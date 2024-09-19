Украинской "элите" вообще не нужна победа. Ее и не будет, - Джозеф Кульве

15:01 20.09.2024 American Thinker

США



Почему Украина проиграет битву с Россией

AT: битва с Россией выгодна коррумпированной элите Украины, победа ей не нужна



Конфликт с Москвой слишком выгоден наглухо коррумпированной украинской элите, уверен автор AT. А самой растленной администрации США в истории до простых украинцев нет дела - и никогда не было. После победы России украинские клептократы снова обратятся к Москве.



Джозеф Кульве (Joseph Kulve)



Украина даже не хочет побеждать в своей последней битве с Россией (конфликт как таковой начался еще в 2014 году), потому что эта битва слишком выгодна украинской элите. Настоящая война с Россией (с тотальной мобилизацией и переводом всей промышленности на военные рельсы) окажется для украинской элиты слишком накладной (иссякнет американская и европейская помощь, которую можно невозбранно красть). Настоящая война также потребует от украинской клептократии дать местным холопам немного свободы - подобно решению Рузвельта приостановить "Новый курс" ради борьбы с Гитлером, Новой экономической политики Ленина или нынешнему упору Путина на мобилизацию вместо разграбления российского частного сектора.



Я провел почти два последних года на Украине (я свободно говорю по-русски и понимаю украинский). Недавно я посмотрел два ролика украинских блогеров, и могу сказать, что они действительно идеально подытожили реальную суть украинского конфликта. В первом Виктор Галасюк восхищается украинским "глубинным государством" (и подавляющее большинство украинцев его взгляды разделяют). В другом Павел Себастьянович (как по мне, это ближайший украинский аналог Рамасвами или Милея) его опровергает. Чтобы понять суть наглухо коррумпированной социалистической клептократии на Украине, просто поглядите ролики Павла. Вы не найдете столь честной оценки Украины на английском языке.



Подавляющее большинство украинцев - ярые социалисты



Виктор считает взгляды небольшого меньшинства (истинных патриотов Украины), которые хотят уволить 80% раздутой правительственной бюрократии, ошибочными, инфантильными и опасными (он косвенно упоминает Павла, не называя его по имени). Объясняя, почему идеи Павла безумны, Виктор приводит в пример Грузию и Японию.



Виктор называет успех Грузии при Саакашвили, который (под стать Рамасвами) уволил 50% государственных служащих, сомнительным. Павел утверждает, что Грузия добилась огромных успехов (и он прав). Грузия не имеет выхода к морю (так в оригинале. – Прим. ИноСМИ), и Россия заняла две ее провинции (в результате ситуация отчасти напоминает Украину). Даже Японская империя понимала, чтó такое Советы, и открестилась от своей жестокости под занавес Второй мировой войны, когда нависла угроза советской оккупации. Что касается Японии, Виктор утверждает, что после Второй мировой войны она добилась огромных успехов в производительности благодаря мощному правительству с упором на промышленных экспертов (надо понимать, что SpaceX так преуспела из-за правительственных бюрократов, которые лучше всех знают, как строить ракеты). Роль успешной индустриализации Японии до Второй мировой войны и американской оккупации после нее в расчет даже не берется. Для Виктора сама мысль об увольнении государственных служащих - это "ловушка, иллюзия и миф", пример примитивного инерционного мышления и "инфантилизма".



Виктор утверждает, что проблема не в размерах правительства, а в его эффективности (а решение, разумеется, заключается в том, чтобы выделить на это побольше денег). Он смеется над бизнесменами, убежденными, что им по силам управлять страной, и корит их за детсадовский подход. При этом он кичится своей работой в парламенте, где, по собственным словам, протолкнул 30 промышленных законов, принесших 10 миллиардов долларов новых "инвестиций" (инвестиций, а не откатов и не взяток). Он утверждает, что ни разу не учил директора завода, как вести дела. Его работа заключалась в том, чтобы облегчить эту работу (а руководить делами - забота частного сектора). Виктор убежден, что украинский бизнес скупится на поддержку экономических исследований, аналитических центров, украинских авторов и студенческих стипендий (о расцветшем в военное время взяточничестве он даже не упоминает). Он утверждает, что никогда не встречал успешной страны со слабым правительством и сильным бизнесом (разве сильный бизнес - не показатель успеха всей страны?). Он считает, что успех требует слаженных усилий и интересов правительства, общества и бизнеса (разве единственный интерес правительства - не благо бизнеса и народа?). Полагаю, у Муссолини нашлось бы подходящее название для такой системы.



По моему опыту, более 90% украинцев согласятся с нелепой ложью из ролика Виктора (хотя они прекрасно знают, что все это неправда). Одна из причин в том, что у многих в роду есть нераскаявшиеся коммунисты (даже кумир американских консерваторов Мэтт Уолш недавно заявил, что брату Тима Уолца следовало бы помалкивать о Тиме, потому что семья превыше всего, как говаривали Вито и Майкл Корлеоне в "Крестном отце"). Идею радикального сокращения государственного аппарата (даже в военное время) эти люди всегда будут встречать в штыки.



