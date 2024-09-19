Канцлер Шольц съездил в Астану, как в Москву, - Петр Своик

15:03 20.09.2024 Канцлер Шольц съездил в Астану, как в Москву



Петр СВОИК

19.09.2024



Итогом визита стали активно комментируемые СМИ ключевые слова насчет военной непобедимости России



Формальным поводом визита в Казахстан была экономика, в частности, поставки в Германию нефти из Казахстана, особо значимые после санкций против российской нефти. Поставки, однако, идут через Россию, поэтому и здесь все упирается в развязки войны на Украине.



Военная непобедимость



Не зря итогом визита стали активно комментируемые СМИ ключевые слова насчет военной непобедимости России, необходимости поиска мирных решений и пригодности для этого Стамбульских соглашений, вкупе с мирными предложениями Китая и Бразилии.



Шольц как раз и ищет способа переговорить с Путиным, и в Астане он и услышал ровно то, что могли бы сказать и в Москве. Весьма четко и недвусмысленно, однако при этом вполне дипломатично и с должной отстраненностью от обеих сторон конфликта. Не даром в пакете с "военной непобедимостью" прозвучало, что у Казахстана полностью делимитированная и мирная граница с Россией, равно как нормальные дипломатические отношения с Украиной и симпатии к украинскому народу.



Можно считать это заявкой Астаны на прием следующего, после безрезультатного Швейцарского, саммита мира.



Миру – мир!



Мир же категорически необходим воюющим сторонам, однако по-разному. Украине, Евросоюзу и США он необходим самым срочным образом, подгоняемый президентскими выборами и наступающей зимой. Способом же форсирования мирных переговоров выбрано усугубление конфликта – расширение его на Курск и разрешения на ракетный обстрел в глубине России.



Путин же реально прекратит боевые действия лишь по поводу проведения на Украине новых президентских и парламентских выборов. И не раньше, чем убедится, что с новым составом можно будет договариваться.



О чем? Именно о том, что предварялось началом СВО – предложениями к НАТО вернуться в границы 1997 года. Специальная военная операция – это те самые "меры военно-технического характера", которые и были обещаны в ультиматуме Рябкова-Путина от декабря 2021 года. Последующий за этим наш Кантар, потушенный твердостью президента Токаева и силами ОДКБ, а затем февральское СВО – это звенья одного и того же геополитического переформатирования. В котором Казахстан не просто уже сыграл немаловажную роль, но и с существенным усилением этой роли все дальше по ходу дела. О чем ниже и скажем.



Мир в обмен на НАТО



Короче, в этом году мира не будет, потому что Западу он хотя и необходим как можно скорее, но по формуле "территории в обмен на НАТО". Он на этом стоять будет до упора, поскольку понимает: отказ Украины от своей национальной мечты – вступления в НАТО, означает перенос "мер военно-технического характера" на других членов альянса. Скажем, на литовский коридор в Калининград. Не сразу – но неотвратимо.



Россия же подпишет окончательный мирный договор с Украиной только по формуле "независимость без НАТО". При этом какие территории войдут в состав РФ, а какие останутся в составе украинской государственности уже не принципиально, принципиален внеблоковый статус, который оставляет разбомбленную, обезлюдевшую и озлобленную территорию на ответственность и на попечение России.



Запад готов склонить Киев к согласию с потерей любых территорий, лишь бы сохранить надежду на НАТО, поэтому к реальным мирным переговорам он пока не готов. Для самих же киевских властей даже не мир, а мирная передышка означает их конец, спасение для них – затягивание войны и втягивание в нее НАТО.



Немец - капут!



Поэтому крови и разрушений будет еще много, однако исход предопределен. В силу самого геополитического переформатирования, которое даже Шольца, блестяще подхватившего эстафету фрау Меркель по деиндустриализации Германии через "зеленый переход" заодно с мультикультурализмом, заставляет метаться.



Германия – это Евросоюз, подрыв ее промышленной мощи означает подрыв всей европейской интеграции, с распадом ее на историческое соперничество Британского, Французского, Австро-Венгерского, того же Германского и еще нескольких имперских проектов. Одновременно Германия – это резидент США на оккупированной послевоенной Европе, с восстановленной по плану Маршалла промышленной мощью, как форпост против ГДР и всего советского блока. Точно также как базирующееся в Европе НАТО – это тоже США, представленное рядом военных баз, прежде всего – в Германии.



Сейчас караван разворачивается, и первый верблюд оказывается в хвосте: именно в бывшей ГДР уже побеждают антисистемные партии, именно Германия становится главной жертвой санкционной и украинской войны и именно ее спасение зависит от срочного восстановления энергопоставок из России-Казахстана.



Украинская государственность в руках Москвы



Главный козырь России: она может и подождать, причем только от нее зависит не просто дальнейшее существование, но и легитимность украинской государственности. Ныне эта легитимность нарушена и уже непоправимо. Президент и Рада – "просрочены", пусть это и не желает признавать Запад. Теперь любое действие означает не просто дальнейшее разрушение конституционной легитимности, но и, вне желания властей, формирование некой новой.



Смотрите: какие-то новые выборы в какие-то сроки все равно необходимы, но сам факт их проведения вне уже "присоединенных" Россией территорий означает следующий этап нарушения действующей Конституции. И одновременно косвенное, какие бы оговорки насчет "временной оккупации" ни делались, признание избранными властями и всеми их признавшими внешними партнерами новых конституционных реалий.



