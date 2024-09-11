Российские археологи раскопали парадную посуду дербентского хана

14:02 20.09.2024

11 СЕНТЯБРЯ 2024



Дербентская экспедиция Института археологии РАН завершила первую половину раскопочного сезона в крепости Нарын-кала. За два месяца работ археологи обнаружили уникальные артефакты - от остатков водопровода XVIII-XIX веков до 400-летней расписной посуды из Персии и Китая, сообщила пресс-служба института.



Особое внимание исследователей привлекло крестообразное сооружение, использовавшееся как водохранилище в XVIII-XIX веках. Водой его снабжали горные источники. Первоначальное назначение сооружения и время постройки пока неясны. Ученые обсуждают несколько версий: от зороастрийского храма до христианской церкви.



В ходе раскопок на участке также нашли обширную яму с разнообразной столовой посудой, в том числе иранскими и китайскими изделиями. Среди находок - редкое персидское блюдо с росписью, копирующей китайский фарфор XVII века. По мнению археологов, им удалось обнаружить склад парадной посуды, украшавшей стол дербентского хана.



Точная датировка крестообразного сооружения вызывает сложности из-за поздних строительных наслоений, препятствующих установлению возраста первоначальных конструкций.



Финансирование работ взял на себя благотворительный фонд "Возрождение Дербента". Организационную и практическую поддержку работы экспедиции осуществляет Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.



За время исследований археологи изучили культурный слой XVIII–XIX вв., мощность которого превышает два метра. В этом слое обнаружили пять ниток водопроводов, сменявших друг друга: это были белокаменные лотки и глиняные водопроводные трубы, часть из которых подводили воду к южной ветви крестообразного водохранилища, тогда как другие предназначались для воды, которая из этого водохранилища поднималась для различных хозяйственных нужд.



Пока ученые затрудняются сказать, когда было построено крестообразное сооружение. Этому мешают поздние каменные кладки, построенные вокруг него в XVIII–XIX вв. Удалось установить, что наиболее крупная и в то же время самая ветхая из кладок, выявленная при предшествующих раскопках (проводившихся еще в 2013 г.), принадлежит зданию, которое никогда не было построено - для него был заложен фундамент и уложены 1–5 рядов каменных блоков цоколя, после чего оно было заброшено и его стали разрушать прокладками водопроводов.



Вместе с изучением остатков крестообразного сооружения, экспедицией проводились исследования на участке к западу от него, простиравшемся до каменной оборонительной стены крепости. Здесь удалось впервые в истории изучения Нарын-калы обнаружить обширную яму середины XVIII в., буквально переполненную разнообразной столовой посудой, среди которой имеются как местные изделия (кувшины, тарелки, чашки, блюдца), так и импортные - иранские и китайские блюда с художественной росписью. Часть сосудов имела лишь небольшие повреждения.



Среди интересных нахожок оказалось большое персидское блюдо с росписью, довольно точно копирующей китайский фарфор второй половины XVII в., широко импортировавшийся в страны Европы, а также Турцию и Иран. Подобные персидские подражания хранятся в крупнейших музеях мира, но не многие из этих музеев могут назвать происхождение своих коллекций или точное место находки того или иного блюда. Археологи предположили, что в Нарын-кале они нашли склад поврежденных сосудов, стоявших в XVIII в. на столе дербентского хана, резиденция которого тогда и в предшествующий период находилась в Нарын-кале.



Дальнейшие раскопки позволят понять, как протекала история Дербента в более давние эпохи.