошка и оксида железа. Имея температуру горения свыше 2200 градусов, она способна прожигать металл, тем более поджечь любой другой горючий материал. Стандартные FPV-дроны могут нести до полкило смеси, сбрасывая ее над лесополосами, промышленными объектами и т. п. Все это от нехватки обычных вооружений, считает CNN.



Термитную смесь изобрели в конце XIX века для промышленных целей, но потом стали использовать в военных конфликтах. Немецкие нацисты применяли термитные авиабомбы во время Второй мировой. По международным законам, указывает ООН, термит разрешен к применению в ходе боевых действий, но не против гражданских. По сути, это обычный боеприпас. Нового здесь только средство доставки - БПЛА и удары по мирняку.



Репетиции поджогов гражданских ландшафтов, судя по всему, прошли в первые месяцы СВО. Тогда в ряде приграничных районов Ростовской области владельцы посевов пшеницы обнаружили на своих полях многие десятки линз, расставленных таким образом, чтобы в солнечную погоду поджечь колосья. Кое-где это удалось, но массового бедствия не случилось. Видимо, эксперимент был признан неудачным. Поэтому теперь жгут с дронов.



Страсть к огню, очевидно, один из признаков украинского национализма, имеющего мощные языческие коннотации. Отсюда и горящие покрышки майдана и факельные шествия во славу Бандеры, а теперь вот и поджоги объектов противника армейскими силами. Но при всей серьезности последствий у происходящего есть также ироничная сторона. "Что не с’им, то понадкусываю", едко высмеивал советский анекдот особенности националистов.



Объяснением выхода украинских огнепоклонников на новый уровень могут быть личные особенности их главкома. Что если Сырский открыл для себя известный китайский трактат "Искусcтво войны", глава 12-я которого так и называется "Огневая атака" и повествует об использовании огня для нанесения ущерба противнику? Лучшие условия для такой атаки, пишет автор, сильный ветер в сухую теплую погоду. Махмуд, поджигай!



Уроженец срединной Владимирской Руси - Сырский на протяжении всей своей карьеры демонстрировал признаки и способности карьериста. Начав с предательства Родины, присягнув Украине, он вынужден был, как и все перебежчики, стать бОльшим жителем незалежной, чем сами украинцы. Не брезговал носить комичную, а ля поляк, форму, учил английский, чтобы стажироваться в США и НАТО. А по вечерам зачитывался Сунь-Цзы…



Впрочем, России вся эта лирика малоинтересна. Независимо от причин пожаров - устроены ли они нам ВСУ или речь идет о природных явлениях (лишь усугубленных определенным дефицитом ресурса из-за СВО) - россиянам следует научиться справляться с новой напастью. В этом смысле структуры МЧС, заботливо выстроенные экс-министром за 20 лет его там верховенства оказались как нельзя кстати. Спасибо, Шойгу.



Другое дело, что из-за частоты пожаров (иначе и быть не могло, когда поджигают госструктуры - системно, а не случайные частники) мощностей МЧС может не хватать. Особенно если часть сотрудников в случае новой волны мобилизации, как наиболее подготовленные, уйдут на фронт. Значит уже сейчас пора готовить гражданскую смену. Например, из школьников. Были же в Советском Союзе ЮДПД - юные друзья пожарной дружины.



Собственно такие дети, подростки есть и сейчас. Они никак не называют себя, но когда приходит беда, помогают, а то и спасают погорельцев. Читаем последние новости: "Хоценко наградил юнармейца из Азовского района Омской области за героизм при тушении пожара", "Волгоградский школьник спас из огня двух детей и их бабушку", "Юного курганца, спасшего братьев и сестру из пожара, наградили медалью МЧС".



Их надо только поддержать, легализовать. Активность такой пожарной структуры еще и даст обществу пример, подготовит людей морально к возможным неожиданностям. Если уж дети спасают от огня, то и мы…



Про некоторых их последователей потом сложат строки, как в "Рассказе о неизвестном герое". Помните? "Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы в нашей столице Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то Лет двадцати".



Стране теперь нужны герои практически везде.