Кыргызстанка Валентина Шевченко поднялась на 1 место в женском рейтинге UFC

15:00 20.09.2024

Предыстория: Валентина Шевченко вернула себе чемпионский пояс UFC

Продолжение: Валентина Шевченко станцевала лезгинку с новым чемпионом UFC. Видео



"Sport АКИpress" - Валентина Шевченко поднялась на 1 место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.



15 сентября на турнире UFC 306 в Неваде (США) кыргызстанка билась против действующей чемпионки наилегчайшего дивизиона Алексы Грассо из Мексики и победила единогласным решением.



Благодаря этой победе Шевченко вернула себе чемпионский титул в этом дивизионе, а также поднялась на 1 место в женском рейтинге вне зависимости от весовых категорий.