Украина как часть глобалистской угрозы Америке



Удивительно ловкая украинская пиар-кампания (явно на деньги крупных глобалистов) убедила западные страны встрять в конфликт с ядерной державой. Конечная цель глобалистов - скупить всю Украину по дешевке (а в самых смелых мечтах еще и Россию). На этом сказочно обогатится и украинская элита. (Ранее Зеленский объявил о программе "попечительства" с участием BlackRock, в рамках которой так называемые "инвесторы" возьмут на себя ответственность за восстановление Украины.) Ключевой момент пиар-кампании - постоянные заявления Зеленского о том, что противники Украины якобы выступают против самой морали, а Киев и его сторонники ее, наоборот, защищают. Очень западная и "прогрессивная" подача конфликта, что и говорить.



Глобалисты пускают в ход похожие трюки, чтобы погрузить Америку в хаос. 20–30 миллионов нарушителей, которые (как и украинцы) действуют по законам джунглей, чудесным образом превратились в морально праведных "нелегалов". Они (как и украинцы) знают, что всем обязаны Демократической партии и международной торговле людьми, которую устроили невыборные бюрократы.



Америка Трампа - диаметральная противоположность путинской России (я провел в России много лет), но, как и Москва, отказалась продаваться глобалистам (вот почему Трамп - намеченная жертва). В результате Россия, враг нашего врага, теперь наш союзник. Путин, может, и злодей, но он крайне способный лидер (а не маразматик и марионетка, как Байден), который не питает иллюзий ни насчет Запада, ни насчет конфликта. Он мобилизовал Россию на настоящее (долгосрочное) противостояние с Украиной ради выживания московского государства-пиявки (по схожим причинам правительства Америки и ЕС ополчились на собственные территории за несговорчивость). Москва (как и Вашингтон и ЕС) выживает, высасывая жизненные соки из огромной империи и, если потребуется, наверняка применит ядерное оружие, чтобы эту империю отстоять.



Киев также продолжит свою давнюю войну с собственной глубинкой, которая уже полностью опустошила страну. Небольшая армия вооруженных украинских госслужащих (полицейских, налоговиков, таможенников и так далее) полностью освобождена от воинской службы и будет готова на все сто по окончании битвы с Россией. Холопы, счастливо избежавшие службы (уплатив взятку или ударившись в бега), вернутся к обычной жизни. Это касается всех без исключения украинских мужчин, которых я знаю лично: они требуют полной победы, но хотят, чтобы воевали и умирали другие. При этом все они ненавидят "пацифиста" Трампа. Те доблестные украинские бойцы на передовой, лучшие из выживших сыновей Украины, будут быстро забыты или обречены влачить жалкое существование (ветеранская пенсия составляет всего 55 долларов в месяц).



Когда битва с Россией будет проиграна и приток халявы с Запада иссякнет, украинские клептократы вполне могут снова обратиться к Москве. Может, это не так уж и плохо, поскольку Россия в ближайшее десятилетие сможет стать стабилизирующей силой против рушащейся социалистической и исламизированной Западной Европы. Мои украинские друзья поголовно обвинят в своем поражении Америку (особенно ее трампистскую половину) и ЕС.



P.S. За день до того, как я отправил эту статью, произошло еще одно покушение на Трампа и вышло новое видео Павла о том, как военные просят Байдена отправлять им деньги на беспилотники напрямую (в обход продажного Киева). Прискорбно. Они так до сих пор и не поняли, что самой растленной администрации США в истории до них нет никакого дела - и никогда не было.



Комментарии читателей



John Vance

У Украины нет пути к победе. Осталось ответить лишь на два вопроса. Первый - это сколько территорий она потеряет. Второй - сколько людей погибнет, пока мы отвечаем на первый. Надо остановить эту бойню, пока она не превратилась в третью мировую.



Sam Adams

Болеем за Путина.

Украина - несостоявшееся государство и штаб-квартира для игрищ ЦРУ во главе с подстрекательницей войны Викторией Нуланд. Украинцы были любимчиками Гитлера и охраняли концентрационные лагеря. У них даже была своя дивизия СС.

К черту их!



Randy Robertson

Тем временем украинцы развели Запад на миллиарды и спрятали денежки в Швейцарии. Им плевать.



Barry Kaufman

Насколько я знаю, никто и никогда так и не объяснил, почему нам должно быть дело до Украины и российской спецоперации.



Chuck

Главная причина - это обширные и разнообразные природные ресурсы Украины, а также ее стратегическое расположение в Евразии. Источник - ИноСМИ

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