Единственный теперь возможный внутренний и одновременный международный акт, на котором может быть выстроена новая Украинская легитимность, это … мирный договор с Россией. Признаваемый всеми сторонами. А до этого пока далеко.



Поэтому наиболее вероятны промежуточные варианты, типа корейского или кипрского, но они в данном случае принципиально не долговечны. Поскольку те состоялись во времена формирования или стабильного существования нынешней глобализации, тогда как Украина, это переходный этап в многополярную эпоху. И на этом переходе как США, так и Евросоюз стремятся как раз "слить" Украину, опасаясь лишь одного: чтобы не повторилось катастрофическое бегство из Афганистана.



Казахстан – це Эвропа



Теперь про место и роль Казахстана в глобальном переформатировании.



Украина, непосредственно входящая в Европу, имеющая на значительной части территории одно с ней историческое и культурное прошлое, справедливо желающая носить одинаковые с ней кружевные трусики, стать членом Евросоюза и НАТО, все равно не смогла реализовать такую свою национальную мечту. Не только из-за козней Орды-Московии, но и по собственным фундаментальным причинам: менталитет власти и общества – ни разу не европейские, а ровно те же, что и, например, в Казахстане. Экономика же – тем более не европейская: ни Украина объективно не смогла стать экономической частью ЕС, ни Евросоюз объективно не нуждался в ее интеграции. За все годы незалежности серьезный западный капитал в Украину так и не зашел.



Другое дело, - Казахстан. Мы, находясь с противоположной стороны, как раз стали неотъемлемой и важной частью европейской экономики. Точнее, не мы, а европейские и американские консорциумы на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, качающие нефть в Европу. По трубопроводу КТК через, на минуточку, Россию.



Референдум не про АЭС



И тут надо понимать вот что: эти три "кита" - не только конкретное наполнение бюджета и поддержка курса национальной валюты, именно вокруг них и под них и выстроена вся национальная экономическая модель: плавающий курс тенге, Национальный фонд, трансфертные цены на сырьевой экспорт, идея государства – плохого собственника, ставка на иностранные инвестиции, приватизацию и либерализацию – это все Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Ныне вся такая "вывозная" экономическая модель втягивается в системный – бюджетный и инфраструктурный – кризис, однако другой в Казахстане нет, - ни практически, ни в руководящих головах. И в эту модель упаковано решающее большинство кадров госаппарата и топ-бизнеса, экспертного сообщества и ведущих СМИ.



Политической же оболочкой "вывозной" экономической модели является этнический национализм, антисоветизм и примат "независимости".



Кризис этой модели налицо, но пока властями не отрефлексированный, в силе как сама модель и ее кадровое обеспечение.



Тот же предстоящий референдум, например: он не про АЭС и вообще не про электроэнергетику, а про геополитический выбор Казахстана. Стоит посмотреть, кто в команде противников, и все понятно. Казахские националисты и прозападные либералы, включая и значительную часть правительства, тоже играющую против, потерпят на референдуме поражение, но отнюдь не сдадутся. Наоборот, большая часть власти и информационного пространства остается под их контролем, борьба только начинается.



Этот переломный 2027 год



И здесь тоже сам геополитический процесс выявляет победителя. Смотрите: главы государств-членов ЕАЭС подписали, еще до ковида и СВО, соглашение о создании общего рынка энергоресурсов, ГСМ и электроэнергии к 2025 году. Недавно, их же общим решением, срок был перенесен на 2027 год, под ожидаемую украинскую развязку.



А ведь надо понимать, что это за переломный этап. Создание Таможенного и Евразийского экономического союзов, наделавшее много шума, включая Майдан и положившее начало новой геополитической эпохе, к самой экономике отношение имело косвенное. Это была формализация и так уже имеющихся – остаточных после СССР, экономических отношений. А именно – торговых отношений, без выхода за торговый формат. Произошла лишь отмена внутренних таможенных границ, с заменой их остающимися суверенными национальными техническими и санитарными инспекциями. С тех пор вся деятельность ЕАЭС свелась к внедрению общих технических стандартов и устранению барьеров и ограничений, тут же возникающих.



А вот общий рынок нефти и газа, ГСМ и электроэнергии, это концептуальный прорыв. Это диктуемая самой технологией иерархия в межстрановой диспетчеризации, это неизбежный переход к составлению и реализации общих инфраструктурных проектов, их общем инвестировании, это сближение тарифных и фискальных систем и общая система расчетов на общем рынке. Это интегрированный машиностроительный, научно-технический и образовательный комплекс, и еще много чего – путь длиной в годы и годы.



Союз без Союза



В целом это появление союзной экономической инфраструктуры, - вовсе не обязательно с соответствующей союзной государственностью. Вполне может быть, что и Москва, и правящие верхушки в "суверенных" государствах-членах сойдутся на "независимом" формате. Общая инфраструктура будет пылесосить студенческую молодежь и профессиональные кадры в метрополию, вытягивать сырьевые и денежные ресурсы, на периферии кланы будут иметь свой властный дивиденд, … это все возможные варианты от "Казахстан-2030" до "Казахстан-2050".



Астана - Столица



А вот конкретный вариант формата "Казахстан-2029", или даже ранее – это окончание эпохи засекреченных СРП и нефтяных контрактов, как и вообще пребывания на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане иностранных собственников и "инвесторов" из "недружественных" государств. Процесс начнется сразу после, и – вследствие военных развязок на Украине.



И здесь Астана, как переговорная Столица тоже может быть вполне уместна. Источник - zonakz.net

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