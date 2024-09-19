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Надежды на мир подорваны : Израиль продолжает накалять конфликт с "Хезболлой", - Хедие Левент
15:05 20.09.2024

Evrensel
Турция

Надежды на мир также подорваны
Evrensel: Израиль продолжает накалять конфликт с "Хезболлой"

Весьма изощренная операция по взрыву пейджеров привела к еще большей эскалации напряженности между Израилем и "Хезболлой", пишет Evrensel. Ливан, ставший новой целью Израиля, пытается со всем разобраться, пока США "ни при чем" и активно собирают информацию. Достичь прекращения огня становится все сложнее.

В Ливане произошел любопытный и очень пугающий теракт. Одновременно взорвались пейджеры, которыми предпочитали пользоваться лица, близкие к "Хезболле", из соображений безопасности. В результате взрывов пострадали более трех тысяч человек в Ливане и Сирии. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 12 человек погибли, более 200 получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте. Говорят, что глава иранской дипмиссии потерял глаз.

После взрывов люди ринулись в больницы. Медучреждения в Ливане, которые переживают экономический и политический кризис, за короткое время начали работать сверх своих возможностей.

Перед одной из больниц, где проходят лечение пострадавшие в результате взрывов, я побеседовала с родственниками раненых. По их словам, на пейджер сначала приходит сообщение, а когда устройство подносят к лицу, чтобы прочитать его, происходит взрыв. Поэтому большинство пострадавших получили ранения на лице и руках.

Существует множество теорий и предположений о том, как было возможно это нападение. Одни говорят, что Израиль вмешался в работу пейджеров извне и вызвал взрыв батарей. Согласно другой версии, МОССАД, узнав, что "Хезболла" заказала пейджеры, заложил взрывчатку внутрь устройств. В этой связи утверждается, что в работу детонировавших пейджеров, полученных компанией на Тайване, вмешались в третьей стране, где они были выгружены во время транспортировки. Хотя тайваньская компания попыталась оправдать себя, пока нет информации о том, о какой третьей стране здесь идет речь.

Сразу после нападения Россия выступила с осуждением. ООН заявила, что обеспокоена ростом напряженности между "Хезболлой" и Израилем.

Разумеется, произошедшее также обсудили на повестке дня в Америке. США сделали заявление в духе: "Мы ни при чем и собираем информацию". "Хезболла" же после атаки опубликовала заявление, в котором подчеркнула: "Израиль заплатит за это".

Конечно, это нападение, совершенное весьма изощренными методами, привело к еще большей эскалации напряженности в регионе в период, начавшийся после нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября прошлого года. Напряженность, которую теперь не устранить даже прекращением огня в секторе Газа, беспокоит все стороны, прежде всего Ливан.

Израиль, воюющий с "Хезболлой" уже несколько месяцев, в течение некоторого времени делает заявления о том, что столкновения могут не ограничиться "Хезболлой" и распространиться на весь Ливан. Опять же, по информации региональных СМИ, Израиль готовится к масштабному наступлению на Ливан в ближайшие четыре-шесть недель.

В последние недели в этой колонке мы сообщали, что Израиль определил новую стратегию, чтобы изменить ход продолжающихся столкновений с "Хезболлой" на своей северной границе и с ХАМАС на южных рубежах. В соответствии с этой новой стратегией, Израиль хочет перерезать логистический маршрут из Ирана к таким организациям, как "Хезболла" и ХАМАС. В этой связи уже некоторое время ожидалось увеличение нападений на Сирию и Ливан, через которые проходит этот маршрут.

В то время как Ливан, ставший новой целью Израиля, несколько месяцев пытается разобраться в напряженной ситуации, международное сообщество и страны региона также активизировали свои переговорные инициативы.

Например, американский посредник Амос Хохштейн (Amos Hochstein) на днях побывал в Израиле. Хохштейн в течение нескольких месяцев курсировал между Тель-Авивом и Бейрутом, чтобы погасить конфликт между Израилем и "Хезболлой", а в последние недели фактически сдался и заявил, что напряженность между Израилем и "Хезболлой" зависит от достижения прекращения огня в секторе Газа. Однако, когда напряжение заметно возросло, Хохштейн вновь прибыл в регион. Правда, следует отметить, что переговоры Хохштейна в Израиле не дали особых надежд относительно прекращения огня в Газе и примирения между Израилем и "Хезболлой".

Госсекретарь США Блинкен (Blinken), который с 7 октября прошлого года посвятил значительную часть своей работы региональным визитам, в очередной раз отправился в Каир. Между тем страны региона начали активизировать свои инициативы. Тем не менее обнадеживающих сигналов о том, что в секторе Газа может быть достигнуто прекращение огня, по-прежнему нет.

С другой стороны, одним из факторов, способствующих снижению напряженности в регионе, является построение отношений между Ираном и США по крайней мере на уровне открытия каналов переговоров. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан с момента своего прихода к власти продолжает давать умеренные сигналы в адрес западного мира, прежде всего Америки. Недавно Пезешкиан заявил, что возврат к ядерной сделке с США 2015 года возможен при условии соблюдения прав Ирана.

В ответ на это заявление американцы попытались показать, что они по-прежнему не смягчили позицию, призвав Иран прекратить "вооружать террористов", "поставлять оружие России", "наказывать диссидентов и нарушать права человека".

Одним словом, нападение 7 октября прошлого года завело и без того сложные процессы в регионе в еще больший тупик. В то время как очевидной причиной региональной напряженности, которая уже начинает охватывать Ливан и Сирию, являются атаки на сектор Газа, в игру также вступают расчеты каждого из местных и внешних игроков в регионе. Региональная напряженность все растет, а достижение прекращения огня в секторе Газа - все дальше.

Автор: Хедие Левент (Hediye Levent)

Источник - ИноСМИ
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